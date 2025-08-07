COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL DE KLÉPIERRE SA AU 31 JUILLET 2025(1)

Paris, le 7 août 2025

NOMBRE D’ACTIONS AU 31 JUILLET 2025

Date 31/07/2025 Nom de la société Klépierre Marché de cotation Euronext Paris (Compartiment A) Code mnémonique LI Symboles EPA:LI / LI:FP / LOIM.PA ISIN FR0000121964 Nombre total d’actions 286 861 172 Nombre total de droits de vote

Nombre de droits de vote théoriques(2) 286 861 172 Nombre de droits de vote exerçables(3) 286 357 017‬





CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS

Paul Logerot, Group Head of Investor Relations and Financial Communication

+33 (0)7 50 66 05 63 — paul.logerot@klepierre.com

Hugo Martins, Investor Relations Manager

+33 (0)7 72 11 63 24 — hugo.martins@klepierre.com

Tanguy Phelippeau, Investor Relations Manager

+33 (0)7 72 09 29 57 — tanguy.phelippeau@klepierre.com



(1) Conformément aux dispositions des articles L. 233-8 II du code de commerce et 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

(2) Les droits de vote théoriques correspondent au nombre total de droits de vote attachés à l’ensemble des actions, y compris celles privées de droit de vote (article 223-11 du règlement général de l’AMF). Au 31 juillet 2025, 504 155 actions sont auto-détenues par Klépierre SA.

(3) Les droits de vote exerçables correspondent au nombre de droits de vote « net » des actions privées de droits de vote.

