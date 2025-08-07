Bitget Launchpool רושמת למסחר את Towns Protocol (TOWNS) עם מעל 16 מיליון באסימונים כתגמולים

ויקטוריה, איי סיישל, Aug. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, הכריזה על ההעלאה של Towns Protocol (TOWNS) ב-Launchpool שלה, וכן על רישומה למסחר בספוט. המסחר בצמד TOWNS/USDT התחיל ב-5 באוגוסט 2025, 14:30 (UTC), כאשר המשיכות היו לזמינות החל ב-6 באוגוסט 2025, 15:30 (UTC).

קמפיין ה-Towns Protocol Launchpool של Bitget מציע סך תגמולים של 16,340,000 יחידות TOWNS. משתמשים זכאים יכולים להשתתף על ידי נעילת BGB ו-TOWNS במהלך האירוע, שהחל ב-6 באוגוסט 2025, בשעה 06:00 ויסתיים ב-10 באוגוסט 2025, בשעה 06:00 (UTC). במאגר הנעילה של BGB, משתמשים יכולים לנעול בין 5 ל-50,000 יחידות BGB, כאשר המגבלות המרביות נקבעות לפי רמת ה-VIP שלהם, על מנת לקבל הזדמנות לזכות ב-15,215,000 יחידות TOWNS. במאגר הנעילה של TOWNS, נעילה מינימלית של 110 יחידות TOWNS ומרבית של 11,254,000 יחידות TOWNS מקנה למשתמשים הזדמנות לזכות ב-1,125,000 יחידות TOWNS.

Towns Protocol מהווה תשתית מבוזרת שנועדה להפעיל יישומי הודעות בזמן אמת על גבי הבלוקצ'יין, והוא משמש למעשה כשכבת התקשורת עבור Web3. הוא נבנה על רשת L2 תואמת EVM עם חוזים חכמים שנפרסו על בסיס Base, זה משלב תזרימי מידע מבוזרים בצמתים עם לוגיקה שנמצאת ברשת כדי לאפשר חוויות תקשורת ניתנות לתכנות באופן מלא ללא צורך בהרשאות המכונות Spaces. Spaces הם מרחבים ניתנים להתאמה אישית וניתנים לבעלות, וכוללים חברות ברשת, מערכת מוניטין גמישה והצפנה מקצה לקצה. Towns Protocol צובר ערך על ידי גביית עמלות ממכירות לחברים, כמו גם ממסחר וטיפים המוחלפים בין משתמשים. עמלות אלה נגבות ב-ETH ומשמשות לקיזוז, באמצעות קנייה ושריפת מבוססת קוד, התגמולים שהפרוטוקול פולט לטובת מפעילי הצומת.

Bitget ממשיכה להרחיב את ההיצע שלה, וממצבת את עצמה כפלטפורמה מובילה למסחר במטבעות קריפטוגרפיים. הבורסה ביססה מוניטין של פתרונות חדשניים המאפשרים למשתמשים לחקור קריפטו בתוך אקו סיסטם מאובטח של CeDeFi. עם מבחר נרחב של למעלה מ-800 צמדי מטבעות קריפטוגרפיים ומחויבות להרחיב את ההיצע שלה ליותר מ-900 צמדי מסחר, Bitget מחברת משתמשים לאקו סיסטם שונים, כולל ביטקוין, Ethereum, Solana, Base ו-TON. התוספת של Towns Protocol לפורטפוליו של Bitget מסמנת צעד משמעותי לקראת הרחבת האקו סיסטם שלה על ידי אימוץ תשתית תקשורת מבוזרת, המאפשרת רשתות הודעות ניתנות לתכנות וצוברות ערך המתאימות לעתיד האינטראקציה החברתית בשרשרת ומונטיזציה קהילתית.

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית התומך ביותר מ- 130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים. היא מציעה מסחר מרובה רשתות, הימורים, תשלומים וגישה ישירה ליותר מ-20,000 אפליקציות מבוזרות, עם המרות מתקדמות ותובנות שוק מובנות בפלטפורמה אחת.

Bitgetמניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027 לשימוש בבלוקצ'יין. בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרגשות ביותר בעולם.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו.

