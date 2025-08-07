Towns Protocol (TOWNS) 於 Bitget Launchpool 上市 ，獎勵逾 1,600 萬枚代幣

維多利亞，塞舌爾, Aug. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 宣佈在其 Launchpool 隆重推出 Towns Protocol (TOWNS) 功能，並且開放現貨交易。 TOWNS/USDT 交易對將於 2025 年 8 月 5 日 14:30 (UTC) 開始，提現功能則於 2025 年 8 月 6 日下午 15:30 (UTC) 啟用。

Bitget 推出的 Towns Protocol Launchpool 活動，總獎勵高達 16,340,000 枚 TOWNS 代幣 。 2025 年 8 月 6 日 06:00 至 2025 年 8 月 10 日 06:00 (UTC) 活動期間，合資格用戶質押 BGB 及 TOWNS 代幣即可參與。 在 BGB 質押池中，用戶可質押 5 至 50,000 枚 BGB（最高限額依 VIP 等級而定），爭取機會瓜分 15,215,000 枚 TOWNS 代幣獎勵。 在 TOWNS 質押池中，用戶須質押最少 110 枚 TOWNS 代幣、最多 11,254,000 枚 TOWNS 代幣，爭取機會瓜分 1,125,000 枚 TOWNS 代幣獎勵。

Towns Protocol 是去中心化基礎設施，旨在支援區塊鏈即時通訊應用，發揮作為 Web3 通訊層的重要作用。 基於 EVM 兼容的 L2 鏈建構，智能合約在 Base 部署，結合去中心化鏈下串流節點與鏈上邏輯，實現完全可編程而無需許可的「Spaces」通訊體驗。 這些 Spaces 既可自訂又可擁有，具備鏈上會員機制、靈活聲譽系統及端到端加密功能。 Towns Protocol 透過收取會員銷售費用及用戶之間的交易和打賞來累積價值。 相關費用以 ETH 形式收取，透過程式化購買與銷毀來抵銷協定付予節點營運者的獎勵。

Bitget 繼續擴展其產品組合，致力於發展成頂尖加密貨幣交易平台。 該交易所以創新解決方案而聞名，協助用戶於安全的 CeDeFi（集中式去中心化金融）生態體系中探索加密領域。 現時平台已支援逾 800 種加密貨幣交易組合，並計劃將交易範圍擴充至超過 900 個組合，為用戶連接比特幣、以太坊、Solana、Base 及 TON 等多元生態系統。 Towns Protocol 加入 Bitget 產品組合，是生態系統擴張的關鍵進展，藉著採用去中心化通訊架構，打造可編程且具價值累積的訊息網絡，配合鏈上社交互動與社群變現的未來趨勢。

有關 Town Protocol 詳情可瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 是領先的非託管加密錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

