Finanskalender 2025 – opdateret dato for halvårsrapport

Finanskalender for Investeringsforeningen Jyske Invest, der administreres af investeringsforvaltningsselskabet Jyske Invest Fund Management A/S, er opdateret for 2025, da dato for offentliggørelse af halvårsrapport er rykket en dag frem i forhold til tidligere meddelelse nr. 25/2024 dateret 20. december 2024:

Dato Begivenhed 26.08.2025 Offentliggørelse af halvårsrapport for første halvår 2025

Øvrig information

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til Managing Director Jan Houmann,

tlf. 89 89 70 50.

