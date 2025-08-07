Finanskalender 2025 – opdateret dato for halvårsrapport

Finanskalender for Investeringsforeningen Jyske Invest, der administreres af investeringsforvaltningsselskabet Jyske Invest Fund Management A/S, er opdateret for 2025, da dato for offentliggørelse af halvårsrapport er rykket en dag frem i forhold til tidligere meddelelse nr. 25/2024 dateret 20. december 2024:

DatoBegivenhed
26.08.2025Offentliggørelse af halvårsrapport for første halvår 2025

Øvrig information
Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til Managing Director Jan Houmann,
tlf. 89 89 70 50.

