Kinepolis Group

Persbericht

Gereglementeerde informatie

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

7 augustus 2025, 17u45

Op 5 augustus 2025 heeft Kinepolis Group NV een kennisgeving ontvangen van BNP Paribas Asset Management Holding waaruit blijkt dat de door haar gecontroleerde ondernemingen, door een overdracht en verwerving van stemrechtverlenende effecten, in totaal 3,06% van de stemrechten van Kinepolis Group NV bezitten en aldus de deelnemingsdrempel van 3% hebben overschreden.

De kennisgeving bevat de volgende informatie:

Kennisgeving door: Een moedervennootschap of een controlerende persoon

Kennisgevingsplichtige persoon: BNP Paribas Asset Management Holding

Transactiedatum: 28 juli 2025

Overschreden drempel: 3%

Noemer: 27 365 197

Details van de kennisgeving:

A) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie # stemrechten # stemrechten % stemrechten Houders van stemrechten Verbonden aan effecten Los van de effecten Verbonden aan effecten Los van de effecten BNP Paribas Asset

Management Holding 0 0 0 0,00% 0,00% BNP Paribas Asset

Management Europe SAS 221 451 836 370 0 3,06% 0,00% BNP Paribas Asset

Management UK Ltd 584 831 0 0 0,00% 0,00% Subtotaal 806 282 836 370 0 3,06%

Totaal 836 370 3,06%

De keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden alsook voormelde kennisgeving en het gereglementeerd bericht zijn te raadplegen op de website van Kinepolis Group via deze link.

Totaal kapitaal Kinepolis Group NV: 18.952.288,41 €

Aantal stemrechtverlenende effecten in Kinepolis Group NV: 27.365.197

Aantal stemrechten in Kinepolis Group NV: 27.365.197

In artikel 8 van de statuten van Kinepolis Group NV zijn de drempels voor kennisgeving bepaald op 3%, 5% en veelvouden van 5%.

