Paris, le 7 août 2025

Communiqué information réglementée

Communiqué précisant les modalités de mise à disposition du

premier amendement au Document d’Enregistrement Universel 2024

de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

La Banque Fédérative du Crédit Mutuel informe que ce document est à la disposition du public sur le site de l’émetteur à l’adresse suivante :

https://investors.bfcm.creditmutuel.fr/fr/espace-investisseurs/information-financiere-reglementee

Le premier amendement au Document d’Enregistrement Universel 2024 a été déposé le 7 août 2025 auprès de l’AMF conformément au règlement (UE) n°2017/1129, sous le numéro n° D.25-0241-A01.

Ce document inclut notamment le rapport financier semestriel de la BFCM.

Ce document est également disponible sur le site de l’AMF.

Contacts presse

Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Aziz RIDOUAN - 06 01 10 31 69 - aziz.ridouan@creditmutuel.fr

Relations presse : 03 88 14 84 00 - com-alliancefederale@creditmutuel.fr

Contact Relations Investisseurs

Banque Fédérative du Crédit Mutuel : Sandrine Cao Dac Viola : BFCM-WEB@bfcm.creditmutuel.fr

À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale*

Bancassureur de premier plan en France avec près de 79 000 collaborateurs au service de plus de 31 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre multiservice à une clientèle de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles, via plus de 4 100 points de vente.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale, premier groupe bancaire français à avoir adopté le statut d’entreprise à mission, regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane (Fort-deFrance) et Nord Europe (Lille).

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK en Allemagne, Cofidis, Beobank en Belgique, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), la Banque Transatlantique, Banque de Luxembourg et Homiris.

Plus d’informations sur creditmutuelalliancefederale.fr

*Données au 30 juin 2025.

