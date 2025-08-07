Bitget Launchpool añade Towns Protocol (TOWNS) con más de 16 millones de tokens en recompensas

VICTORIA, Seychelles, Aug. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3, ha anunciado la incorporación de Towns Protocol (TOWNS) en su Launchpool así como su inclusión en las operaciones al contado. Las operaciones para el par TOWNS/USDT comenzarán el 5 de agosto de 2025, a las 14:30 (UTC), con retiros disponibles desde el 6 de agosto de 2025, a las 15:30 (UTC).

La campaña Towns Protocol Launchpool de Bitget ofrece un total de 16,340,000 TOWNS en recompensas. Los usuarios elegibles pueden participar bloqueando BGB y TOWNS durante el evento, que se llevará a cabo desde el 6 de agosto de 2025 a las 06:00 hasta el 10 de agosto de 2025 a las 06:00 (UTC). En el fondo de bloqueo de BGB, los usuarios pueden bloquear entre 5 y 50,000 BGB, con límites máximos determinados por su nivel de VIP, para tener la oportunidad de ganar una parte de los 15,215,000 TOWNS. En el fondo de bloqueo de TOWNS, fijando una cantidad mínima de 110 TOWNS y máxima de 11,254,000 TOWNS les da a los usuarios la oportunidad de ganar una parte de los 1,125,000 TOWNS.

Towns Protocol es una infraestructura descentralizada, diseñada para aplicaciones de mensajería en tiempo real en cadenas de bloque, para actuar de manera efectiva como nivel de comunicación para la Web3. Basado en una cadena L2 compatible con la máquina virtual Ethereum (EVM, por sus siglas en inglés) con contratos inteligentes implementados en Base, esta infraestructura combina nodos de transmisión descentralizada fuera de la cadena con la lógica en la cadena para permitir experiencias de comunicación completamente programables y sin necesidad de permisos, conocidas como “espacios”. Estos espacios son personalizables y adquiribles, y cuentan con membresías en la cadena, un sistema de reputación flexible y cifrado de extremo a extremo. Towns Protocol acumula valor a partir del cobro de comisiones por las ventas de membresías, así como de las operaciones y propinas que intercambian los usuarios. Esas comisiones se recogen en ETH y se utilizan para cubrir, a través de la recompra y quema programadas, las recompensas que el protocolo emite para los operadores de nodos.

Bitget continúa expandiendo sus ofertas, con lo que se posiciona como plataforma líder para operaciones con criptomonedas. El intercambio ha establecido una buena reputación de soluciones innovadoras que le dan poder a los usuarios para que exploren las criptomonedas dentro de un ecosistema seguro de finanzas centralizadas y descentralizadas (CeDeFi). Con una extensa selección de más de 800 pares de criptomonedas y el compromiso de ampliar sus ofertas a más de 900 pares de operación, Bitget conecta a los usuarios con diferentes ecosistemas, que incluyen Bitcoin, Ethereum, Solana, Base y TON. La incorporación de Towns Protocol a la cartera de Bitget constituye un paso significativo hacia la ampliación de su ecosistema al adoptar la infraestructura de comunicación descentralizada, permitiendo redes de mensajería programables y con capacidad de adquirir valor, que se ajusten al futuro de la interacción social en la cadena y la monetización de la comunidad.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la empresa líder mundial en la bolsa de criptomonedas y Web3. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otras criptomonedas. Bitget Wallet es una de las principales billeteras de criptomonedas sin custodia que admite más de 130 blockchains y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una única plataforma.

Bitget impulsa la adopción de criptomonedas mediante asociaciones estratégicas, como su papel como socio oficial de criptomonedas de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA. En línea con su estrategia de impacto global, Bitget se ha aliado con UNICEF para apoyar la educación en blockchain de 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo de los deportes de motor, Bitget es la bolsa de criptomonedas que es socia exclusiva de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

Para obtener más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversionistas que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, siempre debe buscarse orientación financiera independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información aquí contenida no debe interpretarse como orientación financiera. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de uso.

