Bitget 的 ₿itopia 於羅馬尼亞 UNTOLD 音樂節將心跳化為藝術

克盧日 納波卡，羅馬尼亞, Aug. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 於 8 月 7 至 11 日在羅馬尼亞 UNTOLD X 音樂節揭示 ₿itopia: #FeelThe₿eat 360 度互動數碼裝置藝術。 這場體驗將 UNTOLD 聞名遐邇的華麗舞台規模，與結合加密貨幣、創意及社群的全新互動藝術形式融合為一。

該裝置藝術圍繞 Bitget 吉祥物 Bunz 打造，以巨型吉祥物作為核心元素。 Bunz 環抱 ₿itopia 中心的 360 度鏡面聖殿，引領觀眾步入雕塑與體驗交融的空間。 日間映照周遭森林景致，夜幕低垂後則化為生動畫布，配合互動燈光及聲音更加生色。 觀眾進入 Bunz 心臟觸發心跳生物感應器，將脈動傳送至即時演化的 AI 生成數碼花卉綻放。 最終形成集體共創的活力錦繡，由豐富想像、生物特徵與區塊鏈交織而成。

#FeelThe₿eat，化為巔峰藝術之作。

圍繞雕塑的夢想之牆，收集日間光繪留言，入夜後在紫外線映照下顯現訊息。 鏡像枝葉及超現實充氣藝術裝置散佈林間，創造科技強化自然律動而非加以取代的奇幻妙境。 ₿itopia 與其說是逃離現實，不如說是回歸韻律：重獲節奏、共鳴與自由連結。

Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 說道：「₿itopia 展現藝術與加密貨幣透過體驗交融創造出的奇妙傑作。 我們希望打造一個空間，讓觀眾能夠置身其中，感受心跳驅動視覺畫面，並領略到如何感知和理解加密貨幣。 不僅關乎視覺，還直擊心靈。」

Bitget 的 ₿itopia 於 UNTOLD 將心跳化為藝術。

₿itopia 透過 Web3 與文化的交融完美誕生，由 RenaiXance 負責設計，結合視覺藝術家 Steven Mark Kübler 與創意總監 Otto Plesner 和 Miroslava Arangutia 的共同創作， 讓活動參與者感受加密貨幣的莫大力量：不在螢幕上，而是在於步伐、脈搏及深邃夜空下的共享時刻。 RenaiXance 聯合創辦人 Otto Plesner 談及他的願景時分享道：「我們認為藝術的推動力強，不僅有助反思，更可觸發行動。 Bitopia 是個絕妙空間，既能細心傾聽、 銘刻記憶， 又能積極回應。」

此藝術裝置推動藝術與加密貨幣對話邁向主流，使區塊鏈不僅是技術架構，更能調和融合。 在 UNTOLD X，Bitget 不僅贊助音樂節，還邀請公眾進入加密貨幣觸發全感官體驗的非凡宇宙。

概念及設計：RenaiXance (ig: @renaixance.studio)

視覺及互動設計：Steven Mark Kübler (ig: @perspek.steven)

創意總監：Otto Plesner (ig: @ottoplesner) 及 Miroslava Aragutia (ig: @miroslava.arangutia)

音樂：Louis Jarto (ig: @louisjarto)

委託方：Bitget

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的 加密貨幣交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知 比特幣價格 、 以太坊價格 及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 是領先的非託管加密錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

如欲了解詳情，請瀏覽：網站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

傳媒查詢請聯絡：media@bitget.com

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。

關於 RenaiXance

藝術推動轉變

在 RenaiXance，藝術不是娛樂，而是演化。

該工作室由 Miroslava Arangutia 及 Otto Plesner 共同創辦，融合表演藝術、先進科技與人文體驗。 他們的使命是打造充滿情感智能的變革環境，顛覆傳統感知，開拓 21 世紀藝術新疆界。

作品橫跨各大洲及不同領域，包括舞台表演、生物反應裝置以至大型沉浸式世界。 目標始終如一：建立連繫， 喚發人心， 引起共鳴。

關於 Steven Perspek

Steven Mark Kübler（又名 Steven Perspek）是奧地利媒體藝術家，以精妙融合技術、生物識別與反應式設計聞名。 他的作品常將人類數據轉化為靈活生動的視覺景觀。

他的即時系統現場生成視覺回應，確保每位參與者在 Bitopia 的旅程都獨一無二、無可複製，短暫映現其於生態系統中的存在軌跡。

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/13dc023b-0b56-44a7-82d4-ca99b8e6042b

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/135d883c-f7e0-47c7-a3b2-aae806ed5a6c

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cec06af7-a54c-4b61-9153-96c934fab59e