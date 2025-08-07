Geotab a los 25 años: Impulsando el Futuro de los Vehículos Conectados

OAKVILLE, Ontario, Aug. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoy, Geotab celebra su 25.º aniversario, conmemorando un notable crecimiento global, una innovación pionera impulsada por la inteligencia artificial (IA) y un enfoque constante en sus clientes, socios y colaboradores. Lo que comenzó como una startup de dos personas, construida sobre la convicción de que los datos pueden cambiar el mundo, se ha convertido en una de las compañías de telemática de vehículos conectados más grandes a nivel mundial, con aproximadamente 5 millones de vehículos conectados bajo suscripción y más de 50,000 clientes. La compañía emplea a más de 2,700 personas en todo el mundo y ha construido un ecosistema de más de 700 socios.

Dado que solo el 10 % de las empresas emergentes logran mantener el éxito a largo plazo , este es un hito significativo y una prueba de lo que se puede conseguir cuando se unen una visión, mentes brillantes, equipos dedicados y clientes con visión de futuro. Geotab siempre ha creído en ampliar los límites de lo que puede hacer la tecnología de los vehículos conectados, lo que se refleja en las más de 300 patentes que han allanado el camino para avances fundamentales en el sector.

"Como emprendedor, debes mantenerte enfocado y tomar riesgos, lo cual no siempre es fácil. Por eso, es increíblemente gratificante ver cómo la tecnología, los datos y las personas se alinean para impulsar tu visión y generar un impacto real", afirma Neil Cawse, Fundador y CEO de Geotab. "Este aniversario es un momento para recordar nuestros humildes comienzos y el increíble camino que hemos recorrido, pero, lo que es más importante, es una plataforma de lanzamiento para todo lo que está por venir. La verdadera magia ocurre cuando nuestra tecnología, impulsada por conocimientos colectivos y colaboración, ayuda a los clientes a resolver problemas del mundo real, ya sea haciendo las carreteras más seguras, reduciendo la huella de carbono o entregando bienes vitales donde deben estar, de manera más rápida y eficiente".

Innovación impulsada por la inteligencia artificial y el análisis de datos

El éxito sostenido de Geotab está profundamente ligado al uso estratégico de la inteligencia artificial (IA) y el análisis de datos. Al aprovechar grandes volúmenes de información, la compañía ha integrado capacidades avanzadas de IA y aprendizaje automático directamente en su plataforma. Geotab se enorgullece de ser uno de los mayores usuarios de los servicios de Google Cloud, especialmente para IA y análisis de datos, reconociendo la escala y experiencia de esa compañía en el manejo de datos. Aprovechar esta experiencia permite a Geotab ofrecer conocimientos predictivos sofisticados y soluciones avanzadas para flotas, desde detectar posibles accidentes antes de que ocurran hasta anticipar fallas mecánicas e incluso evaluar riesgos en la carretera.

Dando forma al futuro de los vehículos conectados

"El futuro de los vehículos conectados está lleno de potencial, y la IA estará en el centro de su reconfiguración", añade Cawse. "Hemos desarrollado una profunda experiencia en el aprovechamiento del poder de los datos, y con la IA, estamos descubriendo continuamente conocimientos más profundos, anticipando desafíos y brindando un valor sin precedentes a nuestros clientes. La tecnología avanza increíblemente rápido, y estamos comprometidos a movernos aún más rápido, a profundizar y a continuar con nuestra misión de empoderar a las flotas con las mejores herramientas y conocimientos posibles. Creemos genuinamente que cuando trabajamos juntos, con datos de calidad, podemos cambiar el mundo para mejor".

“Al celebrar nuestro 25 aniversario, no puedo evitar mirar con cariño nuestra historia en América Latina. Nuestros primeros años estuvieron llenos de aprendizaje y errores, mientras intentábamos comprender cómo funcionaba la región y cómo percibía nuestro negocio. Es increíble ver cómo Geotab ha evolucionado desde esos primeros esfuerzos. Hoy somos la empresa de telemática más grande, con los mejores socios y los mejores clientes. Operamos en todos los países de la región y hemos establecido el estándar para la industria. Creo que Geotab Latinoamérica es una parte maravillosa de la historia de éxito que hoy estamos celebrando”, comenta Sean Killen, Vicepresidente de Geotab para Latinoamérica.

A su vez, Juan Cardona, AVP de Ventas para Latinoamérica comentó sobre la importancia del mercado latinoamericano para Geotab, “Celebrar 25 años de Geotab es también reconocer la confianza que nuestros clientes en Latinoamérica depositan en nosotros todos los días. Esta trayectoria no sería posible sin su visión y colaboración. Seguiremos trabajando de cerca para ayudarles a alcanzar sus metas con innovación, tecnología de punta y soluciones construidas para los desafíos reales de nuestra región”, finaliza Cardona.



Una nota para cada soñador y creador:

Para cada persona innovadora, a cada soñador con una gran idea y a quienes se atreven a tomar riesgos: el viaje de Geotab, que empezó con dos personas y una visión clara, demuestra que sí es posible. Nuestra historia es testimonio del poder de asumir riesgos con propósito, de mantener al cliente en el centro de todo, de creer firmemente en una visión y de tener el coraje para desafiar el statu quo. Con pasión, perspectiva, grandes personas y datos, se pueden construir empresas realmente transformadoras.

Acerca de Geotab

Geotab es líder mundial en soluciones de vehículos y activos conectados, lo que potencia la eficiencia y la gestión de flotas. Aprovechamos el análisis de datos avanzado y la IA para transformar el rendimiento, la seguridad y la sostenibilidad de la flota, lo que reduce los costos e impulsa la eficiencia. Con el respaldo de los mejores científicos e ingenieros de datos, prestamos servicios a más de 55 000 clientes de todo el mundo y procesamos 80 000 millones de puntos de datos diariamente a partir de más de 4,7 millones de suscripciones de vehículos. Geotab cuenta con la confianza de las organizaciones de la lista Fortune 500, con flotas medianas y las flotas del sector público más grandes del mundo, incluidas las del Gobierno Federal de los EE. UU. Comprometidos con la seguridad y la privacidad de los datos, contamos con las autorizaciones FIPS 140-3 y FedRAMP. Nuestra plataforma abierta, nuestro ecosistema de socios destacados y Marketplace ofrecen cientos de soluciones de terceros listas para flotas. Este año celebramos 25 años de innovación. Obtenga más información en www.geotab.com/es-latam/ , síganos en LinkedIn o visite nuestro blog .

