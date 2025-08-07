₿itopia של Bitget הופכת פעימות לב לאמנות ב- UNTOLD Romania

קלוז'נאפוקה, רומניה, Aug. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, חושפת את ₿itopia : #FeelThe₿eat מיצב דיגיטלי אינטראקטיבי ב-360° בפסטיבל UNTOLD X ברומניה בין ה-7 ל-11 באוגוסט. חוויה זו משלבת את קנה המידה של הבמות המשוכללות המפורסמות של UNTOLD עם צורה חדשה של אמנות אינטראקטיבית המשלבת מטבעות קריפטוגרפיים, יצירתיות וקהילה.

המיצב, שנבנה סביב בונז (Bunz), הקמע של Bitget, מציב קמע גדול בליבתו. בונז עוטף את מקדש המראה ב-360 מעלות במרכז ₿itopia, ומזמין את המבקרים לחלל שהוא חלקים שווים של פיסול וחוויה. ביום, הוא משקף את היער שמסביב; בלילה הוא הופך לקנבס חי, מלווה באור וצליל אינטראקטיביים. המבקרים נכנסים ללבו של בונז ומפעילים חיישן דופק ביומטרי, ושולחים פולסים לפריחה דיגיטלית של צמחייה שנוצרה על ידי בינה מלאכותית שמתפתחת בזמן אמת. התוצאה היא מארג משותף של נוכחות חיה, המעוצב על ידי דמיון, ביולוגיה ובלוקצ'יין.

#FeelThe₿eat , הפכו לאמנות.

סביב הפסל, קיר החלומות ממתין להודעות המגיבים שנכתבו באור במהלך היום ונחשפו בלילה תחת תאורת UV. עלווה מראות ומתנפחים סוריאליסטיים מתפזרים על פני קרחת היער, ויוצרים נוף שבו הטכנולוגיה מגבירה את הדופק של הטבע במקום להחליף אותו. ₿itopia היא פחות בריחה ויותר חזרה: לקצב, לתהודה ולחופש החיבור.

" ₿itopia מראה מה קורה כשאמנות פוגשת קריפטו באמצעות חוויה", אמר ווגאר אוסי זאדה (Vugar Usi Zade), מנהל תפעול ראשי ב-Bitget. "רצינו ליצור משהו שהמבקרים יוכלו לעמוד בתוכו, להרגיש את הקצב שלהם מניע את הוויזואליה ולחוש כיצד ניתן להרגיש ולהבין קריפטו. זה לא רק ויזואלי, זה קרביים".

הפיכת פעימות לב לאמנות עם ₿itopia של Bitget ב-UNTOLD X.

עוצב על ידי RenaiXance והתעורר לחיים באמצעות שיתוף פעולה של האמן החזותי סטיבן מארק קובלר והמנהלים הקריאטיביים אוטו פלסנר ומירוסלבה ארנגוטיה, ₿itopia חי בצומת של Web3 ותרבות. זה מאפשר לבאי הפסטיבל להרגיש מה קריפטו יכול לעשות: לא על מסכים, אלא בצעדים ופעימות ורגעים משותפים תחת שמי הלילה. אוטו פלסנר (Otto Plesner), מייסד שותף של RenaiXance, אמר על החזון שלו: "אנחנו מאמינים שאמנות היא זרז, לא רק למחשבה, אלא לפעולה. Bitopia הוא מרחב שמקשיב. זה זוכר. זה מגיב".

מיצב זה נושא את הדיאלוג art-x-crypto למיינסטרים, וממקם את הבלוקצ'יין לא רק כארכיטקטורה, אלא ככוונון. ב-UNTOLD X, בורסת Bitget לא רק נותנת חסות לפסטיבל, היא מזמינה את הציבור ליקום שבו קריפטו מעסיק את כל החושים.

קונספט ועיצוב ע"י RenaiXance (ig: @renaixance.studio)

עיצוב חזותי ואינטראקטיבי של סטיבן מארק קובלר (ig: @perspek.steven)

ניהול קריאייטיב באמצעות אוטו פלסנר (ig: @ottoplesner) ומירוסלבה אראגוטיה (ig: @miroslava.arangutia)

מוזיקה של לואי ג'ארטו (ig: @louisjarto)

הוזמן על ידי Bitget

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפט ו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוי ן , מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet , שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית התומך ביותר מ- 130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים. היא מציעה מסחר מרובה רשתות, הימורים, תשלומים וגישה ישירה ליותר מ-20,000 אפליקציות מבוזרות, עם המרות מתקדמות ותובנות שוק מובנות בפלטפורמה אחת.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת הכדורעף הלאומית), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל- UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027 לשימוש בבלוקצ'יין. בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP ™, מאליפויות המרוצים המרגשות ביותר בעולם.

אודות RenaiXance

אמנות כזרז לשינוי

ב-RenaiXance, אמנות היא לא בידור - היא התפתחות.

הסטודיו, שהוקם על ידי מירוסלבה ארנגוטיה ואוטו פלסנר, פועל במפגש של ביצועים, טכנולוגיה וחוויה אנושית. המשימה שלהם היא ליצור סביבות טרנספורמטיביות ואינטליגנטיות רגשית שמאתגרות את התפיסה ומגדירות מחדש את מה שאמנות יכולה לעשות במאה ה-21.

עבודתם משתרעת על פני יבשות ודיסציפלינות, החל ממופעי במה ומיצבים ביו-ריאקטיביים ועד לעולמות סוחפים בקנה מידה גדול. תמיד, המטרה היא זהה: להתחבר. להתעורר. להדהד.

אודות סטיבן פרספק

סטיבן מארק קובלר (Steven Mark Kübler), הידוע גם בשם סטיבן פרספק, הוא אמן מדיה אוסטרי הידוע בשילוב האלגנטי שלו בין טכנולוגיה, ביומטריה ועיצוב תגובתי. עבודתו מתרגמת לעתים קרובות נתונים אנושיים לנופים חזותיים מלאי חיים.

המערכות שלו בזמן אמת מייצרות כל תגובה ויזואלית בשידור חי, ומבטיחות שהמסע של כל משתתף ב-Bitopia הוא ייחודי ובלתי חוזר, השתקפות זמנית של נוכחותו בתוך האקו סיסטם.

