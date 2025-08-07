R-Blades movement lance un procédé technologique pour réduire de 99% l’empreinte carbone liée au rasoir manuel

LONDRES, 07 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après 11 années de recherches, R-Blades movement a mis au point un procédé technologique capable de régénérer une cartouche de lames de rasoir manuel avec 100 cycles – pour une autonomie de rasage durable et rentable. Ce qui conduit à une réduction de 99% de l’empreinte carbone liée au rasoir manuel.

Comment on parviendra à atteindre le 99% ? D’après la consultation des tests d’experts, le cycle de remplacement d’un rasoir manuel pour une personne qui se rase 7 fois par semaine, et qui a une barbe forte, est d’une semaine. Cela étant, la personne jette dans la poubelle sa cartouche ou son rasoir à la fin du cycle, et prend un neuf pour un autre cycle. Ainsi va le rasage manuel à vie.



Le cycle de vie du rasoir manuel :

de la fabrication et du transport à l'utilisation,

jusqu'à finir dans la poubelle

« Vous comprenez maintenant le cycle habituel. Mais, avec le procédé R-Blades, une personne est en mesure de régénérer une cartouche de lames de rasoir manuel, de façon à la rendre fonctionnelle pendant plus de 100 cycles d’utilisation, au lieu d’un auparavant. Ce qui donne un rapport d’efficience et de performance 1-99 », a déclaré Thierry Laforest, PDG de R-Blades movement.

M. Laforest est l’inventeur du procédé R-Blades. Il est reconnu auprès de certaines autorités très compétentes comme étant la première autorité mondiale en matière régénération de cartouches de lames de rasoir manuel.

Le procédé R-Blades

Le procédé R-Blades peut être utilisé sur des lames de rasoir manuel rechargeables ou jetables, de n’importe quelle marque.

Ce procédé est composé de deux éléments principaux :

Un liquide qui est appliqué sur les lames de rasoir manuel et qui est produit à l'aide d'une formule exclusivement imaginée ; et

Une série de méthodes et de processus spécifiques à mettre en œuvre sur les lames de rasoir qui, si elles sont utilisées avec le liquide susmentionné, peuvent être appliquées facilement et en toute sécurité par le consommateur final moyen en quelques minutes.

Combinés ensemble, ces deux éléments ont permis de régénérer des lames de rasoirs rechargeables ou jetables à leur état initial, plus d’une centaine de fois. Bien entendu, n’importe qui peut régénérer son rasoir pour homme à la maison.

Avantages clés du procédé R-Blades :

Faible coût par cycle d’utilisation pour une économie financière abondante.

Nombre de cycles avec un seul rasoir manuel : 100 et plus.

Certificat de réduction de GES lié au rasoir manuel, prêt à être encadré.

« Nous avons conçu le procédé technologique R-Blades pour régénérer les lames de rasoir avec force et durabilité, tout en s’adaptant aux réalités du marché du rasoir manuel dans le monde. Avec plus de 100 cycles de régénération pour un seul rasoir manuel, le procédé permet de réduire le coût total d’utilisation d’un rasoir manuel, tout en assurant un rasage stable et sûr à répétition », a précisé M. Laforest.

À la lumière des données recueillies, les méthodes et processus susmentionnés sont faciles et sûrs à mettre en œuvre en un temps record, et qu'ils permettent de réduire à terme à 99% les GES (gaz à effet de serre) liés aux rasoirs manuels, qui sont en partie responsables du réchauffement climatique.

Découvrez plus sur le R-Blades : ICI !

AVIS -- Si vous n'avez pas compris à 100% pourquoi R-Blades existe, et pourquoi il doit accomplir sa mission, regardez cette vidéo de 110 secondes : ICI !

À propos de R-Blades movement

R-Blades movement est un mouvement climatique regroupant des membres qui désirent réduire de 99% leur empreinte carbone liée au rasoir manuel. Globalement, Il développe des solutions fiables et compatibles avec les réalités climatiques, afin d’insuffler un nouveau souffle à la planète en matière de décarbonation.

Demande de média

Hérard Théliar, vice-président

Email : htheliar@r-bladesmovement.com

