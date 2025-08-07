GXO meldet Ergebnisse für das zweite Quartal 2025

Im zweiten Quartal wurde ein Umsatz von 3,3 Milliarden US-Dollar erzielt, was einem Anstieg von 16 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das organische Umsatzwachstum betrug 6 % und war damit das beste Ergebnis seit neun Quartalen

Neue Geschäftsabschlüsse in Höhe von 307 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 13 % gegenüber dem Vorjahr

Erhöht die Prognose für das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr 2025

GREENWICH, Connecticut, Aug. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) hat heute die Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 gemeldet.

Malcolm Wilson, Chief Executive Officer von GXO, erklärte: „Im zweiten Quartal erzielten wir einen Umsatz von 3,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 16 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit erreichten wir das höchste organische Umsatzwachstum seit neun Quartalen und erzielten ein bereinigtes EBITDA von 212 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Wir haben neue Aufträge im Wert von 307 Millionen US-Dollar unterzeichnet, wodurch sich die Auftragseingänge im ersten Halbjahr auf über eine halbe Milliarde US-Dollar belaufen. Wir haben die endgültige behördliche Genehmigung für die Übernahme von Wincanton erhalten, die Wachstumschancen in Großbritannien sowie in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Industrie in ganz Europa eröffnen wird. Wir werden die Integration in den kommenden Wochen beginnen, und die Teams von GXO und Wincanton arbeiten bereits gemeinsam an einer Reihe strategischer Ausschreibungen.

Angesichts unserer über den Erwartungen liegenden Ergebnisse im ersten Halbjahr erhöhen wir erneut unsere Prognose für das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr, nachdem wir bereits im Juni unsere Prognosen für das organische Umsatzwachstum, das bereinigte EBITDA und den bereinigten verwässerten Gewinn pro Aktie angehoben hatten.

Schließlich haben wir im Juni bekannt gegeben, dass der erfahrene Supply-Chain-Manager Patrick Kelleher noch in diesem Monat die Leitung von GXO als CEO übernehmen wird. Die Tätigkeit als CEO von GXO war für mich eine große Ehre. Ich bin stolz auf alles, was wir erreicht haben, um GXO als echten Branchenführer zu etablieren, und bin zuversichtlich, dass Herr Kelleher GXO in die nächste Wachstumsphase führen wird.“

Ergebnis des zweiten Quartals 2025

Der Umsatz stieg im Vergleich zum zweiten Quartal 2024 um 16 % auf 3,3 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 2,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der organische Umsatz1 stieg um 6 %.

Der Nettogewinn belief sich auf 28 Millionen US-Dollar, verglichen mit 39 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2024. Der verwässerte Gewinn pro Aktie („EPS“) belief sich auf 0,23 US-Dollar, verglichen mit 0,32 US-Dollar im zweiten Quartal 2024.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen („bereinigtes EBITDA1“) belief sich auf 212 Millionen US-Dollar, verglichen mit 187 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2024. Der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie1 belief sich auf 0,57 US-Dollar, verglichen mit 0,55 US-Dollar im zweiten Quartal 2024.

GXO erzielte einen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 3 Millionen US-Dollar, verglichen mit 115 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2024. Im zweiten Quartal 2025 verwendete GXO einen freien Cashflow1 von 43 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem freien Cashflow1 von 31 Millionen US-Dollar, der im zweiten Quartal 2024 erzielt wurde. Der freie Cashflow1 von GXO für das zweite Quartal spiegelt Investitionen in das Betriebskapital und die Zahlung einer einmaligen regulatorischen Angelegenheit wider, die im ersten Quartal verbucht wurde.

1 Definitionen für nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen finden Sie im Abschnitt „Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen“ dieser Pressemitteilung.

Barguthaben und offene Forderungen

Zum 30. Juni 2025 beliefen sich die liquiden Mittel (ohne zweckgebundene Barmittel), die ausstehenden Verbindlichkeiten und die Nettoverschuldung1 auf 205 Millionen US-Dollar, 2,7 Milliarden US-Dollar bzw. 2,5 Milliarden US-Dollar.

Prognose

Das Unternehmen hat seine Prognose für das Gesamtjahr 20252 wie folgt aktualisiert:

Organisches Umsatzwachstum 1 von 3,5 % auf 6,5 %;

von 3,5 % auf 6,5 %; Bereinigte EBITDA 1 von 865 auf 885 Millionen US-Dollar;

von 865 auf 885 Millionen US-Dollar; Bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie 1 von 2,43 auf 2,63 US-Dollar; und

von 2,43 auf 2,63 US-Dollar; und Bereinigtes EBITDA1 zu Free Cashflow1 von 25 % auf 35 %.





Unternehmen gibt Wechsel des CFOs bekannt

GXO gab außerdem bekannt, dass Baris Oran plant, von seiner Position als Chief Financial Officer zurückzutreten, um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Herr Oran wird bis zur Ernennung eines Nachfolgers in seiner Funktion verbleiben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Wilson fügte hinzu: „Baris hat sich nicht nur für die Leistung des Unternehmens engagiert, sondern auch für unsere Kunden und unsere Mitarbeiter. GXO ist für die nächste Wachstumsphase gut aufgestellt, was zum großen Teil seinen wertvollen Beiträgen zu verdanken ist.“

Telefonkonferenz

GXO wird am Mittwoch, dem 6. August 2025, um 8:30 Uhr eine Telefonkonferenz abhalten. Eastern Time eine Telefonkonferenz abhalten. Teilnehmer können gebührenfrei (aus den USA/Kanada) unter der Nummer 877-407-8029 anrufen; internationale Anrufer wählen +1 201-689-8029. Konferenz-ID: 13754139. Ein Live-Webcast der Konferenz wird im Bereich „Investor Relations“ der Unternehmenswebsite, investors.gxo.com, verfügbar sein. Die Konferenz wird bis zum 20. August 2025 verfügbar sein. Um auf die Aufzeichnung per Telefon zuzugreifen, rufen Sie gebührenfrei (aus den USA/Kanada) unter der Nummer 877-660-6853 an; internationale Anrufer nutzen die Nummer +1 201-612-7415. Bitte verwenden Sie den Teilnehmercode 13754139.

Über GXO Logistics

GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) ist der weltweit größte Anbieter von reiner Kontraktlogistik und profitiert vom schnellen Wachstum des E-Commerce, der Automatisierung und des Outsourcings. GXO beschäftigt mehr als 150.000 Mitarbeiter in über 1.000 Einrichtungen mit einer Gesamtfläche von mehr als 18,5 Millionen Quadratmetern. Das Unternehmen unterstützt weltweit führende Blue-Chip-Unternehmen bei der Lösung komplexer logistischer Herausforderungen mit technologisch fortschrittlichen Supply-Chain- und E-Commerce-Lösungen, die skalierbar und schnell implementierbar sind. GXO hat seinen Hauptsitz in Greenwich, Connecticut, USA. Besuchen Sie GXO.com für weitere Informationen und folgen Sie GXO auf LinkedIn, X, Facebook, Instagram und YouTube.

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen

Wie in den Regeln der Securities and Exchange Commission („SEC“) vorgeschrieben, stellen wir Überleitungen der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Non-GAAP-Finanzkennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen nach GAAP bereit, die in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt sind.

2 Unser Ausblick basiert auf den aktuellen Wechselkursen.

Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO in dieser Pressemitteilung umfassen: bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen („bereinigtes EBITDA“), bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen („bereinigtes EBITA“), bereinigtes EBITA, abzüglich gezahlter Ertragsteuern, bereinigte EBITA-Marge, bereinigter, GXO zurechenbarer Nettogewinn, bereinigter Gewinn je Aktie (unverwässert und verwässert) („bereinigter Gewinn je Aktie“), freier Cashflow, Konversion des freien Cashflows, organischer Umsatz, organisches Umsatzwachstum, Nettoverschuldungsgrad, Nettoverschuldung und Betriebsrendite auf das investierte Kapital („ROIC“).

Wir glauben, dass die vorstehenden bereinigten Finanzkennzahlen die Analyse unserer laufenden Geschäftstätigkeit erleichtern, da in ihnen bestimmte Elemente nicht enthalten sind, die nicht die eigentliche operative Performance von GXO widerspiegeln und mit dieser nicht in Zusammenhang stehen, und dass sie Anleger beim Vergleich mit vorherigen Berichtszeiträumen und bei der Beurteilung von Trends bezüglich unserer zugrunde liegenden Geschäftstätigkeit unterstützen können. Andere Unternehmen können diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf andere Weise berechnen, sodass unsere Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sind. Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO sollten nur als ergänzende Kennzahlen zu unserer operativen Performance dienen.

Das bereinigte EBITDA, das bereinigte EBITA, der bereinigte Nettogewinn, der GXO zuzurechnen ist, und das bereinigte EPS enthalten Bereinigungen für Transaktions- und Integrationskosten, regulatorische Angelegenheiten und Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten sowie Restrukturierungskosten und andere Bereinigungen, wie in den beigefügten Finanztabellen dargelegt. Anpassungen für Transaktions- und Integrationskosten beziehen sich im Allgemeinen auf zusätzliche Kosten, die aus einer tatsächlichen oder geplanten Übernahme, Veräußerung oder Ausgliederung resultieren, und können Transaktionskosten, Beratungskosten, Halteprämien, interne Löhne und Gehälter (soweit Vollzeitkräfte für Integrations- und Restrukturierungsaktivitäten eingesetzt werden) sowie bestimmte Kosten im Zusammenhang mit der Integration und der Abtrennung von IT-Systemen umfassen. Die Aufwendungen für regulatorische Angelegenheiten und Rechtsstreitigkeiten beziehen sich auf die Beilegung von regulatorischen und rechtlichen Angelegenheiten. Umstrukturierungskosten beziehen sich hauptsächlich auf Abfindungskosten in Verbindung mit Initiativen zur Geschäftsoptimierung.

Wir sind der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, das bereinigte EBITA, das bereinigte EBITA nach Abzug der gezahlten Ertragsteuern und die bereinigte EBITA-Marge die Vergleichbarkeit von Zeitraum zu Zeitraum verbessern, indem sie die Auswirkungen unserer Kapitalstruktur (Zinsaufwendungen), der Assets (Abschreibungen), der steuerlichen Auswirkungen und anderer Anpassungen, wie sie in den beigefügten Finanztabellen aufgeführt sind, eliminieren, die nach Ansicht des Managements nicht das operative Kerngeschäft widerspiegeln und somit Investoren bei der Beurteilung von Trends in unseren zugrunde liegenden Geschäften unterstützen.

Wir sind der Ansicht, dass der organische Umsatz und das organische Umsatzwachstum wichtige Kennzahlen sind, da sie die Auswirkungen von Umsätzen aus erworbenen Unternehmen und Wechselkursschwankungen ausschließen.

Wir sind der Ansicht, dass der bereinigte Nettogewinn, der GXO zuzurechnen ist, und das bereinigte Ergebnis je Aktie die Vergleichbarkeit unserer operativen Ergebnisse von einem Zeitraum zum anderen verbessern, indem sie die Auswirkungen bestimmter Kosten und Gewinne herausrechnen, die nach Ansicht des Managements nicht das Kerngeschäft widerspiegeln, einschließlich der Abschreibung auf erworbene immaterielle Assets.

Wir glauben, dass der freie Cashflow und die Umwandlung des freien Cashflows wichtige Maßstäbe für unsere Fähigkeit sind, fällig werdende Schulden zurückzuzahlen oder andere Kapitalverwendungen zu finanzieren, von denen wir glauben, dass sie den Wert für die Aktionäre steigern. Wir berechnen den Free Cash Flow als den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich der Investitionen in Sachanlagen und zuzüglich der Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien und Sachanlagen. Wir berechnen die Konversion des freien Cashflows als freien Cashflow geteilt durch das bereinigte EBITDA, ausgedrückt in Prozent.

Wir sind der Ansicht, dass die Nettoverschuldung und die Nettohebelwirkung wichtige Indikatoren für unsere Gesamtliquidität sind. Sie werden berechnet, indem man die Kontokorrentkredite addiert und die liquiden Mittel (ohne liquide Mittel mit Verfügungsbeschränkung) von der Gesamtverschuldung und der Nettoverschuldung im Verhältnis zu unserem bereinigten EBITDA der letzten zwölf Monate abzieht. Wir berechnen den ROIC als unser bereinigtes EBITA der letzten zwölf Monate, abzüglich der gezahlten Ertragssteuern, geteilt durch das durchschnittlich investierte Kapital. Wir glauben, dass das ROIC den Anlegern eine wichtige Perspektive darauf bietet, wie wirksam GXO Kapital einsetzt, und nutzen diese Kennzahl intern als Ziel auf hoher Ebene, um die Gesamtperformance über den gesamten Geschäftszyklus hinweg zu beurteilen.

Das Management nutzt diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen bei finanziellen, operativen und Planungsentscheidungen sowie bei der Beurteilung der laufenden Performance von GXO.

In Bezug auf unsere Finanzziele für das organische Umsatzwachstum, das bereinigte EBITDA, das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie und die Free-Cashflow-Umwandlung für das Gesamtjahr 2025 ist eine Überleitung dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen auf die entsprechenden GAAP-Kennzahlen aufgrund der Variabilität und Komplexität der oben beschriebenen Überleitungsposten, die wir aus diesen nicht auf GAAP basierenden Ziel-Kennzahlen ausschließen, nicht ohne unangemessenen Aufwand möglich. Die Variabilität dieser Elemente kann eine erhebliche Auswirkung auf unsere künftigen Geschäftsergebnisse gemäß GAAP haben, weshalb wir nicht in der Lage sind, die zukunftsgerichtete Gewinn- und Verlustrechnung gemäß GAAP zu erstellen, die für die Erstellung einer solchen Überleitung erforderlich wäre.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Alle Aussagen, die auf keinen historischen Fakten beruhen, sind oder können als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden, einschließlich unserer Prognosen für das Gesamtjahr 2025 hinsichtlich des organischen Umsatzwachstums, des bereinigten EBITDA, des bereinigten verwässerten Gewinns je Aktie und der Umwandlung des freien Cashflows. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Nutzung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „vorwegnehmen“, „schätzen“, „glauben“, „fortfahren“, „könnte“, „beabsichtigen“, „kann“, „planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „sollte“, „wird“, „erwarten“, „Zielsetzung“, „Prognose“, „Vorhersage“, „Ziel“, „Anleitung“, „Ausblick“, „Anstrengung“, „Entwicklungsverlauf“ oder deren Verneinung oder ähnlichen Begriffen erkennbar. Das Fehlen dieser Begriffe bedeutet jedoch nicht, dass die Aussagen nicht zukunftsgerichtet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen und Analysen des Unternehmens vor dem Hintergrund seiner Erfahrung und seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie weiterer Faktoren, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse sowie das Niveau der Geschäftstätigkeit, der Performance oder des Erfolgs wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen und dem zukünftigen Niveau der Geschäftstätigkeit, der Performance oder des Erfolgs abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen a US-Dollar ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Zu den Faktoren, die zu einem wesentlichen Unterschied führen oder beitragen könnten, gehören unter anderem die Risiken, die in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen beschrieben sind, sowie die folgenden: wirtschaftliche Bedingungen im Allgemeinen; Herausforderungen in der Lieferkette, einschließlich Arbeitskräftemangel; Wettbewerb und Preisdruck; unsere Fähigkeit, unsere Investitionen in Kapitalanlagen, einschließlich Ausrüstung, Servicezentren und Lager, auf die Anforderungen unserer jeweiligen Kunden abzustimmen; unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile, Synergien, Kosteneinsparungen und Gewinnverbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf erworbene Unternehmen, einschließlich der Übernahme von Wincanton, erfolgreich zu integrieren und zu realisieren; Übernahmen können erfolglos sein oder zu anderen Risiken oder Entwicklungen führen, die unsere Finanzlage und unsere Ergebnisse nachteilig beeinflussen; unsere Fähigkeit, geeignete Informationstechnologiesysteme zu entwickeln und zu implementieren und Ausfälle oder Verletzungen solcher Systeme zu verhindern; unsere Verschuldung; unsere Fähigkeit, Fremd- und Eigenkapital zu beschaffen; Rechtsstreitigkeiten; arbeitsrechtliche Angelegenheiten, einschließlich unserer Fähigkeit, unsere Subunternehmer zu managen, und Risiken im Zusammenhang mit Arbeitskämpfen bei unseren Kunden und Bemühungen von Gewerkschaften, ihre Mitarbeiter zu organisieren; Risiken im Zusammenhang mit leistungsorientierten Plänen für unsere derzeitigen und ehemaligen Mitarbeiter; unsere Fähigkeit, die erforderlichen Talente zu gewinnen oder zu halten; die erhöhten Kosten im Zusammenhang mit Arbeitskräften; Wechselkursschwankungen; Schwankungen bei festen und variablen Zinssätzen; Schwankungen beim Kundenvertrauen und bei den Ausgaben; Probleme im Zusammenhang mit unseren Rechten an geistigem Eigentum; staatliche Regulierung, einschließlich Umweltgesetzen, Gesetzen zur Einhaltung von Handelsbestimmungen sowie Änderungen in der internationalen Handelspolitik und bei Steuersystemen; staatliche oder politische Maßnahmen, einschließlich des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union; Naturkatastrophen, Terroranschläge oder ähnliche Vorfälle; Schädigung unseres Rufs; eine wesentliche Unterbrechung unseres Betriebs; die Unfähigkeit, das erwartete oder angestrebte Niveau des Umsatzwachstums, der Cashgenerierung, der Kosteneinsparungen, der Verbesserung der Rentabilität und der Gewinnspannen, der Steuerdisziplin oder der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und des Betriebs zu erreichen; das Versagen bei der ordnungsgemäßen Handhabung der Bestände unserer Kunden; die Auswirkungen potenzieller Cyberangriffe und Verstöße gegen die Informationstechnologie oder die Datensicherheit; und die Unfähigkeit, Technologieinitiativen oder Geschäftssysteme erfolgreich zu implementieren; unsere Fähigkeit, die Ziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu erreichen; und eine Entscheidung der US-Steuerbehörde (IRS), dass die Ausschüttung oder bestimmte damit verbundene Abspaltungstransaktionen als steuerpflichtige Transaktionen zu behandeln sind. Andere unbekannte oder unvorhersehbare Faktoren können bewirken, dass die tatsächlichen Ergebnisse ggf. wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher im Lichte solcher Faktoren interpretiert werden.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen diesen Warnhinweisen, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Ergebnisse oder Entwicklungen, die von uns erwartet werden, tatsächlich eintreten oder dass sie, falls sie tatsächlich eintreten, die erwarteten Folgen oder Auswirkungen für bzw. auf uns oder unser Unternehmen oder unsere Geschäftstätigkeit haben werden. In dieser Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für das Datum dieser Mitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, um spätere Ereignisse oder Umstände, geänderte Erwartungen oder das Eintreten unerwarteter Ereignisse widerzuspiegeln, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Anlegerkontakt Kristine Kubacki, CFA +1 (203) 769-7206 kristine.kubacki@gxo.com Medienkontakt Matthew Schmidt +1 (203) 307-2809 matt.schmidt@gxo.com





GXO Logistics, Inc. Condensed Consolidated Statements of Operations (Unaudited) Three Months Ended

June 30, Six Months Ended

June 30, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2025 2024 2025 2024 Revenue $ 3,299 $ 2,846 $ 6,276 $ 5,302 Direct operating expense 2,813 2,389 5,371 4,445 Selling, general and administrative expense 272 270 533 519 Depreciation and amortization expense 110 99 219 191 Transaction and integration costs 14 15 36 34 Restructuring costs and other 2 1 19 17 Regulatory matter(1)and litigation expense (1 ) (3 ) 65 60 Operating income 89 75 33 36 Other income (expense), net (10 ) 1 (15 ) 7 Interest expense, net (36 ) (23 ) (68 ) (36 ) Income (loss) before income taxes 43 53 (50 ) 7 Income tax expense (15 ) (14 ) (17 ) (4 ) Net income (loss) 28 39 (67 ) 3 Net income attributable to noncontrolling interests (“NCI”) (2 ) (1 ) (3 ) (2 ) Net income (loss) attributable to GXO $ 26 $ 38 $ (70 ) $ 1 Earnings (loss) per share Basic $ 0.23 $ 0.32 $ (0.60 ) $ 0.01 Diluted $ 0.23 $ 0.32 $ (0.60 ) $ 0.01 Weighted-average shares used in computation of earnings (loss) per share Basic 114,812 119,427 116,890 119,350 Diluted 115,055 119,683 116,890 119,680

(1) Im Jahr 2024 fochten die italienischen Steuerbehörden die Abzugsfähigkeit von Mehrwertsteuerzahlungen des Unternehmens an bestimmte Drittdienstleister an. Für die drei bzw. sechs Monate bis zum 30. Juni 2025 hat das Unternehmen Aufwendungen in Höhe von 1 Million US-Dollar freigegeben und 65 Millionen US-Dollar verbucht, einschließlich Rechtskosten im Zusammenhang mit dieser Angelegenheit.

GXO Logistics, Inc. Condensed Consolidated Balance Sheets (Unaudited) June 30, December 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2025 2024 ASSETS Current assets Cash and cash equivalents $ 205 $ 413 Accounts receivable, net of allowance of $11 and $15 1,950 1,799 Other current assets 434 429 Total current assets 2,589 2,641 Long-term assets Property and equipment, net of accumulated depreciation of $1,974 and $1,732 1,264 1,160 Operating lease assets 2,646 2,329 Goodwill 3,827 3,549 Intangible assets, net of accumulated amortization of $724 and $618 1,008 986 Other long-term assets 592 601 Total long-term assets 9,337 8,625 Total assets $ 11,926 $ 11,266 LIABILITIES AND EQUITY Current liabilities Accounts payable $ 691 $ 776 Accrued expenses 1,381 1,271 Current debt 90 110 Current operating lease liabilities 732 647 Other current liabilities 516 385 Total current liabilities 3,410 3,189 Long-term liabilities Long-term debt 2,596 2,521 Long-term operating lease liabilities 2,139 1,898 Other long-term liabilities 806 623 Total long-term liabilities 5,541 5,042 Commitments and Contingencies Stockholders’ Equity Common Stock, $0.01 par value per share; 300,000 shares authorized, 119,808 and 119,496 shares issued and 114,452 and 119,496 shares outstanding, respectively 1 1 Treasury stock, at cost; 5,356 and 0 shares, respectively (202 ) — Preferred Stock, $0.01 par value per share; 10,000 shares authorized, 0 issued and outstanding — — Additional Paid-In Capital (“APIC”) 2,645 2,629 Retained earnings 616 686 Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) (“AOCIL”) (120 ) (313 ) Total stockholders’ equity before NCI 2,940 3,003 NCI 35 32 Total equity 2,975 3,035 Total liabilities and equity $ 11,926 $ 11,266

GXO Logistics, Inc. Condensed Consolidated Statements of Cash Flows (Unaudited) Six Months Ended June 30, (In millions) 2025 2024 Cash flows from operating activities: Net income (loss) $ (67 ) $ 3 Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by operating activities Depreciation and amortization expense 219 191 Stock-based compensation expense 23 19 Deferred tax benefit (25 ) (16 ) Other 7 10 Changes in operating assets and liabilities Accounts receivable 18 56 Other assets 39 (8 ) Accounts payable (151 ) (82 ) Accrued expenses and other liabilities (31 ) (8 ) Net cash provided by operating activities 32 165 Cash flows from investing activities: Capital expenditures (125 ) (161 ) Proceeds from sale of property and equipment 2 10 Acquisition of businesses, net of cash acquired — (863 ) Net cash used in investing activities (123 ) (1,014 ) Cash flows from financing activities: Common stock repurchased (200 ) — Proceeds from debt, net — 1,085 Net borrowings under revolving credit facilities 8 — Repayments of debt, net (55 ) (196 ) Repayments of finance lease obligations (24 ) (19 ) Taxes paid related to net share settlement of equity awards (7 ) (7 ) Net changes in bank overdraft positions 64 3 Other (13 ) (9 ) Net cash provided by (used in) financing activities (227 ) 857 Effect of exchange rates on cash and cash equivalents 40 (7 ) Net increase (decrease) in cash, restricted cash and cash equivalents (278 ) 1 Cash, restricted cash and cash equivalents, beginning of period 485 470 Cash, restricted cash and cash equivalents, end of period $ 207 $ 471 Reconciliation of cash, restricted cash and cash equivalents Cash and cash equivalents $ 205 $ 469 Restricted Cash (included in Other long-term assets) 2 2 Total cash, restricted cash and cash equivalents $ 207 $ 471 Non-cash financing activities: Excise tax liability related to stock repurchases $ 2 $ —

GXO Logistics, Inc. Key Data Disaggregation of Revenue (Unaudited) Revenue disaggregated by geographical area was as follows: Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, (In millions) 2025 2024 2025 2024 United Kingdom $ 1,590 $ 1,289 $ 2,981 $ 2,202 United States 767 731 1,519 1,478 Netherlands 253 220 485 438 France 216 201 402 401 Spain 166 145 309 274 Italy 105 97 200 190 Other 202 163 380 319 Total $ 3,299 $ 2,846 $ 6,276 $ 5,302





Die Einnahmen des Unternehmens können auch nach der Hauptbranche des Kunden aufgeschlüsselt werden. Die Einnahmen wurden wie folgt nach Branchen aufgeschlüsselt:

Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, (In millions) 2025 2024 2025 2024 Omnichannel retail $ 1,626 $ 1,316 $ 3,048 $ 2,338 Technology and consumer electronics 402 363 795 745 Industrial and manufacturing 403 331 765 597 Food and beverage 359 326 673 642 Consumer packaged goods 290 290 574 585 Other 219 220 421 395 Total $ 3,299 $ 2,846 $ 6,276 $ 5,302

GXO Logistics, Inc. Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITDA and Adjusted EBITDA Margins (Unaudited) Three Months Ended

June 30, Six Months Ended

June 30, Year

Ended

December

31, 2024 Trailing

Twelve

Months

Ended

June 30,

2025 (In millions) 2025 2024 2025 2024 Net income (loss) attributable to GXO $ 26 $ 38 $ (70 ) $ 1 $ 134 $ 63 Net income attributable to NCI 2 1 3 2 4 5 Net income (loss) $ 28 $ 39 $ (67 ) $ 3 $ 138 $ 68 Interest expense, net 36 23 68 36 103 135 Income tax expense 15 14 17 4 8 21 Depreciation and amortization expense 110 99 219 191 415 443 Transaction and integration costs 14 15 36 34 76 78 Restructuring costs and other 2 1 19 17 27 29 Regulatory matter and litigation expense (1 ) (3 ) 65 60 59 64 Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts 8 (1 ) 18 (4 ) (11 ) 11 Adjusted EBITDA(1) $ 212 $ 187 $ 375 $ 341 $ 815 $ 849 Revenue $ 3,299 $ 2,846 $ 6,276 $ 5,302 Operating income $ 89 $ 75 $ 33 $ 36 Operating income margin(2) 2.7 % 2.6 % 0.5 % 0.7 % Adjusted EBITDA margin(1)(3) 6.4 % 6.6 % 6.0 % 6.4 %

(1) Siehe Abschnitt „Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen“ in dieser Pressemitteilung.

(2) Die operative Gewinnmarge wird als Betriebsergebnis geteilt durch den Umsatz des Berichtszeitraums berechnet.

(3) Die bereinigte EBITDA-Marge wird als bereinigtes EBITDA geteilt durch den Umsatz des Berichtszeitraums berechnet.

GXO Logistics, Inc. Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITA and Adjusted EBITA Margins (Unaudited) Three Months Ended

June 30, Six Months Ended

June 30, Year

Ended

December

31, 2024 Trailing

Twelve

Months

Ended

June 30,

2025 (In millions) 2025 2024 2025 2024 Net income (loss) attributable to GXO $ 26 $ 38 $ (70 ) $ 1 $ 134 $ 63 Net income attributable to NCI 2 1 3 2 4 5 Net income (loss) $ 28 $ 39 $ (67 ) $ 3 $ 138 $ 68 Interest expense, net 36 23 68 36 103 135 Income tax expense 15 14 17 4 8 21 Amortization of intangible assets acquired 30 22 59 41 108 126 Transaction and integration costs 14 15 36 34 76 78 Restructuring costs and other 2 1 19 17 27 29 Regulatory matter and litigation expense (1 ) (3 ) 65 60 59 64 Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts 8 (1 ) 18 (4 ) (11 ) 11 Adjusted EBITA(1) $ 132 $ 110 $ 215 $ 191 $ 508 $ 532 Revenue $ 3,299 $ 2,846 $ 6,276 $ 5,302 Adjusted EBITA margin(1)(2) 4.0 % 3.9 % 3.4 % 3.6 %

(1) Siehe den Abschnitt „Non-GAAP-Finanzkennzahlen“ in dieser Pressemitteilung.

(2) Die bereinigte EBITA Marge wird berechnet als bereinigtes EBITA geteilt durch den Umsatz des Zeitraums.

GXO Logistics, Inc. Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted Net Income and Adjusted Earnings Per Share (Unaudited) Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2025 2024 2025 2024 Net income (loss) $ 28 $ 39 $ (67 ) $ 3 Net income attributable to NCI (2 ) (1 ) (3 ) (2 ) Net income (loss) attributable to GXO $ 26 $ 38 $ (70 ) $ 1 Amortization of intangible assets acquired 30 22 59 41 Transaction and integration costs 14 15 36 34 Restructuring costs and other 2 1 19 17 Regulatory matter and litigation expense (1 ) (3 ) 65 60 Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts 8 (1 ) 18 (4 ) Income tax associated with the adjustments above(1) (13 ) (6 ) (27 ) (29 ) Adjusted net income attributable to GXO(2) $ 66 $ 66 $ 100 $ 120 Adjusted basic EPS(2) $ 0.57 $ 0.55 $ 0.86 $ 1.01 Adjusted diluted EPS(2) $ 0.57 $ 0.55 $ 0.85 $ 1.00 Weighted-average shares used in computation of adjusted earnings per share Basic 114,812 119,427 116,890 119,350 Diluted(3) 115,055 119,683 117,160 119,680

(1) Der auf die Posten angewandte Einkommensteuersatz basiert auf dem GAAP-Jahressteuersatz.

(2) Siehe Abschnitt „Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen” in dieser Pressemitteilung.

(3) Die Berechnung des verwässerten Gewinns je Aktie (GAAP) für das am 30. Juni 2025 endende Halbjahr schließt 270 Tausend Aktien aufgrund ihres Verwässerungseffekts aus.

GXO Logistics, Inc. Other Reconciliations (Unaudited) Reconciliation of Cash Flows from Operations to Free Cash Flow: Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, (In millions) 2025 2024 2025 2024 Cash flows from operations(1) $ 3 $ 115 $ 32 $ 165 Capital expenditures (47 ) (88 ) (125 ) (161 ) Proceeds from sale of property and equipment 1 4 2 10 Free cash flow(2) $ (43 ) $ 31 $ (91 ) $ 14

(1) Nettomittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit.

(2) Siehe den Abschnitt „Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen“ in dieser Pressemitteilung.

Reconciliation of Revenue to Organic Revenue:

Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, (In millions) 2025 2024 2025 2024 Revenue $ 3,299 $ 2,846 $ 6,276 $ 5,302 Revenue from acquired business(1) (168 ) — (655 ) — Foreign exchange rates (127 ) — (94 ) — Organic revenue(2) $ 3,004 $ 2,846 $ 5,527 $ 5,302 Revenue growth(3) 15.9 % 18.4 % Organic revenue growth(2)(4) 5.6 % 4.2 %

(1) Das Unternehmen schließt Umsätze aus erworbenen Unternehmen für nicht vergleichbare Zeiträume aus.

(2) Siehe Abschnitt „Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen“ in dieser Pressemitteilung.

(3) Das Umsatzwachstum wird als prozentuale Veränderung des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Zeitraum berechnet.

(4) Das organische Umsatzwachstum wird als prozentuale Veränderung des organischen Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Zeitraum berechnet.

GXO Logistics, Inc. Liquidity Reconciliations (Unaudited) Reconciliation of Total Debt and Net Debt: (In millions) June 30, 2025 Current debt $ 90 Long-term debt 2,596 Total debt(1) $ 2,686 Plus: Bank overdrafts (included in Other current liabilities) 64 Less: Cash and cash equivalents (excluding restricted cash) (205 ) Net debt(2) $ 2,545

(1) Einschließlich Finanzierungsleasing und sonstiger Schulden in Höhe von 405 Millionen US-Dollar zum 30. Juni 2025.

(2) Siehe den Abschnitt „Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen“ in dieser Pressemitteilung.



Reconciliation of Total debt to Net income Ratio:

(In millions) June 30, 2025 Total debt $ 2,686 Trailing twelve months net income $ 68 Debt to net income ratio 39.5x

Reconciliation of Net Leverage Ratio:

(In millions) June 30, 2025 Net debt(1) $ 2,545 Trailing twelve months adjusted EBITDA(1) $ 849 Net leverage ratio(1) 3.0x

(1) Siehe den Abschnitt „Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen“ in dieser Pressemitteilung.

GXO Logistics, Inc. Return on Invested Capital (Unaudited) Adjusted EBITA, net of income taxes paid: Six Months Ended June 30, Year Ended

December 31,

2024 Trailing Twelve

Months Ended

June 30, 2025 (In millions) 2025 2024 Adjusted EBITA(1) $ 215 $ 191 $ 508 $ 532 Less: Cash paid for income taxes (10 ) (19 ) (43 ) (34 ) Adjusted EBITA, net of income taxes paid(1) $ 205 $ 172 $ 465 $ 498

(1) Siehe den Abschnitt „Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen“ in dieser Pressemitteilung.



Return on Invested Capital (ROIC):

June 30, (In millions) 2025 2024 Average Selected Assets: Accounts receivable, net $ 1,950 $ 1,909 $ 1,930 Other current assets 434 419 427 Property and equipment, net 1,264 1,093 1,179 Selected Liabilities: Accounts payable $ (691 ) $ (690 ) $ (691 ) Accrued expenses (1,381 ) (1,286 ) (1,334 ) Other current liabilities(1) (452 ) (399 ) (426 ) Invested capital $ 1,124 $ 1,046 $ 1,085 Trailing twelve months net income to average invested capital 6.3 % Operating return on invested capital(2)(3) 45.9 %

(1) Zum 30. Juni 2025 und 2024 sind Banküberziehungskredite in Höhe von 64 Millionen US-Dollar bzw. 3 Millionen US-Dollar nicht berücksichtigt.

(2) Siehe Abschnitt „Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen” in dieser Pressemitteilung.

(3) Die operative Kapitalrendite wird berechnet als bereinigtes EBITA der letzten zwölf Monate abzüglich gezahlter Ertragsteuern geteilt durch das durchschnittlich investierte Kapital.