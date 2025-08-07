澳大利亚内政部批准 Prometric 的 CELPIP 考试

巴尔的摩, Aug. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 资格认证与技能发展领域的全球领导者 Prometric 今日宣布，其综合英语语言能力评估工具 CELPIP 测试现已获得澳大利亚政府官方认可，测试成绩可用于申请签证。 内政部已将 CELPIP 加入其认可的英语语言能力测试名单，为国际学生和求职者提供了经过科学验证且受政府背书的可靠新选择，方便他们在申请过程中证明其英语技能。

CELPIP 最初由英属哥伦比亚大学的语言专家开发，用于加拿大的移民、公民身份申请及职业认证，现已在更多领域广泛使用。 测试评估四项重要语言技能：听力、阅读、写作、口语。 考试在 3 小时内一次性完成，为考生带来更简洁顺畅的体验。 还在线提供各种官方备考资料和模拟测试，帮助考生充分准备、信心迎考。

随着 CELPIP 获得澳大利亚签证认可，Prometric 也在推进其使命：通过扩大全球对可靠、公平评估的获取渠道，帮助个人开启新的职业与生活机会，助力未来人才队伍的建设。 测试已推向 30 多个市场，包括澳大利亚、中国、印度和菲律宾的重要城市，方便考生获得可靠、优质的测试体验。 为满足日益增长的需求，Prometric 正在澳大利亚和亚洲扩大其实体考点网络，以确保每位考生都能参加 CELPIP 考试。

Prometric 首席执行官 Stuart Udell 表示：“这一里程碑反映了我们致力于提供经科学验证的无障碍测评，并扩大 CELPIP 作为全球英语语言能力标准的影响力。 随着越来越多的国家认可 CELPIP，我们很荣幸能为全球考生提供高质量、安全的解决方案，帮助他们在个人和职业道路上迈出新的一步。”

CELPIP 因其可靠性和相关性而广受认可，可帮助个人证明其英语语言能力，以便在全球范围内办理签证、移民、学习、工作和职业晋升。

如需了解更多信息或查找测试地点，请访问 www.celpip.au。

关于 Prometric Testing Services

Prometric 是资格认证和技能发展领域的全球领导者，在 180 多个国家/地区为所有行业和专业领域培养面向未来的劳动力，在所有测评提供商中拥有最大的测试中心网络。 凭借 30 多年的测评专业知识、创新和一流的解决方案，Prometric 改变生活，创造更美好的世界。 欲了解更多信息，请访问 Prometric 或在 X 上关注我们：@PrometricGlobal 和 www.linkedin.com/company/prometric/。