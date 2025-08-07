RAPPEL : Industries Lassonde inc. tiendra un appel conférence pour discuter des résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2025

ROUGEMONT, Québec, 07 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Industries Lassonde inc. (TSX : LAS.A) (« Lassonde » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer la tenue d’un appel conférence pour discuter des résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2025, le vendredi 8 août 2025. M. Vince Timpano, chef de la direction, et M. Eric Gemme, chef de la direction financière, animeront l’appel.

OUVERTE AUX : Investisseurs, analystes et autres personnes intéressées DATE : Le vendredi 8 août 2025 HEURE : 8 h 30 HE TÉL. : 647-846-8280 (pour les participants d’outre-mer)

1-833-752-3549 (pour les autres participants en Amérique du Nord)

La conférence téléphonique sera accessible via webdiffusion audio, à partir du site web de la Société à la page Investisseurs ou ici : https://www.gowebcasting.com/14098. Un enregistrement de la webdiffusion demeurera disponible au même lien jusqu’à minuit le 15 août 2025.

LE COMMUNIQUÉ SERA DIFFUSÉ SUR LE FIL DE PRESSE LE JOUR PRÉCÉDANT LA TÉLÉCONFÉRENCE (SOIT LE 7 AOÛT), APRÈS LA CLÔTURE DES MARCHÉS.

Veuillez-vous connecter 15 minutes avant l’heure prévue pour la conférence.

Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement en composant le 1-855-669-9658 et en entrant le code 6720521 sur votre clavier téléphonique. Cet enregistrement sera disponible du vendredi 8 août 2025, à compter de 12 h 00, jusqu’à 23 h 59, le vendredi 15 août 2025.

Les médias qui souhaiteraient citer un analyste sont priés de contacter celui-ci personnellement pour obtenir son approbation.

À propos de Lassonde

Établie au Canada et avec des activités à travers l'Amérique du Nord, Industries Lassonde inc. est un chef de file de l'industrie des aliments et des boissons en Amérique du Nord. La Société développe, fabrique et commercialise une vaste gamme de produits de marque nationale et de marque privée, incluant des jus et boissons de fruits, des produits d’aliments de spécialité ainsi que des collations à base de fruits. Lassonde fabrique et commercialise aussi des sauces aux canneberges ainsi que des vins sélectionnés, des cidres et d’autres boissons alcoolisées. Au total, Lassonde distribue plus de 3 500 produits uniques dans environ 200 formats répartis dans des catégories de produits de tablette sèche, réfrigérés et surgelés.

La stratégie de commercialisation de la Société regroupe (i) les ventes effectuées aux détaillants et grossistes en alimentation, dont les chaînes de supermarchés, les marchands indépendants, les grandes surfaces, les clubs-entrepôts, les dépanneurs ainsi que les grandes chaînes de pharmacies et (ii) les ventes de services alimentaires effectuées aux restaurants, hôtels, hôpitaux, écoles et grossistes desservant ces établissements.

Lassonde exploite 19 usines situées au Canada et aux États-Unis grâce à l’expertise de plus de 2 900 employés équivalents temps plein. Pour en apprendre davantage, visitez le www.lassonde.com.

