Bitget Launchpool menambahkan Towns Protocol (TOWNS) dengan lebih daripada 16 juta dalam Ganjaran Token

VICTORIA, Seychelles, Aug. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 terkemuka, telah mengumumkan penyenaraian Towns Protocol (TOWNS) di Launchpool serta pelancarannya untuk dagangan spot. Dagangan bagi pasangan TOWNS/USDT akan bermula pada 5 Ogos 2025, jam 14:30 (UTC), manakala pengeluaran akan tersedia mulai 6 Ogos 2025, jam 15:30 (UTC).

Kempen Launchpool Bitget untuk Towns Protocol menawarkan sebanyak 16,340,000 TOWNS sebagai jumlah ganjaran. Pengguna yang layak boleh menyertai dengan mengunci BGB dan TOWNS sepanjang tempoh acara, dari 6 Ogos 2025, 06:00 hingga 10 Ogos 2025, jam 06:00 (UTC). Dalam kolam penguncian BGB, pengguna boleh mengunci antara 5 hingga 50,000 BGB, dengan had maksimum bergantung pada tahap VIP masing-masing, untuk berpeluang memperoleh sebahagian daripada 15,215,000 TOWNS. Sementara itu, dalam kolam penguncian TOWNS, pengguna boleh mengunci antara 110 TOWNS hingga 11,254,000 TOWNS untuk peluang memperoleh sebahagian daripada 1,125,000 TOWNS.

Towns Protocol ialah infrastruktur terdesentralisasi yang direka untuk menyokong aplikasi pemesejan masa nyata di atas rantaian blok, sekaligus berfungsi sebagai lapisan komunikasi untuk Web3. Dibina pada rantaian L2 yang serasi dengan EVM dan menggunakan kontrak pintar yang dilancarkan di Base, protokol ini menggabungkan nod aliran luar rantaian yang terdesentralisasi dengan logik atas rantaian untuk membolehkan pengalaman komunikasi yang boleh diprogram sepenuhnya dan tanpa kebenaran, yang dikenali sebagai “Spaces.” Spaces ini boleh disesuaikan dan dimiliki, sekaligus menampilkan keahlian pada rantaian, sistem reputasi yang fleksibel dan penyulitan hujung ke hujung. Towns Protocol memperoleh nilai melalui kutipan yuran daripada jualan keahlian ini, serta daripada aktiviti dagangan dan pemberian tip antara pengguna. Yuran tersebut dikutip dalam bentuk ETH dan digunakan untuk mengimbangi ganjaran yang dikeluarkan oleh protokol kepada pengendali nod melalui mekanisme pembelian dan pembakaran secara programatik.

Bitget terus memperluaskan tawarannya dengan mengukuhkan kedudukannya sebagai platform perdagangan mata wang kripto yang terkemuka. Bursa tersebut telah membina reputasi sebagai penyedia penyelesaian inovatif yang memperkasakan pengguna untuk menerokai kripto dalam ekosistem CeDeFi yang selamat. Dengan pelbagai pilihan yang merangkumi lebih 800 pasangan mata wang kripto serta komitmen untuk meluaskan tawaran kepada lebih 900 pasangan dagangan, Bitget menghubungkan pengguna kepada pelbagai ekosistem, termasuk Bitcoin, Ethereum, Solana, Base dan TON. Penyertaan Towns Protocol ke dalam portfolio Bitget menandakan langkah penting dalam usaha memperluas ekosistemnya dengan menerima pakai infrastruktur komunikasi terdesentralisasi, sekaligus membolehkan rangkaian pemesejan yang boleh diprogram dan menjana nilai selaras dengan masa depan interaksi sosial atas rantaian serta pengewangan komuniti.

