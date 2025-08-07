RAPPEL – Les Industries Dorel tiendra une téléconférence pour discuter des résultats de son deuxième trimestre

MONTRÉAL, 07 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Industries Dorel (TSX : DII.B, DII.A)
|TÉLÉCONFÉRENCE :
|OUVERTE AUX :
|Analystes, investisseurs et autres personnes intéressées
|DATE :
|Le lundi 11 août 2025
|HEURE :
|11 h 00, heure de l’Est
|TÉL. :
|1-833-752-3231
LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE SERA DIFFUSÉ PAR GLOBENEWSWIRE LE VENDREDI PRÉCÉDENT LA TÉLÉCONFÉRENCE (SOIT LE 8 AOÛT), APRÈS LA CLÔTURE DES MARCHÉS.
Veuillez téléphoner 15 minutes avant l’heure prévue pour la conférence.
Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement en téléphonant au 1-855-669-9658 et en entrant le code 8352001 sur votre clavier téléphonique. Cet enregistrement sera disponible du lundi 11 août 2025, à compter de 14 h 30, jusqu’à 23 h 59, le lundi 18 août 2025.
LES MÉDIAS QUI SOUHAITERAIENT CITER UN ANALYSTE SONT PRIÉS DE CONTACTER CELUI-CI PERSONNELLEMENT POUR OBTENIR SON APPROBATION.
Les personnes intéressées pourront écouter la discussion en direct sur Internet à https://www.dorel.com/fr/pages/shareholder-information.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter John Paikopoulos, Les Industries Dorel inc. au 514-934-3034.