Fair Value REIT-AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG

Fair Value REIT-AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025

