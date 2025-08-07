ビットゲット (Bitget)、トークン報酬1,600万超のタウンズプロトコル (Towns Protocol (TOWNS)) を追加

セーシェル共和国ビクトリア発, Aug. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、タウンズプロトコル (TOWNS)をローンチプールに登録し、スポット取引に上場することを発表した。 TOWNS/USDTペアの取引は2025年8月5日14:30（UTC）に開始し、出金は2025年8月6日15:30（UTC）より可能となる。

ビットゲットのタウンズプロトコル ローンチプールキャンペーンは、合計16,340,000 TOWNS の報酬を提供する。 対象ユーザーは、2025年8月6日6:00から2025年8月10日6:00 (UTC) まで開催されるイベント期間中にBGBおよびTOWNSをロックすることで参加可能である。 BGBのロックプールでは、ユーザーは5～50,000 BGBの範囲でロックすることができ、その上限はVIPティアによって決定される。これにより、最大15,215,000 TOWNSの報酬を獲得するチャンスが得られる。 TOWNSロックプールでは、最低110 TOWNS～最大11,254,000 TOWNSをロックすることで、ユーザーは1,125,000 TOWNSを獲得するチャンスを得られる。

タウンズプロトコルは、ブロックチェーン上でリアルタイムのメッセージングアプリケーションを動かすために設計された分散型インフラであり、事実上Web3の通信レイヤーとして機能する。 EVM互換のL2チェーン上に構築され、ベース (Base) 上にスマートコントラクトが配置されたこのシステムは、分散型オフチェーンストリームノードとオンチェーンロジックを組み合わせ、「スペーシズ (Spaces) 」と呼ばれる完全にプログラム可能でパーミッションレスのコミュニケーション体験を可能にする。 これらスペーシズはカスタマイズ可能で、所有することができ、オンチェーンメンバーシップ、柔軟なレピュテーションシステム、エンドツーエンドの暗号化を特徴としている。 タウンズプロトコルは、これらのメンバーシップの売上から手数料を徴収し、またユーザー間で交わされる取引やチップからも手数料を徴収することで価値を生み出している。 これらの手数料はETHで徴収され、プログラマティックなバイ・アンド・バーンによって、プロトコルがノードオペレータに放出する報酬を相殺するために使用される。

ビットゲットはサービスの拡充を継続し、暗号資産取引の主要プラットフォームとしての地位を確立している。 同取引所は、安全なCeDeFi (中央集権型金融と分散型金融の融合) エコシステム内でユーザーが暗号資産を活用できるようにする革新的なソリューションにより、高い評価を得ている。 ビットゲットは800種類以上の暗号資産ペアを取り揃えており、900以上の取引ペアへの拡充も予定している。これにより、ユーザーは ビットコイン (Bitcoin)、イーサリアム、ソラナ (Solana)、ベース (Base)、TONを含む多様なエコシステムへアクセスできるようになる。 タウンズプロトコルがビットゲットのポートフォリオに加わったことは、分散型通信インフラを採用し、オンチェーンソーシャルインタラクションとコミュニティ収益化の未来に沿った、プログラマ可能で価値を生み出すメッセージングネットワークを可能にすることで、エコシステムの拡大を図る重要な一歩となる。

