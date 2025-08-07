נימבל מדווחת על עלייה של כ-20% בביקוש לרברס פקטורינג ברבעון השני של 2025

תל אביב, ישראל, Aug. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- חברת הפינטק הישראלית נימבל מודיעה היום על עלייה של כ-20% בסכומי הבקשות למימון באמצעות רברס פקטורינג ברבעון השני של 2025, בהשוואה לרבעון הראשון של השנה. מדובר בגידול מובהק בהיקף הכספים שמבקשים הספקים לקבל מראש מהלקוחות ומגמה שמצביעה על שינוי תפיסתי עמוק באופן שבו עסקים מנהלים את התזרים שלהם.

“אנחנו רואים עלייה חדה בסכומי הבקשות שמוגשות דרך הפלטפורמה שלנו במיוחד בקרב חברות בינוניות וגדולות,” אומר טל צרור, סמנכ”ל הכספים של נימבל. “המודל שלנו מאפשר לעסק לשלם מוקדם, בלי לקחת הלוואה ובלי לפגוע בתזרים. זה משנה את כללי המשחק ומוסיף וודאות וודאות תזרימית עבור עסקים.”

מודל הרברס פקטורינג של נימבל מאפשר לעסקים ליזום תשלום מוקדם לספקים, כשהמימון מגיע מצד שלישי מבלי שהספק ייאלץ לקחת הלוואה או לבצע ניכיון צ׳קים.

מרגע האישור, הספק מקבל את כספו תוך שני ימי עסקים, והלקוח ממשיך ליהנות מתנאי תשלום רגילים או מוארכים מבלי לפגוע בתזרים.

נימבל משלבת טכנולוגיה מתקדמת, חיבור ישיר למערכות ERP ואוטומציה מלאה המאפשרים לבצע את כל התהליך בלחיצת כפתור אחת, עם בקרה, שקיפות והתאמה מלאה לצרכים של כל עסק.

יתרונות מרכזיים:

מימון לעסקים ללא צורך בהלוואות

תשלום מוקדם לספקים וחיזוק שרשרת האספקה

תהליך דיגיטלי, פשוט וללא בירוקרטיה

ניהול סיכוני גבייה על ידי נימבל

החברה מציינת כי למרות שעדין ישנם עסקים המשתמשים בניכיון צ׳קים, מדובר בפתרון מסוכן ויקר עם סיכונים להחזר, ריביות גבוהות והשפעה שלילית על מסגרות אשראי.

נימבל מציעה אלטרנטיבה טכנולוגית, בטוחה וחכמה שמתחזקת רבעון אחרי רבעון.

נימבל היא חברת פינטק ישראלית מובילה המספקת פתרונות רברס פקטורינג דיגיטליים לעסקים בכל הגדלים. הפלטפורמה של נימבל מאפשרת תשלום מוקדם לספקים ללא צורך בהלוואות, תוך שמירה על תזרים חיובי ותפעול אוטומטי, פשוט ואמין.

07-47844970

תמונת יח"צ הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b556c35a-b70e-4fe8-b6a4-d07b854e9ed8