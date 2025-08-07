Stella-Jones annonce ses résultats du deuxième trimestre

V entes de 1 034 millions $, en baisse de 1 % par rapport au T2 2024

Résultat d'exploitation de 155 millions $ , contre 168 millions $ au T2 2024

BAIIA 1 robuste de 189 millions $, soit une marge 1 de 18,3 %

Acquisition finalisée d'un fabricant de structures d'acier destinées au transport d'électricité

Liquidités disponibles de près de 700 millions $

Mise à jour des prévisions de ventes pour l'exercice en cours

MONTRÉAL, 07 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX: SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats financiers de son deuxième trimestre clos le 30 juin 2025.

« Nos résultats du deuxième trimestre traduisent la résilience de nos activités et la mise en œuvre rigoureuse de notre stratégie visant la création de valeur, alors que nous continuons à dégager une marge solide du BAIIA et à générer de robustes flux de trésorerie malgré une baisse de volumes durant le trimestre, » a déclaré Éric Vachon, président et chef de la direction de Stella-Jones. « Nous prévoyons maintenir un bon niveau de rentabilité malgré la mise à jour des perspectives des ventes pour l'exercice en cours, et nous sommes encouragés par l'amélioration progressive des volumes de poteaux destinés aux sociétés de services publics. L'envergure de notre réseau offre un avantage distinct, nous permettant de réorienter la capacité en cas de besoin et de soutenir nos clients, en position de force, lors de la mise en œuvre de leurs plans de maintenance et de dépenses en immobilisations à long terme. »

« Nous sommes également heureux d'avoir finalisé, au cours du trimestre, l'acquisition de Locweld, qui nous permet d'établir une présence sur le marché des structures d'acier destinées au transport d'électricité et nous procure une plateforme pour étendre encore davantage notre portée alors que nous poursuivons la mise en œuvre de notre stratégie visant à élargir la gamme de produits d'infrastructures de Stella-Jones. Grâce à cette acquisition, nous sommes mieux positionnés pour tirer profit de nouvelles occasions d'investissement, » a conclu M. Vachon.

Faits saillants financiers

(en millions $ CA, sauf les ratios et les données par action)

Périodes de trois mois closes

les 30 juin

Périodes de six mois closes

les 30 juin

2025 2024 2025 2024 Ventes 1 034 1 049 1 807 1 824 Bénéfice brut1 206 226 374 398 Marge du bénéfice brut1 19,9% 21,5% 20,7% 21,8% Résultat d'exploitation 155 168 298 292 Marge d'exploitation1 15,0% 16,0% 16,5% 16,0% BAIIA1 189 200 368 356 Marge du BAIIA1 18,3% 19,1% 20,4% 19,5% Résultat net 106 110 199 187 Résultat par action (« RPA ») - de base et dilué 1,91 1,94 3,58 3,30 Au 30 juin 2025

31 décembre 2024

Dette nette sur le BAIIA1 2,4 x 2,6 x



1 Ces termes désignés n’ont pas de sens normalisé prescrit par les PCGR. Il est donc peu probable que l’on puisse les comparer à des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Veuillez consulter la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué pour obtenir des explications sur les mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières utilisées et présentées par la Société, ainsi que les rapprochements entre les mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures les plus directement comparables des PCGR.

RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE

Les ventes au deuxième trimestre de 2025 se sont établies à 1 034 millions $, en baisse de 15 millions $ par rapport aux ventes de 1 049 millions $ réalisées lors de la période correspondante du précédent exercice. Si on exclut l'apport de l'acquisition de Locweld Inc. (« Locweld ») de 18 millions $, ainsi que l'effet de conversion des devises de neuf millions $, les ventes de produits en bois traité sous pression ont reculé de 43 millions $, soit 4 %, tandis que les ventes de billots et de bois d’œuvre sont demeurées relativement stables. En comparaison avec un trimestre très robuste lors du précédent exercice pour les poteaux destinés aux sociétés de services publics et pour les traverses de chemin de fer, le recul des ventes de bois traité sous pression est en grande partie attribuable à une baisse des volumes de traverses de chemin de fer et poteaux destinés aux sociétés de services publics, ainsi qu’à une baisse des prix de vente des poteaux destinés aux sociétés de services publics. Les ventes de bois d’œuvre à usage résidentiel sont demeurées stables, le ralentissement de la demande ayant été contrebalancé par une hausse des prix du bois d’œuvre sur le marché, par rapport à la même période l’an dernier.

Produits en bois traité sous pression :

Poteaux destinés aux sociétés de services publics (46 % des ventes au T2-25) : Les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont augmenté pour atteindre 476 millions $ au deuxième trimestre de 2025, comparativement aux ventes de 470 millions $ réalisées lors de la période correspondante en 2024. Si on exclut l’apport de l’acquisition de Locweld, dont les ventes du trimestre ont profité de l’exécution de commandes en attente, ainsi que l’effet de conversion des devises, les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont diminué de 17 millions $, soit 4 %, en raison d’une baisse des prix de vente et des volumes. Bien que les volumes de vente aient été inférieurs aux importantes expéditions du deuxième trimestre de 2024, ces volumes ont été supérieurs aux niveaux observés depuis la fin du deuxième trimestre du précédent exercice compte tenu de volumes supplémentaires de nouveaux clients.

Traverses de chemin de fer (23 % des ventes au T2-25) : Les ventes de traverses de chemin de fer ont reculé de 25 millions $ au deuxième trimestre de 2025 pour se chiffrer à 240 millions $, comparativement aux ventes de 265 millions $ réalisées lors de la même période l’an dernier. Si on exclut l’effet de conversion des devises, les ventes de traverses de chemin de fer ont diminué de 28 millions $, soit 11 %, en raison essentiellement de la décision d’un exploitant de chemin de fer de catégorie 1 de commencer à effectuer à l’interne le traitement de traverses de chemin de fer, ainsi que du décalage de projets de clients autres que les exploitants de chemins de fer de catégorie 1.

Bois d'œuvre à usage résidentiel (24 % des ventes au T2-25) : Les ventes de bois d’œuvre à usage résidentiel sont demeurées relativement stables et se sont établies à 246 millions $ au deuxième trimestre de 2025, comparativement à des ventes de 243 millions $ lors de la période correspondante du précédent exercice. La hausse des prix de vente découlant de l’augmentation des prix du bois d’œuvre sur le marché par rapport au deuxième trimestre de 2024 a été contrebalancée par un ralentissement de la demande, en particulier durant la première partie du trimestre.

Produits industriels (4 % des ventes au T2-25) : Les ventes de produits industriels sont demeurées stables à 46 millions $ au deuxième trimestre de 2025.

Billots et bois d'œuvre :

Billots et bois d'œuvre (3 % des ventes au T2-25) : Les ventes dans la catégorie des billots et du bois d’œuvre se sont élevées à 26 millions $ au deuxième trimestre de 2025, comparativement à des ventes de 25 millions $ effectuées lors de la même période en 2024.

Le bénéfice brut s’est établi à 206 millions $ au deuxième trimestre de 2025, comparativement à 226 millions $ lors de la période correspondante du précédent exercice, ce qui représente des marges respectives de 19,9 % et 21,5 % des ventes. Le recul du bénéfice brut résulte en grande partie d’une diminution des volumes de vente dans la plupart des catégories de produits, d'une baisse des prix de vente des poteaux destinés aux sociétés de services publics, ainsi que d’une hausse des coûts de la fibre, notamment pour le bois d’œuvre à usage résidentiel. Exprimé en pourcentage des ventes, le bénéfice brut a également été touché par une composition des ventes moins avantageuse.

La baisse des volumes de vente, par rapport à la même période l’an dernier, explique en grande partie le recul de 13 millions $ du résultat d’exploitation qui s’est établi à 155 millions $ au deuxième trimestre de 2025. De même, le BAIIA a diminué de 11 millions $ pour s’établir à 189 millions $, contre 200 millions $ lors de la même période un an plus tôt. En dépit de la baisse des ventes, la Société a continué à dégager une marge du BAIIA élevée de 18,3 %. Comparée à la marge de 19,1 % générée au deuxième trimestre de l’année dernière, la baisse est en grande partie attribuable à une composition des ventes moins avantageuse.

Le résultat net pour le deuxième trimestre de 2025 s’est élevé à 106 millions $, soit 1,91 $ par action, comparativement à un résultat net de 110 millions $, ou 1,94 $ par action, lors de la période correspondante en 2024.

RÉSULTATS DES SIX PREMIERS MOIS

Pour les six premiers mois de 2025, les ventes se sont élevées à 1 807 millions $, contre 1 824 millions $ lors de la période correspondante du précédent exercice. Si on exclut l’apport de l’acquisition de Locweld de 18 millions $, ainsi que l’effet de conversion des devises de 47 millions $, les ventes de bois traité sous pression ont reculé de 79 millions $, soit 4 %. Le recul des ventes est en grande partie attribuable à la baisse des volumes de poteaux destinés aux sociétés de services publics et de traverses de chemin de fer. Le recul des ventes de billots et de bois d’œuvre, par rapport à la même période l’an dernier, est en grande partie attribuable à une diminution de l’activité de négociation de bois d’œuvre.

Le bénéfice brut s'est chiffré à 374 millions $, soit 20,7 % des ventes, comparativement à 398 millions $, ou 21,8 % des ventes, lors de la période correspondante l’an dernier. Le résultat d'exploitation s'est élevé à 298 millions $, contre 292 millions $ un an plus tôt. Le BAIIA s'est établi à 368 millions $, ce qui représente une marge de 20,4 %, comparativement à 356 millions $, ou une marge de 19,5 %, lors de la même période l'an dernier. Le gain sur le règlement d'assurance comptabilisé au cours des six premiers mois de 2025 a eu pour effet d'augmenter le BAIIA de 28 millions $ et la marge du BAIIA de 2 %.

Pour les six premiers mois de 2025, le résultat net s’est chiffré à 199 millions $, soit 3,58 $ par action, comparativement à un résultat net de 187 millions $, ou 3,30 $ par action, lors de la même période en 2024.

LIQUIDITÉS ET RESSOURCES EN CAPITAL

Au cours du trimestre clos le 30 juin 2025, Stella-Jones a utilisé les liquidités générées par ses activités d'exploitation de 224 millions $ pour élargir sa gamme de produits d'infrastructure avec l'acquisition de Locweld, pour remettre aux actionnaires 54 millions $, sous forme de dividendes et de rachats d’actions, et pour rembourser 118 millions $ de dettes. Au 30 juin 2025, la Société avait des liquidités disponibles de 693 millions $ et son ratio de la dette nette sur le BAIIA s’établissait à 2,4 x.

ACQUISITION DE LOCWELD INC.

Le 7 mai 2025, la Société a finalisé l'acquisition de Locweld, une entreprise qui œuvre à la conception et la fabrication de pylônes en treillis d'acier et de poteaux en acier destinés au transport d'électricité. La contrepartie totale consistait en un prix d'achat de 58 millions $, sur une base sans endettement, un ajustement du fonds de roulement et une contrepartie conditionnelle à l'atteinte de certains objectifs. Locweld dessert des clients au Canada et aux États-Unis à partir de ses installations situées à Candiac, au Québec.

MISE À JOUR DES OBJECTIFS FINANCIERS POUR LES EXERCICES 2023 À 2025

La Société a mis à jour son objectif de ventes et s'attend désormais à ce que ses ventes s'élèvent à environ 3,5 milliards $ pour l'exercice 2025, incluant l'acquisition de Locweld, comparativement à l'objectif de ventes précédent d'environ 3,6 milliards. Fortement influencée par la persistance de défis macroéconomiques, la mise à jour découle essentiellement d’une croissance interne des ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics moins élevée qu’anticipé au cours de la première moitié de l’exercice et d’une croissance prévue à un chiffre dans le bas de la fourchette pour le reste de l'année. La Société anticipe que la croissance sera d’environ 5 % pour cette catégorie de produits vers la fin de 2025. La mise à jour des prévisions de ventes reflète également une croissance des ventes de traverses de chemin de fer inférieure aux attentes de la Société en 2025. Cette réduction est due à la baisse des ventes résultant de la décision d’un client, exploitant de chemin de fer de catégorie 1, d’effectuer à l’interne le traitement des traverses, qui ne devrait pas être compensée d’ici la fin de l’exercice. La Société s'attend désormais à une baisse modeste des ventes de traverses de chemin de fer d'une année sur l'autre, à un chiffre dans le bas de la fourchette.

La Société maintient ses cibles de marge du BAIIA, de remise cumulative de capital et d'endettement sur la période de prévisions s'échelonnant de 2023 à 2025. Depuis 2023, la Société a enregistré une amélioration importante de la marge du BAIIA. Elle a dégagé une marge du BAIIA de 18 % en 2023 et en 2024 et s'attend à dégager une marge de plus de 17 % en 2025. Au 30 juin 2025, la Société avait remis aux actionnaires 417 millions $ sur sa cible de 500 millions $, sous forme de dividendes et de rachats d’actions, et son ratio de la dette nette sur le BAIIA s'établissait à 2,4 x.

Les prévisions n'incluent pas l'impact d'éventuelles acquisitions futures et supposent que les taux de change demeureront dans l'ensemble comparables aux niveaux actuels.

DIVIDENDE TRIMESTRIEL

Le 6 août 2025, le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,31 $ par action ordinaire, payable le 25 septembre 2025 aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fermeture des affaires le 2 septembre 2025. Il s'agit d'un dividende admissible.

TÉLÉCONFÉRENCE

Stella-Jones tiendra une conférence téléphonique le 7 août 2025 à 10 h, heure avancée de l'Est, (« HAE ») pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 1-800 206-4400. La conférence téléphonique sera accessible via une webdiffusion audio à partir du site Web de la Société à la page d’accueil de la section Relations avec les investisseurs ou ici: https://meetings.lumiconnect.com/400-675-688-704 . L'enregistrement sera accessible à compter de 13 h HAE le jeudi 7 août 2025, jusqu'à 23 h 59 HAE, le jeudi 14 août 2025.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file nord-américain dans la fabrication de produits, axé sur le soutien aux infrastructures essentielles qui assurent la distribution et le transport d'électricité ainsi que l'exploitation et l'entretien des systèmes de transport ferroviaire. La Société fournit aux grandes sociétés de services publics d'électricité du continent des poteaux en bois traité et en acier et des pylônes en treillis d’acier, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres en bois traité aux exploitants nord-américains de chemin de fer de catégorie 1, de courtes lignes et de voies ferrées commerciales. La Société soutient aussi les infrastructures avec des produits industriels, notamment du bois d’œuvre pour les ponts ferroviaires, les passages à niveau et la construction, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations et des produits à base de goudron de houille. La Société se consacre également à la fabrication de bois d’œuvre traité de première qualité et d’accessoires à usage résidentiel qu’elle distribue auprès de détaillants canadiens et américains en vue d’applications extérieures. Une part importante de ce secteur d'activité consiste à desservir une clientèle canadienne par l’entremise de son réseau national de fabrication et de distribution.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

À l'exception de l'information historique, ce communiqué de presse peut contenir de l’information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que sur la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Parmi les facteurs susceptibles de causer un écart dans les résultats figurent, entre autres, le contexte politique général, la conjoncture économique et la situation des marchés, l’évolution de la demande pour les produits et services de la Société, les prix de vente des produits, la disponibilité et le coût des matières premières, les perturbations des activités d’exploitation, les changements climatiques, l'incapacité à recruter et à retenir du personnel qualifié, les brèches de sécurité informatique ou autres menaces de cybersécurité, les fluctuations des taux de change des devises, la capacité de la Société à se procurer des capitaux, la conformité réglementaire et environnementale, ainsi que les facteurs et hypothèses auxquels on réfère dans le présent document ainsi que dans les documents d’information continue déposés par la Société. Par conséquent, le lecteur est avisé qu’un écart pourrait survenir entre les résultats réels et les résultats prévisionnels. La Société décline toute responsabilité de mettre à jour ou de réviser les déclarations de nature prospective afin de refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou d’autres changements survenant après la date des présentes, à moins d’y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Avis aux lecteurs : Les états financiers condensés consolidés intermédiaires non audités ainsi que le rapport de gestion pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2025 peuvent être consultés sur le site Web de Stella-Jones au www.stella-jones.com .

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire)

Pour les périodes de trois

mois closes les 30 juin

Pour les périodes de six

mois closes les 30 juin

2025 2024 2025 2024 Ventes 1 034 1 049 1 807 1 824 Charges Coût des ventes (incluant amortissement (3 mois - 31 $ (28 $ en 2024) et 6 mois - 63 $ (56 $ en 2024)) 828 823 1 433 1 426 Frais de vente et d'administration (incluant amortissement (3 mois - 3 $ (4 $ en 2024) et 6 mois - 7 $ (8 $ en 2024)) 55 56 105 103 Autres (gains) pertes, montant net (4 ) 2 (1 ) 3 Gain sur le règlement d'assurance — — (28 ) — 879 881 1 509 1 532 Résultat d'exploitation 155 168 298 292 Charges financières 14 20 34 42 Résultat avant impôts 141 148 264 250 Charge d'impôts sur le résultat Exigibles 25 36 53 60 Différés 10 2 12 3 35 38 65 63 Résultat net 106 110 199 187 Résultat de base et dilué par action ordinaire 1,91 1,94 3,58 3,30





(en millions de dollars canadiens)

Au Au 30 juin 2025 31 décembre 2024 Actif Actif courant Trésorerie et équivalents de trésorerie 65 50 Créances 408 277 Stocks 1 613 1 759 Impôts sur le résultat à recouvrer 14 11 Autres actifs courants 54 42 2 154 2 139 Actif non courant Immobilisations corporelles 1 069 1 048 Actifs au titre du droit d'utilisation 281 311 Immobilisations incorporelles 167 170 Goodwill 386 406 Instruments financiers dérivés 14 21 Autres actifs non courants 7 8 4 078 4 103 Passif et capitaux propres Passif courant Comptes créditeurs et charges à payer 187 180 Impôts sur le résultat à payer 8 — Revenus différés — 17 Partie courante de la dette à long terme 15 1 Partie courante des obligations locatives 62 64 Partie courante des provisions et autres passifs non courants 39 24 311 286 Passif non courant Dette à long terme 1 307 1 379 Obligations locatives 232 259 Passifs d'impôt différé 207 197 Provisions et autres passifs non courants 36 37 Obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi 4 4 2 097 2 162 Capitaux propres Capital-actions 188 188 Surplus d’apport 2 — Résultats non distribués 1 629 1 498 Cumul des autres éléments du résultat global 162 255 1 981 1 941 4 078 4 103





(en millions de dollars canadiens)

Pour les périodes de

trois mois closes les

30 juin

Pour les périodes de

six mois closes les

30 juin

2025 2024 2025 2024 Flux de trésorerie liés aux Activités d'exploitation Résultat net 106 110 199 187 Ajustements pour Amortissements des immobilisations corporelles 13 12 27 23 Amortissements des actifs au titre du droit d'utilisation 17 16 34 32 Amortissements des immobilisations incorporelles 4 4 9 9 Charges financières 14 20 34 42 Charge d’impôts sur le résultat 35 38 65 63 Gain sur le règlement d'assurance — — (28 ) — Autres 4 (3 ) (10 ) — 193 197 330 356 Variations des éléments du fonds de roulement sans effet de trésorerie Créances (48 ) (44 ) (125 ) (138 ) Stocks 142 76 101 (41 ) Autres actifs courants (7 ) (13 ) (4 ) (6 ) Comptes créditeurs et charges à payer — 10 (11 ) 21 87 29 (39 ) (164 ) Intérêts versés (9 ) (20 ) (34 ) (42 ) Impôts sur le résultat payés (47 ) (29 ) (49 ) (35 ) 224 177 208 115 Activités de financement Variation nette des facilités de crédit rotatif (59 ) (75 ) 78 (34 ) Produit de la dette à long terme — — — 168 Remboursement de la dette à long terme (59 ) — (95 ) (102 ) Remboursement des obligations locatives (16 ) (15 ) (33 ) (30 ) Dividendes sur les actions ordinaires (34 ) (32 ) (34 ) (32 ) Rachat d'actions ordinaires (20 ) (20 ) (35 ) (35 ) (188 ) (142 ) (119 ) (65 ) Activités d'investissement Acquisition d’entreprises (48 ) — (48 ) — Acquisition d'immobilisations corporelles (34 ) (33 ) (54 ) (56 ) Produit de l’assurance des biens 26 — 26 10 Acquisition d'immobilisations incorporelles (2 ) (2 ) (4 ) (4 ) Autres 6 — 6 — (52 ) (35 ) (74 ) (50 ) Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période (16 ) — 15 — Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période 81 — 50 — Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 65 — 65 —





MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

Cette rubrique présente des informations requises par le Règlement 52-112 – Information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières à l’égard de « mesures financières déterminées » (telles qu’elles sont définies dans le Règlement).

Les mesures financières non conformes aux PCGR, les ratios non conformes aux PCGR et autres mesures financières décrits ci-après n’ont pas de sens normalisé prescrit par les PCGR. Il est donc peu probable que l’on puisse les comparer à des mesures du même type présentées par d’autres émetteurs. La méthode utilisée par la Société pour calculer ces mesures peut différer de celles utilisées par d’autres et, par conséquent, la définition de ces mesures pourrait ne pas être comparable à celle de mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. De plus, les mesures financières non conformes aux PCGR, les ratios non conformes aux PCGR et autres mesures financières ne doivent pas être considérés comme substitut aux informations financières établies conformément aux PCGR.

Les mesures financières non conformes aux PCGR comprennent :

Croissance interne des ventes : les ventes d’une période donnée par rapport aux ventes de la période comparative, excluant l’impact des acquisitions et des fluctuations des taux de change

: les ventes d’une période donnée par rapport aux ventes de la période comparative, excluant l’impact des acquisitions et des fluctuations des taux de change Bénéfice brut : les ventes moins le coût des ventes

: les ventes moins le coût des ventes BAIIA : le résultat d’exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles, des actifs au titre du droit d’utilisation et des immobilisations incorporelles (aussi appelé le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement)

: le résultat d’exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles, des actifs au titre du droit d’utilisation et des immobilisations incorporelles (aussi appelé le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement) Dette nette : la somme de la dette à long terme et des obligations locatives (y compris la partie courante) moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie

Les ratios non conformes aux PCGR comprennent :

Pourcentage de croissance interne des ventes : la croissance interne des ventes divisée par les ventes de la période correspondante

: la croissance interne des ventes divisée par les ventes de la période correspondante Marge du bénéfice brut : le bénéfice brut divisé par les ventes de la période correspondante

: le bénéfice brut divisé par les ventes de la période correspondante Marge du BAIIA : le BAIIA divisé par les ventes de la période correspondante

: le BAIIA divisé par les ventes de la période correspondante Dette nette sur le BAIIA : la dette nette divisée par le BAIIA des douze derniers mois (« DDM »)

Les autres mesures financières comprennent :

Marge d’exploitation : le résultat d’exploitation divisé par les ventes de la période correspondante

La direction considère que ces mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières déterminées constituent de l’information utile pour les investisseurs avertis relativement à la situation financière, aux résultats d’exploitation et aux flux de trésorerie de la Société puisqu’elles fournissent des mesures additionnelles de sa performance. La direction utilise des mesures financières non conformes aux PCGR, des ratios financiers non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières pour faciliter la comparaison de sa performance opérationnelle et financière d’une période à l’autre, établir les budgets annuels, évaluer la capacité de la Société à assumer le service de la dette, à effectuer les dépenses en immobilisations nécessaires et à combler ses besoins en fonds de roulement dans le futur, ainsi que pour évaluer le rendement de la haute direction. Plus précisément :

Croissance interne des ventes et pourcentage de croissance interne des ventes : La Société utilise ces mesures pour analyser le niveau d'activité en excluant l'incidence des acquisitions et des fluctuations des taux de change, afin de faciliter les comparaisons d'une période à l'autre. La direction estime que ces mesures sont utilisées par les investisseurs et les analystes pour évaluer la performance de la Société.

: La Société utilise ces mesures pour analyser le niveau d'activité en excluant l'incidence des acquisitions et des fluctuations des taux de change, afin de faciliter les comparaisons d'une période à l'autre. La direction estime que ces mesures sont utilisées par les investisseurs et les analystes pour évaluer la performance de la Société. Bénéfice brut et marge du bénéfice brut : La Société utilise ces mesures financières pour évaluer son rendement opérationnel continu.

: La Société utilise ces mesures financières pour évaluer son rendement opérationnel continu. BAIIA et marge du BAIIA : La Société considère que ces mesures constituent de l’information utile pour les investisseurs puisqu’il s’agit de mesures communes dans l’industrie, utilisées par les investisseurs et les analystes pour mesurer la capacité d’une société à assumer le service de la dette et à respecter ses autres obligations de paiement, ou comme une mesure d’évaluation commune. Ces mesures constituent également des indicateurs clés du rendement opérationnel et financier de la Société et sont utilisées pour évaluer la performance de la haute direction.

: La Société considère que ces mesures constituent de l’information utile pour les investisseurs puisqu’il s’agit de mesures communes dans l’industrie, utilisées par les investisseurs et les analystes pour mesurer la capacité d’une société à assumer le service de la dette et à respecter ses autres obligations de paiement, ou comme une mesure d’évaluation commune. Ces mesures constituent également des indicateurs clés du rendement opérationnel et financier de la Société et sont utilisées pour évaluer la performance de la haute direction. Dette nette et dette nette sur le BAIIA : La Société estime que ces mesures sont des indicateurs de l’effet de levier financier de la Société.

Les tableaux qui suivent présentent les rapprochements entre les mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures les plus comparables des PCGR.

Rapprochement du résultat d’exploitation avec le BAIIA (en millions $)

Périodes de trois mois

closes les 30 juin

Périodes de six mois

closes les 30 juin

2025 2024 2025 2024 Résultat d’exploitation 155 168 298 292 Dotation aux amortissements 34 32 70 64 BAIIA 189 200 368 356





Rapprochement de la dette à long terme avec la dette nette (en millions $) Au 30 juin 2025 Au 31 décembre 2024 Dette à long terme incluant la partie courante 1 322 1 380 Plus : Obligations locatives incluant la partie courante 294 323 Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie 65 50 Dette nette 1 551 1 653 BAIIA (DDM) 645 633 Dette nette sur le BAIIA 2,4 x 2,6 x



