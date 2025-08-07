Bombardier lance une initiative d’expansion majeure de ses services dans plusieurs États des États-Unis

Le réseau de services de Bombardier aux États-Unis entamera une expansion en plusieurs phases et sur plusieurs sites, axée sur les régions où l’entreprise est déjà présente, ainsi que sur de nouvelles

Cette initiative d’expansion prévoit générer un besoin de main-d’œuvre hautement qualifiée, Bombardier anticipant la création de nouveaux emplois pour chaque projet

La séquence planifiée d’investissements permettra d’ajouter l’infrastructure nécessaire, de même qu’une offre élargie de services et de ressources pour soutenir la clientèle croissante de l’entreprise

MONTRÉAL, 07 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est fière d’annoncer le lancement d’une initiative d’expansion majeure de son réseau de services et de soutien aux États-Unis. Cette expansion en plusieurs phases et sur plusieurs sites vise à répondre à la demande croissante de commodités et de services fournis par l’équipementier d’origine de la part de la clientèle grandissante de l’entreprise. Les projets d’expansion ont un déploiement prévu au cours des prochaines années et se concentreront tant sur les régions où Bombardier est déjà présente que sur de nouvelles. Dans le cadre de cette croissance, l’entreprise anticipe un besoin de recrutement de main-d’œuvre hautement qualifiée, créant de nouvelles occasions d’emploi dans chacune des régions ciblées.

« La flotte de Bombardier aux États-Unis croît à un rythme rapide, et notre réseau américain de services et de soutien doit faire de même, a déclaré Paul Sislian, vice-président exécutif, Service après-vente et Stratégie. L’annonce d’aujourd’hui témoigne de notre engagement total à fournir des services exceptionnels en toute commodité et de façon fluide pour que nos clients puissent voler en toute confiance. Notre équipe honore déjà cette promesse, nos services arrivant au premier rang dans le sondage d’Aviation International News (AIN) sur le soutien de produits pour une deuxième année consécutive, ainsi que dans le sondage sur le soutien de produits du magazine Professional Pilot. Cette initiative d’expansion démontre notre engagement profond à offrir l’expérience client ultime. »

Avec l’entrée en service de l’avion Global 8000(1) plus tard cette année et la croissance constante de la flotte mondiale de Bombardier, l’entreprise souhaite renforcer ses capacités de service aux États-Unis dans des plaques tournantes clés à travers le pays pour répondre aux besoins des clients là où ils se trouvent. Dans le cadre ces investissements d’expansion à grande échelle, l’entreprise priorisera le recrutement de talent et le perfectionnement de la main-d’œuvre pour assurer un flux constant de professionnels qualifiés dans ses opérations. De plus, pour répondre à la demande et assurer du soutien et des services, Bombardier misera sur l’expansion de ses programmes d’apprentissage et de développement des talents au sein des communautés locales afin d’accélérer le recrutement et l’intégration de techniciens en cellules et moteurs d’avions, ainsi que d’autres travailleurs qualifiés.

Les activités actuelles de services de Bombardier ont une empreinte robuste aux États-Unis avec des centres de service à des emplacements clés dont Dallas, Tucson, Hartford et Wichita ainsi qu’à Miami-Opa Locka, avec un centre de service inauguré en 2022. Les clients profitent d’un écosystème de soutien complet qui comprend un centre de distribution de pièces installé stratégiquement à Chicago et des équipes d’intervention mobiles déployées dans 20 sites à travers le pays – assurant une assistance rapide et experte partout où elle est nécessaire.

