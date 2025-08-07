Geotab celebra su 25º aniversario: impulsando el futuro de los vehículos conectados

MADRID, Aug. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geotab celebra hoy su 25º aniversario, marcando un hito por su crecimiento global, su capacidad pionera en innovación basada en inteligencia artificial y su compromiso constante con clientes, partners y empleados. Lo que comenzó como una startup de dos personas, con la convicción de que los datos pueden transformar el mundo, se ha convertido en una de las mayores empresas de telemática de vehículos conectados del mundo, con aproximadamente cinco millones de vehículos conectados bajo suscripción y más de 50.000 clientes. La compañía cuenta con más de 2.700 empleados en todo el mundo y ha construido un ecosistema de más de 700 partners.

Solo un 10% de las startups logran el éxito a largo plazo, por lo que este hito no solo es significativo, sino también una demostración de lo que se puede lograr cuando se unen visión, talento, equipos comprometidos y clientes con mentalidad de futuro.. Geotab siempre ha apostado por superar los límites de lo que puede hacer la tecnología de vehículos conectados, como lo demuestran las más de 300 patentes que han abierto el camino a avances clave para el sector.

"Ser emprendedor requiere enfoque y asumir riesgos, lo cual no siempre es fácil. Por eso es tan gratificante ver cómo la tecnología, los datos y las personas se alinean para dar vida a una visión y generar un impacto real", afirma Neil Cawse, fundador y CEO de Geotab. "Este aniversario es una oportunidad para mirar atrás y valorar el camino recorrido desde nuestros humildes inicios, pero sobre todo, representa una plataforma de lanzamiento hacia todo lo que está por venir. Lo verdaderamente transformador ocurre cuando nuestra tecnología, combinada con inteligencia colectiva y colaboración, ayuda a resolver problemas reales: desde mejorar la seguridad vial y reducir la huella de carbono, hasta optimizar las entregas críticas para que lleguen antes y de forma más eficiente".

El éxito sostenido de Geotab está estrechamente ligado al uso estratégico de la inteligencia artificial (IA) y al análisis de datos. Gracias a su capacidad para procesar enormes volúmenes de información, la compañía ha integrado funciones avanzadas de IA y aprendizaje automático directamente en su plataforma. Geotab es hoy uno de los principales usuarios de los servicios en la nube de Google, especialmente en lo que se refiere a IA y analítica, lo que refleja el alcance y profundidad de su experiencia en datos. Esta especialización permite a Geotab ofrecer soluciones predictivas y análisis sofisticados para las flotas: desde detectar posibles accidentes antes de que ocurran, hasta anticipar fallos mecánicos o evaluar riesgos en carretera.

"El futuro de los vehículos conectados está lleno de posibilidades, y la IA jugará un papel central en su evolución", añade Cawse. "Hemos desarrollado un gran conocimiento en el uso del dato, y gracias a la inteligencia artificial seguimos generando análisis más profundos, anticipando retos y ofreciendo un valor sin precedentes a nuestros clientes. La tecnología avanza a gran velocidad, y en Geotab estamos decididos a avanzar aún más rápido, profundizar más y seguir cumpliendo nuestra misión: dotar a las flotas de las mejores herramientas y conocimientos. Creemos firmemente que, trabajando juntos y con datos de calidad, podemos cambiar el mundo para mejor".

Por su parte, Edward Kulperger, SVP de EMEA en Geotab, añade: “En este 25º aniversario de Geotab, me ilusiona especialmente todo lo que está por venir en EMEA y me siento orgulloso del camino recorrido. Cuando establecimos nuestra presencia en Europa hace once años, nuestro objetivo era ampliar el trabajo iniciado y construir un equipo y una comunidad capaces de impulsar el futuro del transporte conectado. Me inspira cada día la diversidad y el talento de nuestros profesionales en la región, así como las alianzas que hemos forjado con clientes, distribuidores y partners. El éxito de nuestros equipos en EMEA ha sido clave en el crecimiento global de Geotab, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también por nuestro compromiso común con la sostenibilidad, la seguridad y una movilidad más inteligente. Para mí, lo más gratificante es ver cómo nuestros datos están ayudando a transformar las operaciones y a generar un impacto real en nuestros clientes”.

Una nota para quienes sueñan y hacen que las cosas ocurran:

A todos los innovadores en potencia, a quienes sueñan en grande y a quienes se atreven a tomar riesgos: la historia de Geotab, que comenzó con solo dos personas y una visión, demuestra que es posible. Nuestro recorrido es una prueba del valor de asumir riesgos calculados, de mantener al cliente en el centro de todo lo que hacemos, de creer firmemente en una visión y de tener el coraje de cuestionar lo establecido. Con pasión, perspectiva, un gran equipo y datos, es posible construir proyectos realmente transformadores.

Sobre Geotab

Geotab es líder mundial en soluciones para vehículos conectados y activos, maximizando la eficiencia y gestión de las flotas. Aprovechamos el análisis de datos avanzado y la inteligencia artificial para transformar el rendimiento, la seguridad y la sostenibilidad de la flota, reduciendo los costes e impulsando la eficiencia. Con la ayuda de equipos expertos en ciencia de datos y de ingeniería, damos servicio a más de 55.000 clientes a nivel mundial, procesamos 80 mil millones de puntos de datos al día de más de 4,7 millones de suscripciones de vehículos. Empresas del Fortune 500, flotas de tamaño mediano y las flotas más grandes del sector público —incluyendo las del gobierno federal de EE. UU.— confían en Geotab. Tenemos un compromiso con la seguridad y la privacidad de los datos, hemos recibido las autorizaciones FIPS 140-3 y FedRAMP. Nuestra plataforma abierta, el ecosistema de partners de renombre y el Marketplace ofrecen cientos de soluciones de terceros preparadas para las flotas. Este año, estamos celebrando 25 años de innovación. Más información en www.geotab.com/es, síguenos en LinkedIn o consulta nuestro blog.

