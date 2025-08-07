Accumulus Synergy crée Accumulus Technologies pour développer sa plateforme réglementaire éprouvée et accélérer l’accès mondial aux thérapies

BURLINGAME, Californie, 07 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans une démarche audacieuse visant à accélérer l’innovation réglementaire et à répondre à la demande mondiale croissante, Accumulus Synergy, une association professionnelle à but non lucratif, a annoncé aujourd’hui la création d’Accumulus Technologies, une société technologique commerciale vouée à développer et faire évoluer la plateforme Accumulus (la « Plateforme »), une solution de connectivité réglementaire sécurisée et basée sur le cloud, initialement développée au sein d’Accumulus Synergy et lancée en 2024.

Cette scission comprend le transfert de la plateforme Accumulus et de l’équipe chargée de son développement, ce qui marque une étape stratégique vers une adoption plus large de la Plateforme et un soutien renforcé à l’écosystème réglementaire des sciences de la vie. Accumulus Technologies pilotera le développement continu de la Plateforme pour répondre à la demande mondiale croissante.

« La plateforme Accumulus a atteint un tournant décisif de son histoire, et l’opportunité d’accroître son impact et sa portée n’a jamais été aussi grande », a déclaré Francisco Nogueira, PDG d’Accumulus Technologies. « En créant Accumulus Technologies, nous réaffirmons notre engagement à servir l’ensemble de l’écosystème réglementaire des sciences de la vie, qu’il s’agisse des régulateurs, des promoteurs ou des patients du monde entier, avec une plus grande agilité. Notre objectif est de construire l’infrastructure dont le monde a besoin pour fournir des thérapies aux patients plus rapidement, où qu’ils soient. »

Une plateforme éprouvée et évolutive

Conçue pour améliorer les échanges réglementaires, la plateforme Accumulus offre un environnement numérique partagé dans lequel les organismes des sciences de la vie et les autorités réglementaires peuvent dialoguer en temps réel et accéder simultanément au contenu réglementaire et aux soumissions.

Avec plus de 60 pays déjà connectés, elle prend en charge les approches réglementaires modernes, comme la confiance, le partage du travail et les soumissions mondiales simultanées. Elle permet ainsi de réduire les délais d’approbation jusqu’à 90 %, tout en contribuant à l’objectif à long terme d’un écosystème réglementaire mondial convergent et numérique.

« L’écosystème mondial progresse considérablement dans sa transformation numérique : il s’adapte aux nouvelles technologies, adopte l’innovation et poursuit des objectifs communs d’efficacité et d’accès accru », a observé Nogueira. « Dans le cadre de ce mouvement mondial, Accumulus Technologies entend jouer un rôle de catalyseur stratégique en fournissant l’infrastructure et les outils nécessaires pour soutenir des avancées réglementaires et technologiques collaboratives à grande échelle. »

Continuité de la mission, agilité commerciale.

Accumulus Technologies poursuivra l’objectif principal qui a guidé le développement de la Plateforme : permettre une collaboration réglementaire plus rapide et plus connectée afin d’accélérer l’accès aux thérapies à l’échelle mondiale. La nouvelle société pilotera le développement, la mise en œuvre et l’évolution de la Plateforme, tout en bénéficiant de l’autonomie nécessaire pour lever des capitaux, nouer des partenariats stratégiques et proposer des services améliorés, comme l’intégration, la mise en œuvre et le conseil.

Accumulus Synergy restera une association professionnelle à but non lucratif axée sur l’avancement des politiques réglementaires soutenant la transformation numérique, grâce à une collaboration intersectorielle entre l’industrie, les décideurs politiques et les développeurs de technologies. Bien que les deux entités fonctionneront de manière indépendante, elles partageront la même ambition : améliorer la connectivité réglementaire et l’accès des patients à l’échelle mondiale.

Dirigée par une équipe expérimentée

Accumulus Technologies sera dirigée par l’équipe d’Accumulus Synergy qui a contribué à la création de la Plateforme, garantissant ainsi la continuité, la dynamique et une connaissance approfondie du secteur.

Francisco Nogueira , président-directeur général

, président-directeur général Chanille Juneau , directrice des Produits et de la Technologie

, directrice des Produits et de la Technologie Jack Quigley , directeur des Opérations

, directeur des Opérations Jillian Wein Riley , directrice des Affaires juridiques

, directrice des Affaires juridiques Kevin Charest , directeur de la Sécurité de l’information

, directeur de la Sécurité de l’information Dominique Lagrave , directeur de la Réglementation

, directeur de la Réglementation Nahed Khairallah, directeur des Ressources humaines



M. Nogueira conservera ses fonctions de PDG d’Accumulus Synergy et d’Accumulus Technologies pendant la période de transition, en étroite collaboration avec l’équipe chargée de la réglementation, des politiques et de la promotion. À l’issue de cette période, un nouveau PDG sera nommé à la tête de l’association à but non lucratif.

Une plateforme évolutive pour des utilisateurs internationaux

À l’avenir, Accumulus Technologies continuera d’étendre les fonctionnalités de sa Plateforme, notamment grâce à des outils intelligents simplifiant les questions réglementaires, à un support multilingue et à des cas d’utilisation plus larges, allant de la découverte à la post-approbation. L’entreprise perçoit également des opportunités sur des marchés connexes, tels que les dispositifs médicaux, les biosimilaires et les génériques, et entend répondre à la demande mondiale croissante avec rapidité et flexibilité.

« Chaque jour compte pour les patients qui attendent des traitements vitaux », a déclaré Nogueira. « Notre vision à long terme reste claire : bâtir un écosystème réglementaire connecté à l’échelle mondiale, dans lequel l’innovation progresse au rythme de la science et où les patients, où qu’ils se trouvent, bénéficient d’un accès rapide à des traitements sûrs et efficaces. Tel est notre objectif. Et ce n’est qu’un début. »

Rendez-vous sur https://AccumulusTechnologies.com pour plus d’informations sur la Plateforme et https://AccumulusSynergy.org pour en savoir plus sur l’avenir d’Accumulus Synergy.

À propos d’Accumulus Synergy

Accumulus Synergy est une association industrielle mondiale à but non lucratif qui s’engage à accélérer l’innovation réglementaire au profit des patients du monde entier. Grâce à une approche axée sur les politiques, centrée sur les patients et harmonisée à l’échelle mondiale, nous militons en faveur d’une transformation numérique qui place les patients au cœur des avancées réglementaires. En réunissant les organisations des sciences de la vie, les décideurs politiques et les leaders technologiques, nous créons un écosystème collaboratif dans lequel les sciences émergentes et les politiques évoluent ensemble, favorisant ainsi l’équité en matière de santé et accélérant l’accès aux médicaments.

À propos d’Accumulus Technologies

Accumulus Technologies est un fournisseur de technologies cloud de premier plan qui réinvente la collaboration entre les entreprises du secteur des sciences de la vie et les autorités réglementaires nationales afin d’accélérer le cycle de développement des médicaments, de la découverte à la mise à disposition sur le marché mondial. Née de l’association à but non lucratif Accumulus Synergy en 2025, notre plateforme SaaS sécurisée et spécialement conçue permet une collaboration en temps réel et un streaming continu de données afin de prendre des décisions plus rapidement, s’aligner à l’échelle mondiale et accélérer l’accès aux thérapies pour les patients du monde entier. Axée sur l’innovation, la confiance et l’impact, Accumulus Technologies connecte l’écosystème réglementaire mondial grâce à une solution unique et évolutive.

