Kinepolis Group SA

Communiqué de presse

Information réglementée

Publication relative à une notification de transparence

(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes)

7 août 2025, 17h45

Le 5 août 2025, Kinepolis Group SA a reçu une notification de transparence de la part de BNP Paribas Asset Management Holding, dont il résulte que, suite à une cession et acquisition de titres conférant le droit de vote par les sociétés qu’elle contrôle, celles-ci possèdent au total 3,06% des droits de vote de Kinepolis Group SA et qu’ainsi le seuil de participation de 3% a été franchi à la hausse.

La notification contient les informations suivantes :

Notification par: Une société mère ou une personne détenant le contrôle

Personne tenue à notification : BNP Paribas Asset Management Holding

Date de la transaction: 28 juillet 2025

Seuil concerné: 3%

Dénominateur: 27 365 197



Détails de la notification:

A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction

# droits de vote # droits de vote % de droits de vote Détenteurs de droits de vote

Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres BNP Paribas Asset

Management Holding 0 0 0 0,00% 0,00% BNP Paribas Asset

Management Europe SAS 221 451 836 370 0 3,06% 0,00% BNP Paribas Asset

Management UK Ltd 584 831 0 0 0,00% 0,00% Subtotal 806 282 836 370 0 3,06%

Total 836 370 3,06%

La chaîne des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue, ainsi que la notification susmentionnée peuvent être consultées, ensemble avec cette communication réglementée, sur le site web de Kinepolis Group via ce lien.

Total du capital de Kinepolis Group SA : 18.952.288,41 €

Nombre de titres conférant le droit de vote dans Kinepolis Group SA : 27.365.197

Nombre de droits de vote dans Kinepolis Group SA : 27.365.197

L’article 8 des statuts de Kinepolis Group SA fixe les seuils de notification à 3%, 5% et des multiples de 5%.

