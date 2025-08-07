Bitget Launchpool 新增 Towns Protocol (TOWNS)，并提供超过 1,600 万枚代币奖励

维多利亚，塞舌尔, Aug. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 宣布，在其 Launchpool 平台上推出 Towns Protocol (TOWNS) 并开放现货交易。 TOWNS/USDT 交易对将于 2025 年 8 月 5 日 14:30 (UTC) 正式开盘，提现功能将于 2025 年 8 月 6 日 15:30 (UTC) 开放。

Bitget 的 Towns Protocol Launchpool 活动总计提供 16,340,000 枚 TOWNS 作为奖励。 符合条件的用户可在活动期间通过锁定 BGB 和 TOWNS 代币参与活动，活动时间为 2025 年 8 月 6 日 06:00 (UTC) 至 2025 年 8 月 10 日 06:00 (UTC)。 在 BGB 锁定池中，用户可锁定 5 至 50,000 枚 BGB，最高锁定限额由用户的 VIP 等级决定，并有机会瓜分 15,215,000 枚 TOWNS 代币。 在 TOWNS 锁定池中，用户可锁定最低 110 枚 TOWNS 代币、最高 11,254,000 枚 TOWNS 代币，锁定代币的用户将有机会瓜分 1,125,000 枚 TOWNS 代币。

Towns Protocol 属于去中心化基础设施，旨在为区块链上的即时通信应用程序提供支持，有效地充当 Web3 的通信层。 它构建在与 EVM 兼容的 L2 链上，智能合约则部署在 Base 上，结合了去中心化的链下流节点和链上逻辑，从而实现被称为“Spaces”的通信体验——完全可编程且无需许可。 “Spaces”可以定制，也可被拥有，具有链上成员身份、灵活的声誉系统以及端到端加密功能。 Towns Protocol 通过从销售这些成员身份收取费用、从用户间交易或打赏中抽成，获得收益。 此类费用将以 ETH 形式收取，并通过程序化的“购买然后销毁”的方式，用于抵消协议为节点操作员发出的奖励。

Bitget 持续拓展其产品体系，致力于成为领先的加密货币交易平台。 该交易所以其创新解决方案而闻名，助力用户在安全的 CeDeFi（集中式去中心化金融）生态体系中探索加密货币的世界。 目前 Bitget 已上线逾 800 种加密货币交易对，并承诺将交易对数量扩展至 900 对以上，为用户架起通往比特币、以太坊、Solana、Base 及 TON 等多个生态体系的桥梁。 将 Towns Protocol 纳入 Bitget 的投资组合，标志着 Bitget 在拓展其生态方面迈出了重要的一步。通过拥抱去中心化的通信基础设施，Bitget 将能支持可编程、可积累价值的通信网络，这正契合了链上社交互动和社区变现的未来趋势。

有关 Town Protocol 详情，请访问此处。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密货币钱包，支持 130 余条区块链以及数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

如需了解更多信息，请访问：网站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

媒体垂询请联系：media@bitget.com

风险提示：数字资产价格可能出现波动，且波动幅度较大。 建议投资者审慎投入，切勿投入无法承受损失的资金。 投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。 建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。 过往业绩不代表未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请参阅使用条款。

此公告随附的照片可在以下网址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f647434c-8898-4843-b5d3-abb921e1636b