Fair Value REIT-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG
07. Aug 2025 / 09:38 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Fair Value REIT-AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025
- Sprache: Deutsch
Ort: https://www.fvreit.de/finanzberichte/
Ende der Mitteilung
|Sprache
|Deutsch
|Unternehmen
|Fair Value REIT-AG
|Robert-Bosch-Straße 11
|63225 Langen
|Germany
|Internet
|https://www.fvreit.de/