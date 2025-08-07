Geotab completa 25 anos como referência global em telemetria e inteligência de dados

SÃO PAULO, Aug. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

A Geotab, líder global em soluções de transporte conectado, completa 25 anos de atuação global, destacando sua trajetória de crescimento e inovação baseada em inteligência de dados. Com quase 5 milhões de veículos conectados e presença em mais de 160 países, a empresa comemora também quatro anos de operação no Brasil e a marca de mais de 300 mil veículos conectados na América Latina, um reflexo direto da expansão do mercado regional de soluções inteligentes para gestão de frotas.

Nascida no Canadá como uma startup, liderada por dois empreendedores que acreditavam no potencial dos dados para transformar a mobilidade, a Geotab se consolidou como uma das maiores empresas globais do setor. Ao todo, conta com mais de 55 mil clientes, um ecossistema robusto com mais de 700 parceiros, e mais de 2,7 mil colaboradores distribuídos globalmente.

Ao longo desses anos de história, a companhia tem se destacado com inovações pioneiras impulsionadas por inteligência artificial e um compromisso contínuo com clientes, parceiros e colaboradores. Além disso, registrou mais de 300 patentes, que contribuíram para avanços fundamentais na indústria de mobilidade e frotas.

Em meio a um cenário no qual apenas 10% das startups alcançam sucesso a longo prazo de acordo com dados da Demandsage , chegar aos 25 anos de operação é um feito significativo. A trajetória da Geotab mostra que consolidar uma liderança global vai além da longevidade e requer visão estratégica, equipes comprometidas e clientes abertos à inovação.

“Ser empreendedor exige foco e disposição para correr riscos, o que nem sempre é fácil. Por isso, é extremamente gratificante ver tecnologia, dados e pessoas se alinhando para impulsionar nossa visão e gerar um impacto positivo”, afirma Neil Cawse, fundador e CEO da Geotab. “Celebrar 25 anos é uma oportunidade de relembrar nossa trajetória e nossas origens humildes. Mas, acima de tudo, é um ponto de partida para tudo o que ainda está por vir”, complementa.

O crescimento da Geotab está diretamente ligado ao uso estratégico de inteligência artificial (IA) e análise de dados. Ao aproveitar grandes volumes de dados, a empresa integrou recursos avançados de IA e machine learning diretamente à sua plataforma. Atualmente, é uma das maiores usuárias globais dos serviços de nuvem da Google, com destaque para ferramentas de IA e analytics.

Essa expertise permite à companhia fornecer insights preditivos e soluções avançadas para frotas, que vão desde a identificação de riscos de acidentes, antes que estes aconteçam, até a previsão de falhas no motor dos veículos e a análise detalhada de riscos nas estradas.

“Acreditamos que a verdadeira mágica acontece quando nossa tecnologia, impulsionada por dados de qualidade e colaboração, ajuda nossos clientes a resolver problemas reais, como tornar as estradas mais seguras e reduzir a pegada de carbono, além de garantir que mercadorias essenciais cheguem mais rápido e com mais eficiência ao seu destino”, destaca Cawse.

No Brasil, a Geotab completou quatro anos de operação no último mês de julho, com uma forte atuação no setor de transporte de carga, atendendo empresas de segmentos variados, como alimentos e bebidas, serviços de campo (field services) e logística de última milha (last mile). A presença regional ganhou ainda mais relevância com a conquista da marca de 300 mil veículos conectados na América Latina, consolidando o papel estratégico da região para os próximos anos.

“A evolução da Geotab no Brasil reflete não só a maturidade do nosso mercado para soluções de dados, mas também a confiança crescente dos clientes em tecnologias que entregam valor concreto à gestão de frotas”, destaca Eduardo Canicoba, vice-presidente da Geotab no Brasil. “Chegar aos quatro anos de atuação no Brasil, no contexto dos 25 anos de presença global da empresa, com esse nível de impacto e reconhecimento regional só reforça nosso compromisso de liderar a transformação do setor de transporte com inteligência de dados, transparência e inovação”, afirma.

“O futuro dos veículos conectados é promissor, e a IA será o grande motor dessa transformação”, completa Neil Cawse. “Desenvolvemos uma expertise profunda no uso estratégico dos dados e, com a inteligência artificial, estamos constantemente desbloqueando novos insights, antecipando desafios e gerando valor inédito para nossos clientes. A tecnologia está evoluindo rapidamente — e nosso compromisso é avançar ainda mais rápido, ir além e seguir nossa missão de empoderar as frotas com as melhores ferramentas e informações disponíveis. Acreditamos genuinamente que, com dados de qualidade e colaboração, é possível transformar o mundo para melhor”, finaliza o fundador e CEO da empresa.

Sobre a Geotab Brasil

Líder global em soluções para veículos e ativos conectados, a Geotab proporciona mais eficiência e gerenciamento de frotas. Aproveitamos a análise avançada de dados e a IA para transformar o desempenho, a segurança e a sustentabilidade da frota, reduzindo custos e aumentando a eficiência. Com o apoio dos melhores cientistas e engenheiros de dados, atendemos a mais de 55 mil clientes globais, processando 80 bilhões de pontos de dados diariamente a partir de mais de 4,7 milhões de assinaturas de veículos. A Geotab tem a confiança de organizações da Fortune 500, frotas de médio porte e as maiores frotas do setor público do mundo, incluindo o governo federal dos EUA. Comprometidos com a segurança e a privacidade dos dados, possuímos as autorizações FIPS 140-3 e FedRAMP. Nossa plataforma aberta, o ecossistema de parceiros excepcionais e o Marketplace oferecem centenas de soluções de terceiros prontas para frotas. Este ano, estamos comemorando 25 anos de inovação. Saiba mais em www.geotab.com/pt-br e siga-nos no LinkedIn ou visite nosso blog .

