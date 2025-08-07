Bitget의 ₿itopia, 루마니아 UNTOLD 페스티벌에서 심장 박동을 예술로 바꾸다

클루지-나포카, 루마니아, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 암호화폐 거래소이자 Web3 기업인 Bitget이 루마니아에서 열리는 UNTOLD X 페스티벌(8월 7일~11일)에서 인터랙티브 360° 디지털 설치 작품 ₿itopia: #FeelThe₿eat를 공개한다. 이 체험형 전시는 UNTOLD 특유의 화려한 무대 규모에 암호화폐, 창의성, 커뮤니티를 결합한 새로운 형태의 인터랙티브 아트를 선보인다.

설치물의 중심에는 Bitget의 마스코트인 Bunz가 위치한다. Bunz는 거울로 둘러싸인 360도 성소를 감싸고 있으며, 조형물인 동시에 몰입형 경험 공간으로 관람객을 초대한다. 낮에는 숲의 풍경을 반사하고, 밤이 되면 인터랙티브한 조명과 사운드와 함께 살아 숨 쉬는 캔버스로 변모한다. 방문객들은 Bunz의 심장 안으로 들어가 생체 인식 심장 박동 센서를 작동시키며, 이 박동은 실시간으로 진화하는 AI 생성 플로라(식물 이미지)로 표현된다. 이를 통해 상상력, 생물학, 블록체인이 어우러진 공동의 체험 작품이 완성된다.

#FeelThe₿eat, 예술이 되다.

조형물 주변에는 Wall of Dreams(꿈의 벽)이 자리하고 있다. 이곳에서는 관람객들이 낮 동안 빛으로 쓴 메시지가 밤이 되면 자외선 조명 아래에 드러난다. 거울처럼 반사되는 식물 장식과 초현실적인 인플레이터블 구조물들이 숲 속 공터 곳곳에 흩어져 있어, 기술이 자연을 대체하기보다는 자연의 맥박을 증폭시키는 풍경을 만들어낸다. ₿itopia는 도피가 아니라 회귀를 상징한다 — 리듬과 공명, 그리고 연결의 자유로의 회귀다.

Bitget의 최고운영책임자(COO)인 Vugar Usi Zade는 “₿itopia는 예술과 암호화폐가 체험을 통해 만날 때 어떤 일이 벌어지는지를 보여주는 사례”라며, “우리는 방문객들이 그 공간 안에 직접 들어서서 자신의 박동이 시각 효과를 이끄는 것을 느끼고, 암호화폐가 단순히 이해되는 것이 아니라 몸으로 체감될 수 있음을 느끼길 바랐다. 이건 단순한 시각적 체험이 아니라, 직관적이고 감각적인 경험이다”라고 말했다.

심장 박동이 예술이 되는 곳, UNTOLD X에서 만나는 Bitget의 ₿itopia

₿itopia는 크리에이티브 그룹 RenaiXance가 디자인하고, 시각 예술가 **스티븐 마크 큐블러(Steven Mark Kübler)**와 크리에이티브 디렉터 오토 플레즈너(Otto Plesner), **미로슬라바 아랑구티아(Miroslava Arangutia)**의 협업을 통해 구현되었다. 이 작품은 Web3와 문화의 교차점에서 탄생했으며, 페스티벌 참가자들이 화면이 아닌, 발걸음과 심장 박동, 밤하늘 아래의 공유된 순간 속에서 암호화폐의 가능성을 체감하도록 돕는다. RenaiXance 공동 창립자인 Otto Plesner는 “우리는 예술이 단지 성찰의 도구가 아니라 행동을 촉발하는 촉매라고 믿는다”며 “₿itopia는 듣고, 기억하고, 반응하는 공간이다”라고 말했다.

이 설치 작품은 예술과 암호화폐의 대화를 주류 문화로 끌어들이는 시도이자, 블록체인을 단지 기술적 구조가 아니라 감각과의 조율 수단으로 재해석한다. UNTOLD X에서 Bitget은 단순한 후원사를 넘어, 암호화폐가 모든 감각을 자극하는 우주로 대중을 초대하고 있다.

RenaiXance 소개

예술, 변화를 이끄는 촉매

RenaiXance는 예술을 단순한 오락이 아닌 진화의 도구로 여긴다.

미로슬라바 아랑구티아(Miroslava Arangutia)와 오토 플레즈너(Otto Plesner)에 의해 설립된 이 스튜디오는 퍼포먼스, 기술, 그리고 인간 경험의 교차점에서 활동하고 있다. 이들의 사명은 감각을 일깨우고 인식을 전복시키며, 21세기 예술의 가능성을 재정의하는 감성 지능적 공간을 창조하는 것이다.

RenaiXance의 작업은 무대 공연과 생체 반응형 설치물에서부터 대형 몰입형 세계에 이르기까지, 분야와 대륙을 넘나듭니다. 그 무엇을 만들든, 목표는 하나이다. 즉 연결하고, 각성시키며, 공명하는 것이 그것이다.

Steven Perspek 소개

스티븐 마크 큐블러(Steven Mark Kübler)는 Steven Perspek이라는 이름으로도 알려진 오스트리아의 미디어 아티스트로, 기술, 생체 인식, 반응형 디자인을 우아하게 결합한 작업으로 주목받고 있다.

그의 작품은 종종 인간의 데이터를 생생한 시각적 풍경으로 변환하며, 실시간 시스템을 통해 각 시각적 반응을 현장에서 즉석으로 생성한다. 이로 인해 ₿itopia를 경험하는 모든 참가자의 여정은 단 하나뿐인 독창적인 순간이자, 생태계 안에 존재하는 자신의 일시적인 흔적을 비추는 반사경이 된다.

