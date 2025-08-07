Groupe Casino - Nombre de droits de vote et d'actions 31-07-2025

CASINO, GUICHARD-PERRACHON

Société anonyme au capital de 4 009 397,13 €
Siège social : 1, Cours Antoine Guichard
42000 Saint-Etienne
554 501 171 R.C.S. Saint-Etienne

Informations relatives au nombre total de droits de vote
et d’actions composant le capital social
au 31 juillet 2025

(article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

Nombre d’actions composant le capital Nombre total de droits de vote Nombre total de droits de vote exerçables en assemblée générale
400 939 713 401 082 823 400 572 640

* * *
*

Fait le 7 août 2025 à 17h30

