Bitget Launchpool s’apprête à coter Towns Protocol (TOWNS) avec plus de 16 millions de jetons en récompense à la clé

VICTORIA, Seychelles, 07 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première bourse de cryptomonnaies et société Web3, annonce l’intégration de Towns Protocol (TOWNS) sur son Launchpool et sa cotation sur sa plateforme de trading au comptant. Les transactions pour la paire TOWNS/USDT débuteront le 5 août 2025 à 14 h 30 (UTC), et les retraits seront disponibles à partir du 6 août 2025 à 15 h 30 (UTC).

À cette occasion, Bitget organise une campagne sur Launchpool, assortie de 16 340 000 jetons TOWNS à gagner au total. Les utilisateurs éligibles pourront y prendre part en verrouillant des jetons BGB et TOWNS pendant l’événement, prévu du 6 août 2025 à 6 h (UTC) au 10 août 2025, à la même heure. Dans le pool BGB, les participants pourront verrouiller entre 5 et 50 000 jetons BGB pour tenter de remporter une part de 15 215 000 jetons TOWNS, les seuils variant selon leur niveau VIP. Dans le pool TOWNS, les participants pourront verrouiller un minimum de 110 jetons TOWNS et un maximum de 11 254 000 jetons TOWNS pour tenter de remporter une part de 1 125 000 jetons TOWNS.

Towns Protocol est une infrastructure décentralisée conçue pour alimenter des applications de messagerie en temps réel sur la blockchain, servant ainsi de couche de communication pour le Web3. Bâtie sur une chaîne L2 compatible EVM avec des contrats intelligents déployés sur Base, elle associe des nœuds de flux décentralisés off-chain avec une logique on-chain pour permettre des expériences de communication entièrement programmables et sans permission, appelés « Spaces ». Ces Spaces peuvent être personnalisés et possédés, et intègrent des adhésions on-chain, un système de réputation flexible et un chiffrement de bout en bout. Towns Protocol tire sa valeur en percevant des frais sur ces ventes d’adhésions, ainsi que sur les échanges et les pourboires entre utilisateurs. Ces frais, collectés en ETH, sont utilisés pour compenser, via un mécanisme programmatique d’achat et de brûlage, les récompenses que le protocole émet pour les opérateurs de nœuds.

Bitget continue d’élargir son offre et se positionne comme une plateforme de premier plan dédiée à l’échange de cryptomonnaies. Sa plateforme intégrant des solutions innovantes fait office de référence et permet aux utilisateurs de découvrir les cryptomonnaies au sein d’un écosystème CeDeFi sécurisé. Bitget compte une sélection exhaustive de plus de 800 paires de cryptomonnaies et s’engage à développer son offre au-delà de 900 paires négociables tout en reliant les utilisateurs à divers environnements, notamment Bitcoin, Ethereum, Solana, Base ou TON. L’intégration de Towns Protocol dans le portefeuille de Bitget marque une étape importante dans l’expansion de son écosystème, en adoptant une infrastructure de communication décentralisée qui permet des réseaux de messagerie programmables et générateurs de valeur, en phase avec l’avenir des interactions sociales on-chain et de la monétisation des communautés.

