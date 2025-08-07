UNTOLD Romania 期间，Bitget 以 ₿itopia 将心跳化作艺术之美

克卢日--纳波卡，罗马尼亚, Aug. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 8 月 7 日至 11 日，全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 将在罗马尼亚 UNTOLD X 音乐节上展示 360° 互动式数字装置——₿itopia: #FeelThe₿eat。 本次体验将融合 UNTOLD 享誉盛名的宏大舞台与全新互动艺术形式，巧妙结合加密货币、创意与社区的力量。

该装置以 Bitget 的吉祥物 Bunz 为核心，中央矗立着一尊大型吉祥物雕塑。 Bunz 环绕着 ₿itopia 中心的 360° 镜面圣所，邀您步入一个兼具雕塑艺术与沉浸体验的奇妙空间。 白昼时分，它映照着四周森林；入夜之后，它化作一幅生动的画布，随着互动光影与声响灵动绽放。 访客可以步入 Bunz 的心脏，触发生物心跳传感器，将脉搏信号注入由 AI 生成、实时绽放演变的数字花海。 这是一幅由想象力、生物律动与区块链技术交织而成的共享织锦，映照着每个人独特的当下体验。

#FeelThe₿eat，化身艺术。

雕塑周围，“梦想之墙” (Wall of Dreams) 环绕，白日以光为笔，写下回应者的心声，夜晚在紫外光下悄然显现，灵动而梦幻。 镜面叶片与超现实充气装置散布于森林空地，织就一幅科技与自然共鸣的奇幻画卷——在这里，科技放大了自然的律动，而非取代它的生命脉搏。 ₿itopia 并非遁世逃离，倒更像是回归：回归节律、共鸣与自由连接的状态。

“₿itopia 展示了艺术与加密货币通过体验交汇时迸发的奇妙火花。”Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 表示， “我们希望打造一个奇幻空间，让访客身临其境，感受节奏如何驱动视觉，同时体会到加密货币不仅是理性认知，更是一种可感知的共鸣。 这不仅是视觉体验，更是心灵震撼。”

UNTOLD X 期间，Bitget 以 ₿itopia 将心跳化作艺术之美。

₿itopia 诞生于 Web3 与文化的交汇点，由 RenaiXance 精心设计，视觉艺术家 Steven Mark Kübler 携手创意总监 Otto Plesner 和 Miroslava Arangutia 共同呈现。 它让音乐节参与者切身感受加密货币的力量——不在屏幕之上，而在步伐、脉动与夜空下的共鸣瞬间中流动。 在谈及愿景时，RenaiXance 联合创始人 Otto Plesner 表示：“我们坚信，艺术不仅激发思考，更能引领行动。 ₿itopia，是一处会倾听的空间， 是一处会铭记的空间， 是一处会响应的空间。”

该装置将艺术与加密货币的对话带入主流视野，使区块链不再只是技术架构，更成为一场与感官共鸣的调律。 Bitget 不只是 UNTOLD X 音乐节的赞助商，更邀请公众共赴一个激活全感官的加密货币宇宙。

概念与设计：RenaiXance (ig: @renaixance.studio)
视觉与交互设计：Steven Mark Kübler (ig: @perspek.steven)
创意指导：Otto Plesner (ig: @ottoplesner) 和 Miroslava Aragutia (ig: @miroslava.arangutia)
音乐制作：Louis Jarto (ig: @louisjarto)
委托方：Bitget

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密货币钱包，支持 130 余条区块链以及数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

如需了解更多信息，请访问：网站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

风险提示：数字资产价格可能出现波动，且波动幅度较大。 建议投资者审慎投入，切勿投入无法承受损失的资金。 投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。 建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。 过往业绩不代表未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请参阅 使用条款

关于 RenaiXance

以艺术为引，撬动变革之力

RenaiXance，艺术不是娱乐，而是演化。

这间工作室由 Miroslava ArangutiaOtto Plesner 联合创立，专注于探索表演、科技与人类体验的交汇前沿。 他们致力于打造具有变革性、富有情感智能的沉浸式环境，挑战感知边界，重塑 21 世纪艺术的无限可能。

他们的作品跨越多个大洲与领域，涵盖从舞台表演、生物响应装置，到大型沉浸式艺术空间等多种形式。 目标始终不变：建立联系、 唤醒觉知、 激发共鸣。

关于 Steven Perspek

Steven Mark Kübler（又名 Steven Perspek）是一位奥地利媒体艺术家，素以优雅融合科技、生物识别与感应式设计而闻名。 他的作品常将人体数据转化为栩栩如生的视觉景观。

他的实时系统现场生成每一帧视觉反馈，确保每位参与者的 Bitopia 之旅都独一无二、无法复刻，仿佛在这个生态系统中投下的一道短暂却鲜明的倒影。

