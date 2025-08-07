Thérapeutique Knight déclare ses résultats du deuxième trimestre de 2025

Niveau record trimestriel de produits des activités ordinaires

Prévisions financières révisées à la hausse pour 2025

MONTRÉAL, 07 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou la « Société »), une société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (à l’exclusion des É.-U.), a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2025. Tous les montants sont exprimés en milliers de dollars canadiens (sauf indication contraire), à l’exception du nombre d’actions et des montants par action.

Faits saillants du T2 de 2025

Résultats financiers

Produits des activités ordinaires de 107 358 $, en hausse de 11 785 $, ou 12 %, comparativement à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent.

Marge brute de 44 831 $, ou 42 % des produits des activités ordinaires, en comparaison d’une marge brute de 47 337 $, ou 50 % des produits des activités ordinaires, pour la période correspondante de l’exercice précédent. La diminution s’explique principalement par l’incidence de la comptabilisation liée à l’hyperinflation en Argentine.

Perte d’exploitation de 3 669 $, en comparaison d’un résultat d’exploitation de 4 494 $ à la période correspondante de l’exercice précédent.

Perte nette de 12 622 $, en regard d’une perte nette de 1 942 $ à la période correspondante de l’exercice précédent.

Perte par action de 0,13 $, en comparaison d’une perte par action de 0,02 $ à la période correspondante de l’exercice précédent.

Entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation de 20 252 $, comparativement à des sorties de trésorerie liées aux activités d’exploitation de 1 086 $ pour la période correspondante de l’exercice précédent.

Mesures non conformes aux PCGR

Produits des activités ordinaires ajustés 1 de 108 541 $, une hausse de 14 420 $, ou 15 %, ou de 18 867 $, ou 21 %, en devises constantes 1 .

de 108 541 $, une hausse de 14 420 $, ou 15 %, ou de 18 867 $, ou 21 %, en devises constantes . Le portefeuille de produits promus novateurs a généré une croissance interne de 15 % en devises constantes 1 au cours du semestre clos le 30 juin 2025.

au cours du semestre clos le 30 juin 2025. Marge brute ajustée 1 de 49 431 $, ou 46 % des produits des activités ordinaires ajustés 1 , en comparaison d’une marge brute ajustée de 45 281 $, ou 48 % des produits des activités ordinaires ajustés 1 pour la période correspondante de l’exercice précédent. La baisse de la marge brute ajustée 1 , en pourcentage des produits des activités ordinaires ajustés 1 , est attribuable principalement à la combinaison de produits.

de 49 431 $, ou 46 % des produits des activités ordinaires ajustés , en comparaison d’une marge brute ajustée de 45 281 $, ou 48 % des produits des activités ordinaires ajustés pour la période correspondante de l’exercice précédent. La baisse de la marge brute ajustée , en pourcentage des produits des activités ordinaires ajustés , est attribuable principalement à la combinaison de produits. BAIIA ajusté 1 de 15 507 $, en baisse de 237 $, ou 2 %, comparativement à celui de la période correspondante de l’exercice précédent.

de 15 507 $, en baisse de 237 $, ou 2 %, comparativement à celui de la période correspondante de l’exercice précédent. BAIIA ajusté par action1 de 0,16 $, sans changement par rapport à celui de la période correspondante de l’exercice précédent.

Développements d’entreprise

Conclusion d’une facilité de crédit renouvelable de 50 000 $ US avec la Banque Nationale du Canada (« BNC »), sur laquelle un montant de 60 000 $ a été prélevé dans le but de financer en partie l’acquisition de Paladin.

Règlement d’une convention de prêt avec Synergy, encaissement de 13 758 $ (10 000 $ US) en trésorerie et de bons de souscription d’une juste valeur de 1 116 $ (811 $ US).

Les actionnaires ont réélu Jonathan Ross Goodman, Samira Sakhia, James C. Gale, Robert N. Lande, Michael J. Tremblay, Nicolás Sujoy et Janice Murray à titre d’administrateurs.

____________

1 Les produits des activités ordinaires ajustés, les produits des activités ordinaires en devises constantes, la marge brute ajustée, le BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté par action sont des mesures non conformes aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Résultats financiers selon des mesures non conformes aux PCGR.



Produits

Au cours du semestre considéré, ajout d’actifs rentables et en croissance et élargissement de notre portefeuille avec plus de 50 nouveaux produits, notamment 5 produits potentiels ou à l’étape de précommercialisation. Conclusion d’une entente d’acquisition d’actifs avec Paladin Pharma Inc. visant l’acquisition des activités de Paladin. À la clôture, Knight a payé 84 544 $ et un montant additionnel de 22 341 $ pour les stocks. Le paiement à la clôture a été diminué d’une retenue de 15 458 $ qui peut être débloquée sous certaines conditions. En outre, Knight pourrait verser un montant additionnel de 15 000 $ US à l’atteinte de certaines étapes de vente. Conclusion de conventions de licence exclusive et d’approvisionnement avec Sumitomo en vue de la commercialisation de Myfembree ® (rélugolix, estradiol et acétate de noréthindrone), d’Orgovyx ® (rélugolix), du vibégron, et d’une convention d’acquisition d’actifs visant l’acquisition de certains produits à maturité au Canada en contrepartie d’un paiement initial de 25 400 $. Knight pourrait verser un montant additionnel de 15 750 $ à l’atteinte de certaines étapes de vente.

Demande d’approbation réglementaire de Crexont ® (carbidopa et lévodopa) au Canada et au Mexique.

(carbidopa et lévodopa) au Canada et au Mexique. Demande d’approbation de Minjuvi ® (tafasitamab) auprès d’ANVISA au Brésil pour le traitement du lymphome folliculaire.

(tafasitamab) auprès d’ANVISA au Brésil pour le traitement du lymphome folliculaire. Obtention de l’approbation réglementaire pour Pemazyre ® (pémigatinib) en Argentine.

(pémigatinib) en Argentine. Obtention de l’approbation réglementaire pour Rembre ® (dasatinib) au Chili.

(dasatinib) au Chili. Relancement d’Onicit® IV (palonosétron) au Mexique et au Brésil.

Événements postérieurs à la fin du trimestre

Achèvement de l’OPRCNA lancée en juillet 2024 avec le rachat total de 2 019 906 actions ordinaires à un prix moyen de 5,48 $ pour une contrepartie en trésorerie totalisant 11 065 $.

Modification de la convention d’approvisionnement et de distribution conclue avec Incyte : ajout de droits de distribution exclusifs pour le ZYNYZ ® (rétifanlimab) et le NIKTIMVO MC (axatilimab) en Amérique latine.

(rétifanlimab) et le NIKTIMVO (axatilimab) en Amérique latine. Encaissement d’un prêt stratégique auprès d’une entreprise du secteur des sciences de la vie de 3 784 $ (2 771 $ US).

Versement de la retenue de garantie de 3 913 $ exigible aux termes de la convention d’achat d’actifs conclue avec Paladin aux fins de règlement de certains passifs.

« J’ai le plaisir d’annoncer que, pour la première moitié de 2025, nous avons réalisé un niveau record de produits des activités ordinaires ajustés1, soit 197 millions de dollars, une croissance de 9 % et un BAIIA ajusté1 d’environ 28 millions de dollars. Notre portefeuille de produits promus novateurs a généré une croissance interne de 15 % en devises constantes1 au cours de la même période. De plus, les transactions avec Paladin et avec Sumitomo nous ont permis d’ajouter plus de 50 produits à notre portefeuille. Ces produits hautement rentables comprennent notamment 7 produits potentiels et à l’étape de précommercialisation qui nous aideront à accélérer encore davantage la croissance de nos activités au Canada. Par ailleurs, nous avons obtenu une facilité de crédit renouvelable auprès de la BNC qui nous permettra de rester en bonne position pour continuer d’exercer nos activités et de nous acquitter de notre mission qui consiste à acquérir, mettre au point et commercialiser des produits pharmaceutiques ainsi qu’à obtenir des licences de produits pharmaceutiques en Amérique latine et au Canada », a dit Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Thérapeutique Knight inc.

____________

1 Les produits des activités ordinaires ajustés, les produits des activités ordinaires en devises constantes et le BAIIA ajusté sont des mesures non conformes aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Résultats financiers selon des mesures non conformes aux PCGR.

PRINCIPAUX RÉSULTATS FINANCIERS PRÉSENTÉS SELON LES IFRS

(en milliers de dollars canadiens) Variation Variation T2-25 T2-24 $1 %2 CUM-25 CUM-24 $1 %2 Produits des activités ordinaires 107 358 95 573 11 785 12 % 195 434 182 177 13 257 7 % Marge brute 44 831 47 337 (2 506 ) 5 % 79 697 89 036 (9 339 ) 10 % Marge brute (en %) 42 % 50 % 41 % 49 % Ventes et marketing 15 674 13 264 (2 410 ) 18 % 29 598 25 913 (3 685 ) 14 % Charges administratives 15 814 12 099 (3 715 ) 31 % 28 033 22 637 (5 396 ) 24 % Recherche et développement 6 281 5 806 (475 ) 8 % 11 067 10 786 (281 ) 3 % Amortissement des immobilisations incorporelles 10 731 11 674 943 8 % 20 205 22 546 2 341 10 % Charges d’exploitation 48 500 42 843 (5 657 ) 13 % 88 903 81 882 (7 021 ) 9 % Résultat d’exploitation (3 669 ) 4 494 (8 163 ) 182 % (9 206 ) 7 154 (16 360 ) 229 % Perte nette (12 622 ) (1 942 ) (10 680 ) 550 % (10 437 ) (6 488 ) (3 949 ) 61 %

1 Un écart positif représente un effet positif sur le résultat net, tandis qu’un écart négatif représente un effet négatif sur le résultat net.

2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.

Produits des activités ordinaires : Pour le trimestre clos le 30 juin 2025, les produits des activités ordinaires ont augmenté de 11 785 $, ou 12 %, par rapport à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent, y compris un montant compensatoire de 2 635 $ attribuable à l’incidence de l’hyperinflation1. Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, l’augmentation a été de 14 420 $, ou 15 %, et de 18 867 $, ou 21 % en devises constantes2. L’augmentation des produits des activités ordinaires s’explique par nos principaux produits promus, qui ont augmenté de 13 506 $ ou 20 % en devises constantes2, par les habitudes d’achat en ce qui concerne certains produits ainsi que par des produits des activités ordinaires différentiels de 2 437 $ attribuables aux transactions avec Paladin et avec Sumitomo, le tout contrebalancé en partie par la diminution de nos produits à maturité et la dépréciation de certaines devises d’Amérique latine.

Nos produits des activités ordinaires par domaine thérapeutique se détaillent comme suit :

Variation Domaines thérapeutiques T2-25 T2-24 $ % Oncologie/hématologie 34 914 36 430 (1 516 ) 4 % Maladies infectieuses 44 808 38 243 6 565 17 % Autres domaines thérapeutiques spécialisés 27 636 20 900 6 736 32 % Total 107 358 95 573 11 785 12 %

____________

1 L’incidence de l’hyperinflation est attribuable à l’application d’IAS 29 en Argentine. Se reporter à la section Hyperinflation pour plus de précisions.

2 Les produits des activités ordinaires en devises constantes sont une mesure non conforme aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Résultats financiers selon des mesures non conformes aux PCGR.

La hausse des produits des activités ordinaires s’explique comme suit :

Oncologie/hématologie : Abstraction faite de la résiliation d’un accord de distribution non stratégique en Colombie en décembre 2024, pour le trimestre clos le 30 juin 2025, le portefeuille d’oncologie/hématologie a diminué de 537 $, ou 2 %, y compris un montant compensatoire de 1 340 $ attribuable à l’incidence de l’hyperinflation 1 . Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, le portefeuille d’oncologie/hématologie a augmenté de 803 $ ou 2 %. Les produits des activités ordinaires tirés de nos principaux produits promus ont augmenté de 2 916 $, ou 16 %, en devises constantes 2 , ce qui s’explique surtout par la croissance d’Akynzeo ® , le lancement de Minjuvi ® et l’ajout d’Orgovyx ® et d’Onicit ® . Cette croissance a été contrebalancée par une baisse de nos produits à maturité et de nos produits génériques de marque en raison de leur cycle de vie et de la dépréciation de certaines devises d’Amérique latine.



Abstraction faite de la résiliation d’un accord de distribution non stratégique en Colombie en décembre 2024, pour le trimestre clos le 30 juin 2025, le portefeuille d’oncologie/hématologie a diminué de 537 $, ou 2 %, y compris un montant compensatoire de 1 340 $ attribuable à l’incidence de l’hyperinflation . Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, le portefeuille d’oncologie/hématologie a augmenté de 803 $ ou 2 %. Les produits des activités ordinaires tirés de nos principaux produits promus ont augmenté de 2 916 $, ou 16 %, en devises constantes , ce qui s’explique surtout par la croissance d’Akynzeo , le lancement de Minjuvi et l’ajout d’Orgovyx et d’Onicit . Cette croissance a été contrebalancée par une baisse de nos produits à maturité et de nos produits génériques de marque en raison de leur cycle de vie et de la dépréciation de certaines devises d’Amérique latine. Maladies infectieuses : Pour le trimestre clos le 30 juin 2025, le portefeuille de produits contre les maladies infectieuses a augmenté de 6 565 $, ou 17 %, y compris un montant compensatoire de 909 $ attribuable à l’incidence de l’hyperinflation1. Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, le portefeuille de produits contre les maladies infectieuses a augmenté de 7 474 $, ou 20 %, et de 9 480 $, ou 26 %, en devises constantes2. L’augmentation s’explique par la croissance de Cresemba® et des livraisons supplémentaires d’Ambisome® au ministère de la Santé du Brésil (MSB), contrebalancée par des habitudes d’achat concernant certains produits.

La Société a signé les contrats suivants avec le MSB visant Ambisome®, prévoyant les livraisons ci-dessous :

Contrats Livraisons Exercice Total CUM-25 2024

2023

2022

Total 2022 34 600 $ — 2 400 $ 25 200 $ 7 000 $ 34 600 $ 2024 22 400 $ — 22 400 $ — — 22 400 $ 2025 32 229 $ 32 229 $ — — — 32 229 $ Total 89 229 $ 32 229 $ 24 800 $ 25 200 $ 7 000 $ 89 229 $ 1Montant prévu des livraisons au MSB en 2025. T2-25 contre T2-24 et CUM-25 contre CUM-24 Exercice des contrats T2-25 T2-24 CUM-25 CUM-24 2022 — — — 2 400 $ 2024 — 8 900 $ — 15 700 $ 2025 19 529 $ — 32 229 $ — Total 19 529 $ 8 900 $ 32 229 $ 18 100 $

Autres domaines thérapeutiques spécialisés : Pour le trimestre clos le 30 juin 2025, le portefeuille de produits pour d’autres domaines thérapeutiques spécialisés a augmenté de 6 736 $, ou 32 %, y compris un montant compensatoire de 386 $ attribuable à l’incidence de l’hyperinflation1. Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, le portefeuille de produits pour d’autres domaines thérapeutiques spécialisés a augmenté de 7 122 $, ou 34 %, et de 8 166 $, ou 42 %, en devises constantes2 en raison principalement du lancement d’Imvexxy® et de Bijuva®, les produits des activités ordinaires différentiels tirés des transactions avec Paladin et avec Sumitomo et des habitudes d’achat de certains clients.

____________

1 L’incidence de l’hyperinflation est attribuable à l’application d’IAS 29 en Argentine. Se reporter à la section Hyperinflation pour plus de précisions.

2 Les produits des activités ordinaires en devises constantes sont une mesure non conforme aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Résultats financiers selon des mesures non conformes aux PCGR.

Marge brute : Pour le trimestre clos le 30 juin 2025, la marge brute, en pourcentage des produits des activités ordinaires, s’est établie à 42 %, comparativement à celle de 50 % pour le T2-24. Compte non tenu d’IAS 29, la marge brute, en pourcentage des produits des activités ordinaires ajustés1, était de 46 % comparativement à 48 % au T2-24. Cette diminution du pourcentage correspondant à la marge brute s’explique principalement par la combinaison de produits ainsi que par des indemnités de départ de 626 $ liées à la fermeture d’une usine de Knight en Argentine spécialisée dans le VIH et les maladies respiratoires. Les principaux produits fabriqués dans cette usine ont été transférés vers des entreprises de fabrication en sous-traitance.

Frais de ventes et de commercialisation : Pour le trimestre clos le 30 juin 2025, les frais de vente et de commercialisation ont augmenté de 2 410 $, ou 18 %, y compris un montant compensatoire de 627 $ attribuable à l’incidence de l’hyperinflation2. Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, les frais de ventes et de commercialisation ont augmenté de 3 037 $, ou 23 %. Cette augmentation s’explique principalement par l’élargissement de notre structure de vente et de notre structure commerciale à l’appui des lancements de Minjuvi® au Mexique et de Jornay PM® au Canada ainsi que par l’intensification de nos activités de commercialisation liées à nos principaux produits promus. En outre, les frais de ventes et de commercialisation comprennent des coûts différentiels liés à la transaction avec Paladin conclue en juin 2025.

Charges administratives : Pour le trimestre clos le 30 juin 2025, les charges administratives ont augmenté de 3 715 $, ou 31 %, y compris un montant compensatoire de 611 $ attribuable à l’incidence de l’hyperinflation2. Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, les charges administratives ont augmenté de 4 326 $ ou 37 %. L’augmentation s’explique principalement par des coûts d’acquisition et de transaction de 3 430 $ liés à la transaction avec Paladin ainsi que par une hausse de la rémunération fondée sur des actions à la suite de l’évaluation des attentes liées à l’acquisition des droits.

Frais de recherche et de développement : Pour le trimestre clos le 30 juin 2025, les frais de recherche et de développement ont augmenté de 475 $, ou 8 %, y compris un montant compensatoire de 427 $ attribuable à l’incidence de l’hyperinflation2. Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, les frais de recherche et de développement ont augmenté de 902 $, ou 16 %. Cette augmentation s’explique par les charges différentielles liées au portefeuille de produits tirés de la transaction avec Paladin.

Perte nette

Pour le trimestre clos le 30 juin 2025, la perte nette s’est établie à 12 622 $, en comparaison d’une perte nette de 1 942 $ pour la période correspondante de l’exercice précédent. L’écart découle essentiellement des éléments susmentionnés et 1) d’une perte nette de 5 737 $ à la réévaluation des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net au T2-25, contre une perte nette de 665 $ à la période correspondante de l’exercice précédent, 2) d’autres charges de 2 190 $ au T2-25 découlant du remboursement du prêt consenti à Synergy, comparativement à un profit de 42 $ au T2-24, 3) d’un profit lié à l’hyperinflation de 893 $ au T2-25, comparativement à un profit lié à l’hyperinflation de 2 084 $ au T2-24, 4) d’un profit de change de 4 559 $ au T2-25 du fait principalement de l’appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain, en regard d’une perte de change de 5 542 $ au T2-24 du fait principalement des pertes latentes sur les soldes intersociétés en raison de la dépréciation du réal et du peso colombien par rapport au dollar américain et 5) d’un recouvrement d’impôt de 2 988 $ au T2-25 en comparaison d’une charge d’impôt de 2 655 $ au T2-24.

____________

1 Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Résultats financiers selon des mesures non conformes aux PCGR.

2 L’incidence de l’hyperinflation est attribuable à l’application d’IAS 29 en Argentine. Se reporter à la section Hyperinflation pour plus de précisions.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU BILAN

(en milliers de dollars canadiens) Variation 30 juin 2025 31 décembre 2024 $ % Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables 91 191 142 331 (51 140 ) 36 % Créances clients et autres débiteurs 149 049 154 518 (5 469 ) 4 % Stocks 148 652 102 698 45 954 45 % Actifs financiers 103 186 133 932 (30 746 ) 23 % Immobilisations incorporelles 384 070 283 612 100 458 35 % Fournisseurs et charges à payer 109 972 83 173 26 799 32 % Emprunts bancaires 97 665 43 385 54 280 125 %

Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables : Au 30 juin 2025, Knight détenait de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des titres négociables totalisant 91 191 $, une diminution de 51 140 $, ou 36 %, par rapport à ceux au 31 décembre 2024. La diminution s’explique principalement par le paiement de 130 985 $ au titre des transactions avec Paladin et avec Sumitomo ainsi que par le remboursement du capital restant dû et le règlement des intérêts sur des emprunts bancaires de 8 829 $, en partie contrebalancée par un prélèvement de 60 000 $ sur la facilité de crédit consentie par la BNC, des entrées de trésorerie de 23 922 $ provenant des activités d’exploitation ainsi que le recouvrement du prêt consenti à Synergy de 13 758 $.

Créances clients et autres débiteurs : Au 30 juin 2025, les créances clients et autres débiteurs se sont établis à 149 049 $, une baisse de 5 469 $, ou 4 %, par rapport à ceux au 31 décembre 2024, attribuable essentiellement au calendrier du recouvrement auprès de certains clients.

Stocks : Au 30 juin 2025, les stocks se sont élevés à 148 652 $, une hausse de 45 954 $, ou 45 % par rapport à ceux au 31 décembre 2024, en raison surtout du calendrier des achats, des investissements dans les lancements de nouveaux produits et des stocks acquis dans le cadre de la transaction avec Paladin.

Actifs financiers : Au 30 juin 2025, les actifs financiers se sont fixés à 103 186 $, une baisse de 30 746 $, ou 23 %, par rapport à ceux au 31 décembre 2024, du fait surtout du règlement de convention de prêt avec Synergy et de la diminution nette de la valeur de nos placements dans des fonds.

Immobilisations incorporelles : Au 30 juin 2025, les immobilisations incorporelles étaient de 384 070 $, une augmentation de 100 458 $ ou 35 % comparativement à celles au 31 décembre 2024, du fait surtout de la comptabilisation de la juste valeur des immobilisations incorporelles acquises de 93 088 $ dans le cadre de la transaction avec Paladin et de la transaction de 29 708 $ avec Sumitomo, le tout contrebalancé par l’amortissement, l’écart de conversion et la décomptabilisation de certains paiements d’étape lorsque la réalisation des étapes elles-mêmes est improbable.

Fournisseurs et charges à payer : Au 30 juin 2025, les fournisseurs et charges à payer se sont établis à 109 972 $, une augmentation de 26 799 $, ou 32 %, par rapport à ceux au 31 décembre 2024, en raison surtout de l’achat de stocks pour nos principaux produits promus.

Emprunts bancaires : Au 30 juin 2025, les emprunts bancaires se sont établis à 97 665 $, une augmentation de 54 280 $ ou 125 %, par rapport à ceux au 31 décembre 2024, attribuable principalement à la nouvelle facilité de crédit consentie par la BNC, dont un montant de 60 000 $ a été prélevé au 30 juin 2025, le tout en partie contrebalancé par des remboursements nets de 4 954 $ et par un écart de conversion de 765 $.

Mises à jour sur les produits

Pemazyre® (pémigatinib)

Au T2-25, Knight a obtenu l’approbation réglementaire pour Pemazyre® en Argentine, médicament indiqué pour le traitement d’adultes présentant un cholangiocarcinome localement avancé ou métastatique avec fusion ou réarrangement du FGFR2 qui a progressé après au moins un traitement de première intention systémique antérieur.

Crexont® (carbidopa et lévodopa)

Au T2-25, Knight a déposé une demande d’approbation pour Crexont® au Canada et au Mexique. Crexont® représente une nouvelle formulation orale de capsules à libération prolongée de carbidopa/lévodopa (« CD/LD ») destinée au traitement de la maladie de Parkinson.

Minjuvi® (tafasitamab)

Au T2-25, Knight a déposé une demande d’approbation pour Minjuvi® auprès de l’ANVISA au Brésil pour une nouvelle indication en association avec le rituximab et la lénalidomide pour le traitement de patients adultes présentant un lymphome folliculaire déjà traité.

Rétifanlimab et axatilimab

En juillet 2025, Knight a élargi la portée de sa relation avec Incyte Biosciences International Sàrl, la filiale suisse d’Incyte, pour les droits exclusifs de distribution du rétifanlimab (vendu sous le nom ZYNYZ® aux États-Unis et en Europe) et de l’axatilimab (vendu sous le nom NIKTIMVO™ aux États-Unis) pour l’Amérique latine.

Le rétifanlimab est approuvé aux États-Unis et en Europe pour le traitement de patients adultes présentant un carcinome à cellules de Merkel métastatique ou récidivant localement avancé, un type de cancer de la peau rare et agressif1. Le rétifanlimab en association avec le carboplatine et le paclitaxel est également approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis (« FDA ») en tant que traitement de première intention chez des patients adultes présentant un carcinome épidermoïde du canal anal inopérable (« SCAC »), métastatique ou en récidive locale1. En outre, la FDA a approuvé le rétifanlimab en monothérapie pour le traitement de patients adultes présentant un SCAC métastatique ou en récidive locale avec progression de la maladie ou intolérance à la chimiothérapie à base de platine1.

L’axatilimab a reçu l’approbation de la FDA en août 2024 pour le traitement de la réaction chronique du greffon contre l’hôte (« GVH chronique ») après l’échec d’au moins deux traitements de première intention antérieurs chez les patients adultes et les patients pédiatriques pesant au moins 40 kg.2 La GVH chronique est une complication grave de l’allogreffe de cellules souches qui survient lorsque les cellules du système immunitaire du donneur attaquent les tissus du receveur, pouvant ainsi endommager de nombreux organes tels que la peau, le foie, les poumons et le tractus gastro-intestinal.

____________

1 Incyte Corporation. ZYNYZ® (retifanlimab-dlwr) injection, for intravenous use: Full prescribing information. Consulté le 24 juillet 2025 à l’adresse https://www.zynyz.com/zynyz-prescribing-information.

2 Incyte Corporation. NIKTIMVO™ (axatilimab-csfr) injection, for intravenous use: Full prescribing information. Consulté le 24 juillet 2025 à l’adresse https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2024/761411s000lbl.pdf.

Transaction avec Paladin

Le 10 mars 2025, Knight a conclu une entente d’acquisition d’actifs définitive en vue de l’acquisition des activités internationales d’Endo Operations Limited, qui représentaient essentiellement ses activités au Canada, exercées sous la dénomination Paladin Pharma Inc. (« la transaction avec Paladin »). Le 17 juin 2025, Knight a conclu la transaction avec Paladin après avoir obtenu les approbations réglementaires habituelles, y compris celles prévues par la législation antitrust du Canada. Knight a payé 106 885 $ en trésorerie, dont 22 341 $ pour les stocks. Knight a retenu 15 458 $, dont 10 000 $ peuvent être débloqués dans des conditions particulières, la différence de 5 458 $ étant destinée au règlement de certains passifs. En outre, Knight pourrait verser ultérieurement, à l’atteinte de certaines étapes de vente, des paiements conditionnels pouvant atteindre 15 000 $ US. Au 6 août 2025, dans le cadre des activités d’intégration de Knight, l’effectif de Paladin a été réduit d’environ 25 %.

Transaction avec Sumitomo

Le 5 juin 2025, Knight a conclu des conventions exclusives de licence et d’approvisionnement avec Sumitomo Pharma America Inc. et ses sociétés affiliées en vue de la commercialisation de Myfembree® (rélugolix, estradiol et acétate de noréthindrone), d’Orgovyx® (rélugolix) et du vibégron au Canada, ainsi qu’une entente d’acquisition d’actifs aux termes de laquelle Knight a acquis certains produits à maturité (« la transaction avec Sumitomo »). Selon les modalités des ententes, Knight a fait l’acquisition des droits exclusifs de distribution, de promotion, de commercialisation et de vente des produits sous licence et acquis au Canada. La contrepartie pour la transaction avec Sumitomo comprenait un paiement initial de 25 400 $ ainsi que certaines étapes de vente conditionnelles futures pouvant atteindre 15 750 $. À la clôture, Knight a retenu 1 300 $ qui peuvent être débloqués si certaines conditions sont remplies.

Ligne de crédit de fonds de roulement auprès de la Citibank, N.A.

Au T1-25, Knight a obtenu une ligne de crédit de fonds de roulement sans engagement auprès de la Citibank, N.A. totalisant 40 000 $ US (57 504 $). Le 7 avril 2025, 35 000 $ US (50 316 $) ont été prélevés sur cette facilité, au taux SOFR majoré de 2,30 %. La ligne de crédit a été remboursée entièrement en juin 2025.

Facilité de crédit consentie par la BNC

Le 17 juin 2025, Knight a conclu une facilité de crédit renouvelable auprès de la BNC pour un montant total de 50 000 $ US (68 215 $) (« facilité de crédit »), dont 60 000 $ ont été prélevés à la clôture pour financer en partie la transaction avec Paladin. La facilité de crédit, garantie par les actifs de Knight détenus au Canada, a un terme initial de trois ans, mais elle peut être reconduite pour des périodes additionnelles d’un an. La facilité de crédit fait l’objet des clauses restrictives habituelles et de commissions d’attente applicables à la tranche non prélevée. Les fonds peuvent être prélevés en dollars américains ou en dollars canadiens, au taux SOFR ou au taux CORRA, majorés d’une marge de 1,25 % à 2,75 %, selon le niveau d’endettement de Knight. Par ailleurs, la BNC ayant lancé un processus de syndication, il est probable que, d’ici la fin de 2025, la facilité de crédit soit revue à la hausse à 100 millions de dollars américains et qu’elle soit assortie d’une clause accordéon de 50 millions de dollars américains.

Perspectives financières1

Pour l’exercice 2025, Knight a revu à la hausse ses prévisions financières concernant les produits des activités ordinaires. Ainsi, elle s’attend à générer des produits des activités ordinaires se situant dans une fourchette de 410 millions de dollars à 420 millions de dollars, comparativement à une fourchette de 390 millions de dollars à 405 millions de dollars auparavant. Le BAIIA ajusté2 devrait correspondre à environ 13 % des produits des activités ordinaires. L’évolution des perspectives liées à nos produits des activités ordinaires est attribuable au meilleur rendement dégagé pendant le premier semestre de l’exercice et aux produits des activités ordinaires différentiels tirés de la transaction avec Sumitomo. Les prévisions sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses, y compris, sans s’y limiter, ce qui suit :

Aucune incidence importante sur les produits des activités ordinaires imputable à l’application de la comptabilisation liée à l’hyperinflation en Argentine

Aucun produit des activités ordinaires généré par les transactions de développement des activités non réalisées en date du 6 août 2025

Aucune résiliation imprévue des conventions de licence, de distribution et d’approvisionnement

Aucune interruption de l’approvisionnement en raison de perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale ou de problèmes généraux de fabrication

Aucun nouveau produit générique de nos principales marques de produits pharmaceutiques

Aucune modification imprévue apportée à la réglementation gouvernementale relative à la réduction obligatoire des prix

Exécution commerciale couronnée de succès des ententes d’inscription des produits auprès des organismes d’assurance maladie, des assureurs, des principaux comptes et des payeurs publics

Mise en œuvre réussie des lancements de produits et de l’adoption des produits récemment mis en marché

Aucune augmentation importante des provisions pour stocks ou des créances clients

Aucune variation importante des taux de change prévus

Taux d’inflation se maintenant dans la fourchette prévue



Si l’une de ces hypothèses varie, les perspectives financières et les résultats réels pourraient différer considérablement. Se reporter aux risques et hypothèses que renferme la section Énoncés prospectifs du présent communiqué de presse pour plus de renseignements.

____________

1 Cette information prospective est fondée sur des hypothèses propres à la nature des activités de la Société relativement à la croissance annuelle des produits des activités ordinaires, en tenant compte de l’information sectorielle, de la part de marché prévue, des hypothèses sur les prix, des mesures prises par les concurrents, des taux d’érosion des ventes après la fin de la protection des brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle, du moment de l’entrée en concurrence des médicaments génériques et des résultats prévus des appels d’offres, entre autres variables.

2 Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Résultats financiers selon des mesures non conformes aux PCGR.

Conférence téléphonique

Knight analysera les résultats du deuxième trimestre clos le 30 juin 2025 dans le cadre d’une conférence téléphonique et d’une webémission audio qui auront lieu aujourd’hui à 8 h 30 (HE). Knight invite toutes les parties intéressées à y participer.

Date : Le jeudi 7 août 2025

Heure : 8 h 30 (HE)

Appel : sans frais 1-888-699-1199 ou international 1-416-945-7677

Webémission : www.knighttx.com ou webémission

Il s’agit d’une webémission en mode écoute uniquement. Il faut avoir préalablement téléchargé Media Player pour écouter la webémission.

Rediffusion : La rediffusion de la webémission sera disponible pendant 30 jours à l’adresse www.knighttx.com

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée axée sur l’acquisition ou l’octroi de licences et la commercialisation de produits pharmaceutiques pour le Canada et l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, de Biotoscana Farma et de Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la Bourse de Toronto, sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements sur Thérapeutique Knight inc., visitez le site Web de la Société à l’adresse www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs

Le présent document contient des énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, impliquent nécessairement des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par les énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles ces énoncés prospectifs sont fondés étaient raisonnables au moment où ils ont été préparés, mais prévient le lecteur que les hypothèses concernant les événements futurs, dont bon nombre sont hors du contrôle de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient s’avérer inexactes. Les facteurs et les risques qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles sont abordés dans le rapport annuel et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2024 et déposés sur www.sedarplus.ca. Thérapeutique Knight inc. décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de faits nouveaux ou d’événements futurs, sauf si la loi l’exige.

PERSONNES-RESSOURCES :

Relations avec les investisseurs : Thérapeutique Knight inc. Samira Sakhia Arvind Utchanah Présidente et chef de la direction Chef des finances Téléphone : 514-484-4483 Téléphone : +598.2626.2344 Télécopieur : 514-481-4116 Courriel : IR@knighttx.com Courriel : IR@knighttx.com Site Web : www.knighttx.com Site Web : www.knighttx.com

HYPERINFLATION

La Société applique la norme IAS 29, Information financière dans les économies hyperinflationnistes, car la filiale de la Société en Argentine emploie le peso argentin comme monnaie fonctionnelle. Selon IAS 29, les états financiers d’une entité dont la monnaie fonctionnelle est la monnaie d’une économie hyperinflationniste doivent être ajustés sur la base d’un indice général des prix approprié pour refléter les effets de l’inflation. Après la prise en compte des effets de l’hyperinflation, le compte de résultat est converti selon le taux de change de clôture à la fin du mois.

Les produits des activités ordinaires et les charges d’exploitation libellés dans la monnaie locale, soit l’ARS, sont retraités entre le mois au cours duquel les ventes ont été effectuées ou les charges ont été engagées et la fin de la période de présentation de l’information financière au moyen de l’indice d’inflation en vigueur au cours de cette période. Le retraitement est calculé sur une base cumulée depuis le début de l’exercice conformément à IAS 29 (les « chiffres ajustés selon l’inflation »). Pour les semestres clos les 30 juin 2025 et 2024, la Société a retraité les chiffres de chaque mois au moyen de l’indice d’inflation comme suit :

Janvier Février Mars Avril Mai Juin 2025 1,13 1,10 1,06 1,03 1,02 1,00 2024 1,49 1,32 1,19 1,09 1,05 1,00

Selon IAS 29, les chiffres ajustés selon l’inflation sont convertis de la monnaie locale à la monnaie de présentation selon le taux en vigueur à la fin de la période de présentation de l’information financière. Les chiffres ajustés selon l’inflation ont été convertis en $ CA au taux de clôture en vigueur à la fin du trimestre pour chacune des périodes suivantes :

T2-25 T2-24 ARS 874 666





T2-25 T2-24 CUM-25 CUM-24 Variation de l’ARS (%)1 (17) % (4) % (22) % (9) % 1 Dépréciation de l’ARS par rapport au $ CA au cours de chaque période, calculée comme suit : (taux en vigueur à la fin de la période - taux en vigueur au début de la période) / taux en vigueur au début de la période.

Au T2-25 et au CUM-25, le taux d’inflation utilisé pour l’ajustement des produits des activités ordinaires et des charges d’exploitation d’une filiale de la Société en Argentine pour tenir compte de l’hyperinflation était inférieur à la dépréciation de l’ARS au cours de la même période. Par exemple, les produits des activités ordinaires générés et les charges d’exploitation engagées en janvier 2025 ont été retraités au moyen d’un indice d’inflation de 13 %, alors que l’ARS ne s’est déprécié que de 22 % par rapport au $ CA au CUM-25. Cela a donc entraîné une baisse des produits des activités ordinaires et des charges d’exploitation présentés en $ CA selon IAS 29. En revanche, au T2-24 et au CUM-24, l’indice d’inflation était plus élevé que la dépréciation de l’ARS, ce qui a entraîné une hausse des produits des activités ordinaires et des charges d’exploitation présentés en $ CA selon IAS 29. Par conséquent, la comptabilisation liée à l’hyperinflation selon IAS 29 a donné lieu à une baisse des produits des activités ordinaires et des charges d’exploitation de la filiale de la Société en Argentine présentées en $ CA au cours du T2-25 et au CUM-25, par rapport à celle des périodes correspondantes de l’exercice précédent (l’« incidence de l’hyperinflation »).

Dans le cadre de la comptabilisation liée à l’hyperinflation, le coût des produits vendus dans la monnaie locale, soit l’ARS, est retraité au moyen de l’indice d’inflation en vigueur entre la date de l’achat ou la date de fabrication et la fin de la période de présentation de l’information financière, et est converti en $ CA au taux de clôture en vigueur à la fin du trimestre respectif. Au T2-25 et au CUM-25, l’indice d’inflation cumulé appliqué sur les stocks vendus était supérieur à celui des périodes correspondantes de l’exercice précédent. Le coût des produits vendus présenté en $ CA selon IAS 29 était donc plus élevé, entraînant une baisse de la marge brute au T2-25 et au CUM-25 par rapport à celle des périodes correspondantes de l’exercice précédent (l’« incidence de l’hyperinflation sur la marge brute »).

RÉSULTATS FINANCIERS SELON DES MESURES NON CONFORMES AUX PCGR

(en milliers de dollars canadiens)

La Société présente des mesures et des ratios non conformes aux PCGR qui n’ont pas de définition normalisée prescrite selon les IFRS. La Société est d’avis que ces mesures sont utiles pour aider les actionnaires, les analystes en placement et les autres lecteurs à comprendre son rendement financier. Les mesures financières non conformes aux PCGR et le ratio BAIIA ajusté par action n’ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS et peuvent ne pas être calculés comme des mesures financières libellées de façon semblable présentées par d’autres entreprises. La Société a recours aux mesures non conformes aux PCGR suivantes :

i) Résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29

La Société applique la norme IAS 29, Information financière dans les économies hyperinflationnistes, car la filiale de la Société en Argentine emploie le peso argentin comme monnaie fonctionnelle. Selon IAS 29, les états financiers d’une entité dont la monnaie fonctionnelle est la monnaie d’une économie hyperinflationniste doivent être ajustés sur la base d’un indice général des prix approprié pour refléter les effets de l’inflation.

Les résultats financiers selon les IFRS sont ajustés afin de supprimer l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29. Selon IAS 29, l’incidence de l’hyperinflation est calculée au moyen d’un indice général des prix approprié pour tenir compte des effets de l’inflation. Après la prise en compte des effets de la conversion, le compte de résultat est converti selon le taux de change de clôture du mois.

La Société est d’avis que les résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29 sont une mesure utile pour les investisseurs, car ils permettent de présenter les résultats sans tenir compte de ces incidences et ainsi de comparer plus facilement les résultats d’une période à l’autre. La présentation des résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29 est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Les tableaux suivants présentent des rapprochements des résultats financiers publiés selon les IFRS et des résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29 :

T2-25 CUM-25 Publiés selon les IFRS Ajustement

selon IAS 29 Compte non tenu des incidences

d’IAS 29 Publiés selon les IFRS Ajustement

selon IAS 29 Compte non tenu des incidences d’IAS 29 Produits des activités ordinaires 107 358 1 183 108 541 195 434 1 086 196 520 Coût des produits vendus 62 527 (3 417 ) 59 110 115 737 (9 582 ) 106 155 Marge brute 44 831 4 600 49 431 79 697 10 668 90 365 Marge brute (en %) 42 % 46 % 41 % 46 % Charges Ventes et marketing 15 674 331 16 005 29 598 247 29 845 Charges administratives 15 814 90 15 904 28 033 (547 ) 27 486 Recherche et développement 6 281 198 6 479 11 067 220 11 287 Amortissement des immobilisations incorporelles 10 731 — 10 731 20 205 — 20 205 Résultat d’exploitation (3 669 ) 3 981 312 (9 206 ) 10 748 1 542





T2-24 CUM-24 Publiés selon les IFRS Ajustement selon IAS 29 Compte non tenu de l’incidence

d’IAS 29 Publiés selon les IFRS Ajustement selon IAS 29 Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29 Produits des activités ordinaires 95 573 (1 452 ) 94 121 182 177 (2 260 ) 179 917 Coût des produits vendus 48 236 604 48 840 93 141 799 93 940 Marge brute 47 337 (2 056 ) 45 281 89 036 (3 059 ) 85 977 Marge brute (en %) 50 % 48 % 49 % 48 % Charges Ventes et marketing 13 264 (296 ) 12 968 25 913 (452 ) 25 461 Charges administratives 12 099 (521 ) 11 578 22 637 (847 ) 21 790 Recherche et développement 5 806 (229 ) 5 577 10 786 (369 ) 10 417 Amortissement des immobilisations incorporelles 11 674 25 11 699 22 546 (1 ) 22 545 Résultat d’exploitation 4 494 (1 035 ) 3 459 7 154 (1 390 ) 5 764

Principaux résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 291

Variation Variation T2-25 T2-24 $ % CUM-25 CUM-24 $ % Produits des activités ordinaires ajustés 108 541 94 121 14 420 15 % 196 520 179 917 16 603 9 % Coût des produits vendus 59 110 48 840 (10 270 ) 21 % 106 155 93 940 (12 215 ) 13 % Marge brute ajustée 49 431 45 281 4 150 9 % 90 365 85 977 4 388 5 % Marge brute ajustée (en %) 46 % 48 % 46 % 48 % Charges Ventes et marketing 16 005 12 968 (3 037 ) 23 % 29 845 25 461 (4 384 ) 17 % Charges administratives 15 904 11 578 (4 326 ) 37 % 27 486 21 790 (5 696 ) 26 % Recherche et développement 6 479 5 577 (902 ) 16 % 11 287 10 417 (870 ) 8 % Amortissement des immobilisations incorporelles 10 731 11 699 968 8 % 20 205 22 545 2 340 10 % Résultat d’exploitation 312 3 459 (3 147 ) 91 % 1 542 5 764 (4 222 ) 73 % BAIIA ajusté1 15 507 15 744 (237 ) 2 % 27 620 29 333 (1 713 ) 6 % BAIIA ajusté1 (en %) 14 % 17 % 14 % 16 % BAIIA ajusté par action1 0,16 0,16 — — % 0,28 0,29 (0,01 ) 3 % 1 Le BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté par action et les résultats financiers, compte non tenu de l’incidence d’IAS 29, sont considérés comme des mesures non conformes aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Produits des activités ordinaires ajustés1 par domaine thérapeutique

Variation Variation Domaines thérapeutiques T2-25 T2-24 $ % CUM-25 CUM-24 $ % Oncologie/hématologie 35 448 35 624 (176 ) — % 67 124 66 467 657 1 % Maladies infectieuses 45 299 37 825 7 474 20 % 81 740 75 888 5 852 8 % Autres domaines thérapeutiques spécialisés 27 794 20 672 7 122 34 % 47 656 37 562 10 094 27 % Total 108 541 94 121 14 420 15 % 196 520 179 917 16 603 9 % 1 Compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29. Les produits des activités ordinaires ajustés sont une mesure non conforme aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

ii) Résultats financiers en devises constantes

Les résultats financiers en devises constantes sont obtenus en convertissant en $ CA les produits des activités ordinaires et les résultats financiers de la période précédente exprimés en monnaie fonctionnelle au moyen des taux de change en vigueur pendant la période considérée. En outre, en ce qui concerne l’Argentine, la Société ne tient pas compte de l’effet de l’hyperinflation et convertit les produits des activités ordinaires et les résultats au taux de change moyen en vigueur pour chacune des périodes.

La Société est d’avis que les résultats financiers en devises constantes sont une mesure utile pour les investisseurs, car ils permettent d’éliminer l’incidence des variations des taux de change sur la comparabilité d’une période à l’autre compte tenu de la volatilité sur les marchés de change et, par conséquent, offrent une plus grande transparence à l’égard de la performance sous-jacente de nos résultats financiers consolidés. La présentation des produits des activités ordinaires et des résultats financiers en devises constantes est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Les tableaux suivants présentent un rapprochement des résultats financiers publiés selon les IFRS et des résultats financiers en devises constantes :

T2-24 CUM-24 Compte non tenu de l’incidence d’IAS 291 Ajustement en devises constantes Devises constantes Compte non tenu de l’incidence d’IAS 291 Ajustement en devises constantes Devises constantes Produits des activités ordinaires ajustés 94 121 (4 447 ) 89 674 179 917 (8 895 ) 171 022 Coût des produits vendus 48 840 (2 435 ) 46 405 93 940 (5 075 ) 88 865 Marge brute ajustée 45 281 (2 012 ) 43 269 85 977 (3 820 ) 82 157 Marge brute ajustée (en %) 48 % 48 % 48 % 48 % Charges Ventes et marketing 12 968 (528 ) 12 440 25 461 (990 ) 24 471 Charges administratives 11 578 (185 ) 11 393 21 790 (244 ) 21 546 Recherche et développement 5 577 (164 ) 5 413 10 417 (277 ) 10 140 Amortissement des immobilisations incorporelles 11 699 85 11 784 22 545 573 23 118 Résultat d’exploitation 3 459 (1 220 ) 2 239 5 764 (2 882 ) 2 882 1 Pour de plus amples renseignements, se reporter au paragraphe i) Résultats financiers compte non tenu de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29.

Principaux résultats financiers en devises constantes1

Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29 Devises constantes1 Variation Devises constantes1 Variation 2025 2024 $ % 2025 2024 $ % Produits des activités ordinaires ajustés 108 541 89 674 18 867 21 % 196 520 171 022 25 498 15 % Coût des produits vendus 59 110 46 405 (12 705 ) 27 % 106 155 88 865 (17 290 ) 19 % Marge brute ajustée 49 431 43 269 6 162 14 % 90 365 82 157 8 208 10 % Marge brute ajustée (en %) 46 % 48 % 46 % 48 % Charges Ventes et marketing 16 005 12 440 (3 565 ) 29 % 29 845 24 471 (5 374 ) 22 % Charges administratives 15 904 11 393 (4 511 ) 40 % 27 486 21 546 (5 940 ) 28 % Recherche et développement 6 479 5 413 (1 066 ) 20 % 11 287 10 140 (1 147 ) 11 % Amortissement des immobilisations incorporelles 10 731 11 784 1 053 9 % 20 205 23 118 2 913 13 % Résultat d’exploitation 312 2 239 (1 927 ) 86 % 1 542 2 882 (1 340 ) 46 % BAIIA ajusté1 15 507 14 606 901 6 % 27 620 27 023 597 2 % BAIIA ajusté1 (en %) 14 % 16 % 14 % 16 % BAIIA ajusté par action1 0,16 0,14 0,01 8 % 0,28 0,27 0,01 4 % 1 Le BAIIA, le BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté par action et les résultats financiers en devises constantes sont des mesures non conformes aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Produits des activités ordinaires ajustés en devises constantes1 par domaine thérapeutique

Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin Compte non tenu de l’incidence d’IAS 29 Devises constantes1

Devises constantes1

Produits novateurs 2025

2024 $

% 2025

2024 $

% Oncologie/hématologie 35 448 34 227 1 221 4 % 67 124 64 067 3 057 5 % Maladies infectieuses 45 299 35 819 9 480 26 % 81 740 71 160 10 580 15 % Autres domaines thérapeutiques spécialisés 27 794 19 628 8 166 42 % 47 656 35 795 11 861 33 % Total 108 541 89 674 18 867 21 % 196 520 171 022 25 498 15 % 1 Les produits des activités ordinaires ajustés en devises constantes sont une mesure non conforme aux PCGR et n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

iii) Marge brute ajustée

La marge brute ajustée correspond aux produits des activités ordinaires diminués du coût des biens vendus, sans tenir compte de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29.

La Société est d’avis que la marge brute ajustée représente une mesure utile pour les investisseurs, car elle permet de considérer la marge brute sans l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29, ce qui facilite la comparaison d’une période à l’autre. La présentation de la marge brute ajustée est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

iv) BAIIA

Le BAIIA correspond au résultat d’exploitation ajusté pour exclure l’amortissement des immobilisations incorporelles, la dépréciation d’actifs non courants et l’amortissement des immobilisations corporelles, mais tient compte des coûts liés aux contrats de location.

La Société est d’avis que le BAIIA représente une mesure utile, car elle permet aux investisseurs d’évaluer la rentabilité et la capacité de la Société à générer des liquidités provenant de ses activités d’exploitation. La présentation du BAIIA est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

v) BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA ajusté pour tenir compte de l’incidence d’IAS 29 (comptabilisation liée à l’hyperinflation), des coûts d’acquisition et de transaction, de l’incidence sur le coût des biens vendus de la différence entre la juste valeur des stocks acquis et le coût payé dans une transaction comptabilisée selon IFRS 3, Regroupements d’entreprises (la « charge de majoration ») et des charges non récurrentes. La Société est d’avis que le BAIIA ajusté représente une mesure utile, car elle permet aux investisseurs d’évaluer la rentabilité et la capacité de la Société à générer des liquidités provenant de ses activités d’exploitation.

La Société est d’avis que le BAIIA ajusté représente une mesure utile, car elle permet aux investisseurs d’évaluer la rentabilité et la capacité de la Société à générer des liquidités provenant de ses activités d’exploitation, sans tenir compte de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29, des coûts d’acquisition et de transaction, de la charge de majoration et des charges non récurrentes, ce qui facilite la comparaison d’une période à l’autre. La présentation du BAIIA ajusté est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

Le tableau suivant représente le rapprochement du résultat d’exploitation ajusté et du BAIIA et BAIIA ajusté :

Variation Variation T2-25 T2-24 $ % CUM-25 CUM-24 $ % Résultat d’exploitation (3 669 ) 4 494 (8 163 ) 182 % (9 206 ) 7 154 (16 360 ) 229 % Ajustements du résultat d’exploitation : Amortissement des immobilisations incorporelles 10 731 11 674 (943 ) 8 % 20 205 22 546 (2 341 ) 10 % Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d’utilisation 1 407 1 495 (88 ) 6 % 3 517 3 204 313 10 % Paiements de loyer (1 063 ) (982 ) (81 ) 8 % (2 185 ) (1 864 ) (321 ) 17 % BAIIA 7 406 16 681 (9 275 ) 56 % 12 331 31 040 (18 709 ) 60 % Incidence d’IAS 29 3 896 (1 040 ) 4 936 475 % 10 042 (1 810 ) 11 852 655 % Coûts d’acquisition et de transaction 3 419 103 3 316 — % 4 461 103 4 358 — % Charge de majoration 160 — 160 — % 160 — 160 — % Autres charges non récurrentes 626 — 626 — % 626 — 626 — % BAIIA ajusté 15 507 15 744 (237 ) 2 % 27 620 29 333 (1 713 ) 6 % BAIIA ajusté par action 0,16 0,16 — — % 0,28 0,29 (0,01 ) 3 % Pour le trimestre clos le 30 juin 2025, le BAIIA ajusté a diminué de 237 $, ou 2 %. La diminution est attribuable à la baisse de la marge brute et à la hausse des charges d’exploitation du fait d’une croissance de nos activités de promotion liées aux produits.

Explication des ajustements au BAIIA pour obtenir le BAIIA ajusté

Incidence d’IAS 29 Incidence de la comptabilisation liée à l’hyperinflation selon IAS 29 sur le résultat d’exploitation. Coûts d’acquisition et de transaction Les coûts d’acquisition et de transaction non capitalisables correspondent aux coûts engagés au titre des frais juridiques et des honoraires de consultation et de services-conseils liés aux acquisitions. Charge de majoration La charge de majoration correspond à l’incidence sur le coût des biens vendus de la différence entre la juste valeur des stocks acquis et le coût payé dans le cadre de la transaction comptabilisée selon IFRS 3, Regroupements d’entreprises, lorsque les stocks acquis dans le cadre de la transaction sont vendus. Autres charges non récurrentes Les autres charges non récurrentes correspondent aux charges qui n’ont pas été engagées par la Société dans le cours normal des activités et qui ne devraient pas l’être.

vi) BAIIA ajusté par action

Le BAIIA ajusté par action correspond au BAIIA ajusté divisé par le nombre d’actions ordinaires en circulation à la fin de la période concernée.

La Société est d’avis que le BAIIA ajusté par action représente une mesure utile, car elle permet aux investisseurs d’évaluer la rentabilité ainsi que la capacité de la Société à générer des liquidités provenant de ses activités d’exploitation sur une base par action ordinaire, sans tenir compte de l’incidence de l’hyperinflation selon IAS 29, des coûts d’acquisition et de transaction, de la charge de majoration et des charges non récurrentes, ce qui facilite la comparaison d’une période à l’autre. La présentation du BAIIA ajusté par action est considérée comme une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée selon les PCGR. En conséquence, l’information présentée peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés.

La Société a calculé le BAIIA ajusté par action comme suit :

T2-25 T2-24 CUM-25 CUM-24 BAIIA ajusté 15 507 15 744 27 620 29 333 BAIIA ajusté par action 0,16 0,16 0,28 0,29 Nombre d’actions ordinaires en circulation à la fin de la période (en milliers) 99 653 101 327 99 653 101 327





BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

(en milliers de dollars canadiens)

(non audité) Au 30 juin

2025 31 décembre

2024 ACTIFS Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 77 816 80 106 Titres négociables 13 375 62 225 Créances clients 97 289 105 196 Autres débiteurs 5 033 4 339 Stocks 148 652 102 698 Charges payées d’avance et dépôts 7 350 7 744 Autres actifs financiers courants 25 230 30 506 Impôts sur le résultat à recevoir 5 383 3 999 Total des actifs courants 380 128 396 813 Charges payées d’avance et dépôts 8 681 7 217 Actifs au titre de droits d’utilisation 7 025 5 912 Immobilisations corporelles 13 433 14 110 Immobilisations incorporelles 384 070 283 612 Goodwill 90 825 86 477 Autres actifs financiers 77 956 103 426 Actifs d’impôt différé 29 099 21 247 Autres créances à long terme 46 727 44 983 Total des actifs non courants 657 816 566 984 Total de l’actif 1 037 944 963 797





BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (suite)

(en milliers de dollars canadiens)

(non audité) Au 30 juin

2025 31 décembre

2024 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passifs courants Fournisseurs et charges à payer 104 936 78 345 Obligations locatives 3 390 2 640 Autres passifs 18 408 1 876 Emprunts bancaires 18 823 17 486 Impôts sur le résultat à payer 313 213 Autres soldes à payer 8 076 10 688 Total des passifs courants 153 946 111 248 Fournisseurs et charges à payer 5 036 4 828 Obligations locatives 3 688 3 434 Emprunts bancaires 78 842 25 899 Autres soldes à payer 30 323 19 443 Passifs d’impôt différé 3 052 3 840 Total du passif 274 887 168 692 Capitaux propres Capital social 532 642 534 266 Bons de souscription — 117 Surplus d’apport 27 889 25 708 Cumul des autres éléments du résultat global 58 317 80 220 Résultats non distribués 144 209 154 794 Total des capitaux propres 763 057 795 105 Total du passif et des capitaux propres 1 037 944 963 797





COMPTES DE RÉSULTAT CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les montants par action)

(non audité) Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin 2025 2024 2025 2024 Produits des activités ordinaires 107 358 95 573 195 434 182 177 Coût des produits vendus 62 527 48 236 115 737 93 141 Marge brute 44 831 47 337 79 697 89 036 Marge brute (en %) 42 % 50 % 41 % 49 % Charges Ventes et marketing 15 674 13 264 29 598 25 913 Charges administratives 15 814 12 099 28 033 22 637 Recherche et développement 6 281 5 806 11 067 10 786 Amortissement des immobilisations incorporelles 10 731 11 674 20 205 22 546 Résultat d’exploitation (3 669 ) 4 494 (9 206 ) 7 154 Produits d’intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti (2 011 ) (1 960 ) (3 849 ) (4 096 ) Autres produits d’intérêts (15 ) (624 ) (31 ) (1 129 ) Charge d’intérêts 2 374 2 284 4 130 4 861 Autres charges (produits) 2 190 (42 ) 2 330 (211 ) Perte nette sur les actifs financiers évalués à leur juste valeur par le biais du résultat net 5 737 665 6 682 16 932 Profit de change 4 559 5 542 (992 ) 3 608 Profit lié à l’hyperinflation (893 ) (2 084 ) (1 467 ) (6 380 ) Résultat avant impôt sur le résultat (15 610 ) 713 (16 009 ) (6 431 ) Impôt sur le résultat Actifs courants 134 1 245 669 2 914 Différé (3 122 ) 1 410 (6 241 ) (2 857 ) (Recouvrement) charge d’impôt (2 988 ) 2 655 (5 572 ) 57 Perte nette de la période (12 622 ) (1 942 ) (10 437 ) (6 488 ) Perte nette de base et diluée par action (0,13 ) (0,02 ) (0,10 ) (0,06 ) Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation, de base et dilué 99 629 927 101 330 154 99 635 582 101 251 374







TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

(en milliers de dollars canadiens)

(non audité) Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin 2025 2024 2025 2024 ACTIVITÉS D’EXPLOITATION Résultat net de la période (12 622 ) (1 942 ) (10 437 ) (6 488 ) Ajustements rapprochant le résultat net aux flux de trésorerie d’exploitation : Amortissements 12 138 13 169 23 722 25 750 Perte nette sur les instruments financiers 5 737 665 6 682 16 932 (Profit) perte de change latent(e) (1 499 ) (4 124 ) (169 ) (6 329 ) Autres activités d’exploitation 3 511 3 078 2 664 (3 646 ) 7 265 10 846 22 462 26 219 Variations sans effet de trésorerie du fonds de roulement et d’autres éléments 12 987 (11 932 ) 1 460 3 576 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 20 252 (1 086 ) 23 922 29 795 ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT Acquisition de Paladin (106 885 ) — (106 885 ) — Achats de titres négociables (7 025 ) (41 625 ) (13 882 ) (77 922 ) Produit à l’échéance de titres négociables 21 990 69 674 61 627 91 990 Placements dans des fonds (28 ) (1 072 ) (135 ) (1 203 ) Acquisition d’immobilisations incorporelles (24 508 ) (16 735 ) (27 836 ) (26 817 ) Autres activités d’investissement 15 162 1 511 17 943 1 339 Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (101 294 ) 11 753 (69 168 ) (12 613 ) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Rachat d’actions ordinaires dans le cadre d’une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (6 ) (1 242 ) (3 351 ) (1 242 ) Remboursement du capital aux termes des emprunts bancaires (54 818 ) (6 930 ) (56 404 ) (8 659 ) Produits tirés d’emprunts bancaires 109 394 747 111 203 1 292 Autres activités de financement (3 758 ) (3 937 ) (5 335 ) (5 650 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement 50 812 (11 362 ) 46 113 (14 259 ) (Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période (30 230 ) (695 ) 867 2 923 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 112 155 62 835 80 106 58 761 Écart de conversion, montant net (4 109 ) (1 333 ) (3 157 ) (877 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 77 816 60 807 77 816 60 807 Trésorerie et équivalents de trésorerie 77 816 60 807 77 816 60 807 Titres négociables 13 375 91 861 13 375 91 861 Total de trésorerie, des équivalents de trésorerie et des titres négociables 91 191 152 668 91 191 152 668



