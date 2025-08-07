ビットピア・バイ・ビットゲット (₿itopia by Bitget)、アントールド・ルーマニア (UNTOLD Romania) で鼓動をアートに変える

ルーマニア・クルージ-ナポカ発, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界有数の暗号資産取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、ルーマニアで開催されるアントールドXフェスティバル・イン・ルーマニア (UNTOLD X Festival in Romania) において、インタラクティブな360°デジタルインスタレーションであるビットピア：フィール・ザ・ビート (₿itopia: #FeelThe₿eat) を8月7日から～11日まで公開する。 これは、アントールドが誇る大規模で精緻なステージ演出と、暗号通貨と創造力、そしてコミュニティの力を掛け合わせた、新たなインタラクティブアート体験となる。

ビットゲットのマスコットであるバンズ (Bunz) が主役となるこのインスタレーションは、大型のマスコットを中央に据えている。 バンズは、ビットピアの中心にある鏡張りの360°サンクチュアリを包み込み、彫刻と体験が融合した空間へ来場者を誘う。 昼は周囲の森を映し出し、夜はインタラクティブな光と音に彩られた生きたキャンバスとなる。 来場者はバンズの心臓部に入り、バイオメトリック心拍センサーを作動させ、リアルタイムで進化するAI生成の植物がデジタル上に開花する脈動を送る。 これにより、生物学、想像力、ブロックチェーンによって形づくられた、存在の共有されたタペストリーが生まれる。

#フィール・ザ・ビート (#FeelThe₿eat) が、アートになる。

彫刻を囲むように設置されたウォール・オブ・ドリームズ (夢の壁) には、来場者のメッセージが光で書き込まれ、昼には記録され、夜にはUV照明の下で浮かび上がる。 鏡面の葉やシュールなインフレータブルが森の空き地に散りばめられ、テクノロジーが自然の鼓動を置き換えるのではなく、増幅する風景が生まれる。 ビットピアは現実からの逃避ではなく、リズム、共鳴、そしてつながりという自由への回帰である。

ビットゲットの最高執行責任者 (COO) であるヴガル・ウシ・ザデ (Vugar Usi Zade) は以下のように述べている。「ビットピアは、アートと暗号資産が体験を通じて出会うと何が起こるかを示しています。 来場者が中に立ち、自分の鼓動で映像が動き、暗号資産が理解されるだけでなく、感じられるものだということを体感できる空間を作りたかったのです。 視覚だけでなく、身体感覚に訴えるものです」。

アントールドXにて、ビットゲットによるビットピアが鼓動をアートへと変える。

ルネサンス (RenaiXance) のデザインによって生まれ、ビジュアルアーティストのスティーヴン・マーク・キューブラー (Steven Mark Kübler) とクリエイティブディレクターのオットー・プレスナー (Otto Plesner)、ミロスラバ・アラングティア (Miroslava Arangutia) の協業によって具現化されたビットピアは、Web3と文化の交差点に存在している。 それは、フェスティバルの来場者に対し、暗号資産が何をもたらすかをスクリーンの中ではなく、足取りや鼓動、夜空の下で共有される瞬間の中で体感させるものである。 自身のビジョンについて、ルネサンスの共同創設者であるオットー・プレスナーは次のように述べている。「私たちは、アートは内省のためだけでなく、行動のための触媒であると信じています。 ビットピアは、耳を傾ける空間です。 記憶する空間です。 応答する空間です」。

このインスタレーションは、アートと暗号資産の対話を主流へと押し広げ、ブロックチェーンを単なるアーキテクチャではなく、感応の手段として位置づけている。 アントールドXにおいて、ビットゲットは単なるスポンサーではなく、暗号資産があらゆる感覚と交わる宇宙へと人々を誘う役割を果たす。

コンセプト＆デザイン：ルネサンス (インスタグラム： @renaixance.studio)

ビジュアル＆インタラクションデザイン：スティーヴン・マーク・キューブラー (インスタグラム： @perspek.steven)

クリエイティブディレクション：オットー・プレスナー (インスタグラム： @ottoplesner)、ミロスラバ・アラングティア (インスタグラム： @miroslava.arangutia)

音楽：ルイ・ヤルト (Louis Jarto) (インスタグラム： @louisjarto)

企画：ビットゲット

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 ビットゲット ・ウォレット (Bitget Wallet)は、130以上のブロックチェーンと数百万種類のトークンに対応する、業界有数のノンカストディアル型暗号資産ウォレットである。 マルチチェーン取引、ステーキング、決済、2万以上のDAppsへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能や市場インサイトも統合されたオールインワンプラットフォームとなっている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグLALIGAの公式暗号通貨パートナーのほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 モータースポーツの世界で、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

ルネサンスについて

変革の触媒としてのアート

ルネサンスにとって、アートは娯楽ではなく、進化である。

ミロスラバ・アラングティアとオットー・プレスナーによって設立されたこのスタジオは、パフォーマンス、テクノロジー、人間の体験が交差する領域で活動している。 彼らの使命は、認識に挑戦し、21世紀におけるアートの可能性を再定義する、変容的で感情知能を備えた環境を創造することである。

彼らの作品は、舞台パフォーマンスや生体反応型インスタレーションから大規模な没入型空間に至るまで、分野や大陸を越えて展開されている。 常にその目的は同じである。つなげること。 目覚めさせること。 共鳴させること。

スティーヴン・パースペック (Steven Perspek) について

スティーヴン・パースペックとしても知られるスティーヴン・マーク・キューブラーは、テクノロジー、生体認証、リアクティブデザインを優雅に融合させた作風で知られるオーストリアのメディアアーティストである。 彼の作品はしばしば、人間のデータを鮮やかな視覚的風景へと変換する。

そのリアルタイムシステムは各ビジュアルをその場で生成し、ビットピアにおける参加者一人ひとりの体験が唯一無二かつ再現不能であり、エコシステム内での存在の一時的な反映となることを保証する。

