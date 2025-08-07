Geotab viert 25 jaar & geeft toekomst van verbonden voertuigen vorm

AMSTERDAM and ANTWERP, Belgium, Aug. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vandaag viert Geotab zijn 25-jarig jubileum met een terugblik op indrukwekkende wereldwijde groei, baanbrekende innovaties op het gebied van AI en een focus op klanten, partners en medewerkers. Wat begon als een startup met twee mensen vanuit de overtuiging dat data de wereld kan veranderen, is vandaag een van de grootste wereldwijde spelers in voertuigtelematica, met ongeveer 5 miljoen verbonden voertuigen en meer dan 50.000 klanten. Geotab telt inmiddels meer dan 2.700 medewerkers wereldwijd en heeft een ecosysteem opgebouwd van meer dan 700 partners.

Slechts 10% van alle startups behaalt langetermijn succes. Dit jubileum is dan ook een belangrijk moment en een bewijs van wat mogelijk is wanneer visie, talent, toewijding en vooruitstrevende klanten samenkomen. Geotab heeft er altijd in geloofd om verbonden voertuigtechnologie steeds verder te ontwikkelen, wat blijkt uit meer dan driehonderd patenten die ruimte hebben gecreeërd voor belangrijke innovaties in de sector.

“Als ondernemer moet je gefocust blijven en risico’s durven nemen, ook al is dat niet altijd makkelijk”, zegt Neil Cawse, oprichter en CEO van Geotab. “Daarom is het ongelooflijk waardevol om te zien hoe technologie, data en mensen samenkomen om je visie te realiseren en echt impact te maken. Dit jubileum is een moment om terug te kijken op onze bescheiden beginjaren en de indrukwekkende weg die we hebben afgelegd, maar vooral een springplank naar alles wat nog komen gaat. De echte magie ontstaat wanneer onze technologie, gevoed door collectieve inzichten en samenwerking, klanten helpt om echte problemen op te lossen – of het nu gaat om veiligere wegen, een kleinere ecologische voetafdruk of het doel om sneller en efficiënter urgente goederen te leveren.”

Geotab is sinds 2016 aanwezig in Nederland en breidde daarna ook uit naar België. In Nederland wordt het platform van Geotab ingezet binnen uiteenlopende sectoren. De technologie is breed toepasbaar en ondersteunt onder andere partijen in de last-mile distributie, leasing en verhuur, mobiliteitsdiensten en grotere enterprise-vloten. Deze brede inzetbaarheid maakt het mogelijk om uiteenlopende vragen en noden rondom wagenparkbeheer aan te pakken. Geotab zal later dit jaar ook aanwezig zijn op de Fleet Expo in Utrecht en de Fleet Europe Days in Luxemburg.

Innovatie gedreven door AI en data-inzichten

Het langdurige succes van Geotab is nauw verbonden met de strategische implementatie van AI en data-analyse. Door gebruik te maken van enorme datasets heeft het bedrijf geavanceerde AI- en machine learning-functionaliteiten geïntegreerd in zijn platform. Geotab is trots op zijn positie als een van de grootste gebruikers van Google Cloud-diensten, met name op het gebied van AI en data-analyse. Dankzij deze expertise kan Geotab vergaande voorspellende inzichten en oplossingen bieden aan wagenparken – van het vroegtijdig signaleren van mogelijke ongelukken tot het voorspellen van voertuigstoringen en het inschatten van risico’s op de weg.

De toekomst van verbonden voertuigen vormgeven

“De toekomst van verbonden voertuigen zit boordevol potentieel, en AI zal daarin een centrale rol spelen”, voegt Cawse toe. “We hebben de afgelopen jaren enorm veel expertise opgebouwd in het gebruik van data, en met AI ontsluiten we steeds meer inzichten, anticiperen we op uitdagingen en leveren we ongekende waarde aan onze klanten. Technologie ontwikkelt zich razendsnel, en wij zijn vastbesloten om nog sneller te gaan, dieper te graven en onze missie voort te zetten: wagenparken voorzien van de best mogelijke tools en inzichten.”

Edward Kulperger, SVP EMEA bij Geotab, voegt daaraan toe: “Terwijl Geotab haar 25-jarig bestaan viert, kijk ik vol enthousiasme uit naar wat de toekomst brengt voor de EMEA-regio, en ben ik trots op wat we tot nu toe hebben bereikt. Elf jaar geleden zetten we onze eerste stappen in Europa, met als doel voort te bouwen op ons eerdere werk en een sterk team en netwerk op te richten dat mee de toekomst van connected transport vormgeeft. Ik raak dagelijks geïnspireerd door de diversiteit en vindingrijkheid van onze mensen en door de waardevolle samenwerkingen die we hebben opgebouwd met klanten en partners. Het succes van onze EMEA-teams draagt zeer mooi bij aan de wereldwijde groei van Geotab, niet alleen via technologie, maar ook door onze gezamenlijke inzet voor duurzaamheid, veiligheid en slimme mobiliteit. Wat mij persoonlijk het meest voldoening geeft, is te zien hoe onze data klanten helpen hun operaties te transformeren en echte impact te realiseren.”

Een boodschap aan elke Dromer en Doener

Aan elke aspirant-innovator, elke dromer met een groot idee en elke durfal: het verhaal van Geotab, begonnen met twee mensen en een visie, bewijst dat het mogelijk is. Ons parcours van de afgelopen jaren toont aan dat het opbrengt om doordachte risico’s te nemen, klanten centraal te stellen, te blijven geloven in onze visie en lef hebben om de status quo uit te dagen. Met passie, perspectief, de juiste mensen en data kunnen impactvolle ondernemingen worden gebouwd.

