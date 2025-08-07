GXO publie ses résultats du deuxième trimestre 2025

Chiffre d’affaires arrêté à 3,3 milliards de dollars, soit une progression de 16 % en glissement annuel, et croissance organique à hauteur de 6 %, la plus importante des neuf derniers trimestres

Nouveaux contrats valorisés à 307 millions de dollars, soit une hausse de 13 % en glissement annuel

Prévisions 2025 de croissance de l’EBITDA ajusté confirmées

Prochaine entrée en fonction d’un nouveau directeur financier





GREENWICH, État du Connecticut, 07 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc. (NYSE : GXO) publie ce jour les résultats financiers de son deuxième trimestre 2025.

Pour Malcolm Wilson, président-directeur général de GXO : « Au deuxième trimestre, nous dégageons un chiffre d’affaires de 3,3 milliards de dollars, soit un mieux de 16 % par rapport à la même période de l’an dernier et notre plus importante croissance organique en neuf trimestres. L’EBITDA ajusté affiche quant à lui 212 millions de dollars, soit une hausse de 13 % en glissement annuel.

Nos nouveaux contrats sont valorisés à 307 millions de dollars, ce qui porte le total des nouvelles acquisitions commerciales du premier semestre à plus d’un demi-milliard de dollars. Les autorités réglementaires nous ont accordé leur feu vert pour l’acquisition de Wincanton, ce qui nous ouvre de nouvelles opportunités de croissance au Royaume-Uni, mais aussi dans l’aérospatiale et l’industrie en Europe. L’intégration débutera dans les prochaines semaines, à noter que les équipes de GXO et de Wincanton travaillent déjà ensemble sur plusieurs appels d’offres stratégiques.

Compte tenu de nos performances supérieures aux prévisions du premier semestre, nous réajustons à nouveau nos prévisions d’EBITDA ajusté pour l’ensemble de l’année, après avoir réévalué la croissance du chiffre d’affaires organique, de l’EBITDA ajusté et du bénéfice dilué ajusté par action en juin dernier.

Pour terminer, nous avons annoncé en juin dernier la nomination de Patrick Kelleher, leader expérimenté de la logistique, à la direction de GXO. Il prendra ses fonctions de PDG plus tard ce mois-ci. Diriger GXO a été pour moi un véritable honneur. Je suis fier de ce que nous avons collectivement accompli en hissant GXO au rang de leader du secteur. Patrick Kelleher a toute ma confiance et je suis convaincu qu’il saura mener GXO vers d’autres sommets de croissance ».

Résultats du deuxième trimestre 2025

Le chiffre d’affaires s’établit à 3,3 milliards de dollars, contre 2,8 milliards de dollars au deuxième trimestre 2024, soit une hausse de 16 % en glissement annuel. Le chiffre d’affaires organique1 progresse de 6 %.

Le bénéfice net s’élève à 28 millions de dollars. En données comparées, le deuxième trimestre 2024 enregistrait un bénéfice net de 39 millions de dollars. Le bénéfice par action (ou BPA) dilué se chiffre à 0,23 dollar, comparativement à 0,32 dollar au même trimestre de l’exercice précédent.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements (ou « EBITDA ajusté1 ») franchit la barre des 212 millions de dollars, contre les 187 millions de dollars comptabilisés au deuxième trimestre 2024. Le BPA dilué ajusté1 affiche 0,57 dollar, comparativement à sa valeur de 0,55 dollar au même trimestre de l’exercice précédent.

GXO a dégagé 3 millions de dollars de flux de trésorerie d’exploitation, contre les 115 millions de dollars comptabilisés au deuxième trimestre 2024. Au deuxième trimestre 2025, GXO a consommé 43 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles1, contre une enveloppe de 31 millions de dollars1 au deuxième trimestre 2024. Le flux de trésorerie disponible du deuxième trimestre1 tient compte d’investissements réalisés dans le fonds de roulement et du règlement d’un dossier réglementaire ponctuel reconnu au trimestre précédent.

____________________________

1 Pour les définitions des indicateurs non conformes aux PCGR, voir le paragraphe « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

Soldes de trésorerie et encours de la dette

Au 30 juin 2025, la trésorerie et les équivalents de trésorerie (hors liquidités soumises à restrictions), l’encours de la dette et la dette nette1 affichent respectivement 205 millions de dollars, 2,7 milliards de dollars et 2,5 milliards de dollars.

Prévisions

La Société révise ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice fiscal 20252 comme suit :

Croissance du chiffre d’affaires organique 1 de 3,5 à 6,5 % ;

de 3,5 à 6,5 % ; EBITDA ajusté 1 compris entre 865 et 885 millions de dollars ;

compris entre 865 et 885 millions de dollars ; BPA dilué ajusté 1 de l’ordre de 2,43 à 2,63 dollars ; et

de l’ordre de 2,43 à 2,63 dollars ; et Conversion de lʼEBITDA ajusté1 en flux de trésorerie disponible1 comprise entre 25 et 35 %.





Entrée en fonction d’un nouveau directeur financier

GXO annonce également le prochain départ de son directeur financier Baris Oran, qui répond à son souhait de poursuivre de nouvelles opportunités de carrière. En vue de garantir une transition fluide, il restera en poste jusqu’à la nomination de son successeur.

À ce sujet, le PDG Malcolm Wilson s’exprime en ces termes : « Baris Oran a fait preuve d’un investissement total, tant envers les performances de l’entreprise qu’envers nos clients et nos équipes. Aujourd’hui, GXO entame un nouveau chapitre de sa croissance avec confiance, et c’est largement grâce à lui ».

Conférence téléphonique

GXO organise une conférence téléphonique le mercredi 6 août 2025 à 8 h 30, heure de l’Est. Les participants pourront rejoindre gratuitement la téléconférence en composant le 877-407-8029 depuis l’Amérique du Nord, ou le +1 201-689-8029 depuis l’international. Numéro de réunion : 13754139. Une retransmission en direct de la conférence sera disponible depuis la page « Relations investisseurs » du site Internet de la Société à l’adresse investors.gxo.com. La conférence sera archivée jusqu’au 20 août 2025. Pour accéder à la retransmission par téléphone, prière de composer le numéro vert 877-660-6853 depuis l’Amérique du Nord, ou le +1 201-612-7415 depuis l’international et de saisir le code 13754139.

À propos de GXO Logistics

GXO Logistics, Inc. (NYSE : GXO) est le plus important fournisseur mondial de logistique contractuelle pure-play au monde et entend bénéficier de l’essor du commerce électronique, de l’automatisation et de la sous-traitance. GXO s’engage à fournir un lieu de travail diversifié d’envergure mondiale et de premier ordre à plus de 150 000 collaborateurs répartis sur plus de 1 000 sites totalisant près de 18,6 millions de mètres carrés. La Société s’associe à des entreprises prépondérantes à l’empreinte mondiale pour résoudre des enjeux logistiques complexes au moyen de solutions technologiquement avancées et spécialisées dans la chaîne d’approvisionnement et le commerce électronique, à grande échelle et dans des délais serrés. GXO est domiciliée à Greenwich, dans l’État du Connecticut des États-Unis. Nous vous invitons à consulter le site GXO.com pour en savoir plus, et à nous retrouver sur LinkedIn, X, Facebook, Instagram et YouTube.

Indicateurs financiers non conformes aux PCGR

Conformément aux règles de la Securities and Exchange Commission, ou « SEC », les tableaux ci-dessous présentent un rapprochement entre les indicateurs financiers non conformes aux principes comptables généralement reconnus, les PCGR, évoqués dans le présent communiqué de presse et les indicateurs conformes aux PCGR les plus directement comparables.

____________________________

2 Nos perspectives tiennent compte des taux de change actuels.

Les indicateurs financiers non conformes aux PCGR figurant dans le présent communiqué de presse comprennent les éléments suivants : le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements ajusté (ou « EBITDA ajusté »), la marge sur EBITDA ajusté, le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements ajusté (ou « EBITA ajusté »), l’EBITA ajusté net d’impôt, la marge sur EBITA ajusté, le bénéfice net ajusté attribuable à GXO, le bénéfice ajusté par action, de base et dilué (ou « BPA ajusté »), le flux de trésorerie disponible et son taux de conversion, le chiffre d’affaires organique et son taux de croissance, le ratio d’endettement net, la dette nette et le rendement opérationnel du capital investi, ou « ROIC ».

Nous sommes convaincus que les indicateurs financiers ajustés ci-dessus facilitent l’analyse de nos opérations courantes, dans la mesure où ils excluent les éléments qui peuvent ne pas refléter, ou qui ne sont pas liés aux performances opérationnelles de base de GXO. Ils peuvent aider les investisseurs à établir des comparaisons avec les périodes de référence précédentes et à évaluer les tendances de nos activités sous-jacentes. Le calcul des principes comptables généralement reconnus peut différer des méthodes adoptées par d’autres entreprises, et ne présenter aucune équivalence. Les indicateurs financiers non conformes aux PCGR adoptés par GXO ne sauraient servir à d’autres fins que celles visant à fournir des indicateurs complémentaires au regard de nos performances opérationnelles.

LʼEBITDA ajusté, l’EBITA ajusté, le bénéfice net ajusté attribuable à GXO et le BPA ajusté comprennent des ajustements au titre des frais de transaction, d’intégration, de litiges et des dépenses de nature réglementaire, ainsi que les charges de restructuration et d’autres ajustements, comme indiqué dans les tableaux financiers présentés ci-après. Les ajustements liés aux transactions et à l’intégration sont généralement des coûts supplémentaires résultant d’une acquisition, d’une cession ou d’une scission réelle ou prévue et peuvent inclure des frais de transaction, des honoraires de conseil, des primes de fidélisation, des salaires internes (dans la mesure où les personnes concernées sont affectées à plein temps aux activités d’intégration et de transformation) et certaines charges liées à l’intégration et à la séparation des systèmes informatiques. Les frais liés aux litiges et les dépenses de nature réglementaire se rapportent au règlement d’affaires juridiques et d’ordre réglementaire. Les charges de restructuration concernent principalement les indemnités de départ liées aux initiatives d’optimisation de nos activités.

Nous sommes convaincus que l’EBITDA ajusté, la marge d’EBITDA ajusté, l’EBITA ajusté, l’EBITA net d’impôt ajusté et la marge d’EBITA ajusté participent d’une meilleure comparabilité d’une période de référence à l’autre en éliminant les effets induits par notre structure de capital (charges d’intérêts), notre base d’actifs (amortissements et dépréciations), les effets fiscaux et d’autres ajustements comme indiqué dans les tableaux ci-après, que la direction estime ne pas être représentatifs des activités principales de la Société, et aider ainsi les investisseurs à mieux appréhender les tendances de nos activités sous-jacentes.

Nous estimons que le chiffre d’affaires organique et sa croissance constituent des indicateurs majeurs au sens où ils ne tiennent pas compte de l’effet des fluctuations de change des devises étrangères, ni du chiffre d’affaires des entreprises acquises.

Nous estimons également que le bénéfice net ajusté attribuable à GXO et le BPA ajusté améliorent la comparabilité de nos résultats d’exploitation d’une période de référence à l’autre en neutralisant l’effet induit par certaines charges ou recettes, que la direction estime ne pas être représentatives des activités principales de la Société, notamment l’amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions qu’elle réalise.

Nous sommes enfin persuadés que le flux de trésorerie disponible et son taux de conversion constituent des indicateurs majeurs de notre capacité à rembourser nos dettes parvenues à échéance ou à financer d’autres utilisations de capital qui, selon nous, auront une incidence positive sur la valeur apportée à nos actionnaires. Pour calculer le flux de trésorerie disponible, nous utilisons la formule suivante : flux de trésorerie issue des activités d’exploitation minoré des dépenses d’investissement et majoré du produit de la vente d’immobilisations corporelles. Pour établir le taux de conversion du flux de trésorerie disponible, nous divisons le flux de trésorerie disponible par l’EBITDA ajusté, exprimé en pourcentage.

Nous pensons que la dette nette et le ratio d’endettement net constituent des indicateurs majeurs de l’état de nos liquidités globales. Ils sont calculés en ajoutant les découverts bancaires et en déduisant la trésorerie et les équivalents de trésorerie (hors liquidités soumises à restrictions) de notre dette totale et de la dette nette sous la forme du ratio de notre EBITDA ajusté. Pour calculer le ROIC, nous divisons l’EBITA ajusté net d’impôt des douze derniers mois par le capital investi moyen. Nous sommes convaincus que le ROIC apporte aux investisseurs une perspective majeure sur l’efficacité avec laquelle GXO déploie son capital. Nous utilisons cet indicateur en interne comme objectif de haut niveau pour évaluer la performance globale tout au long du cycle commercial.

La direction se repose sur ces indicateurs financiers non conformes aux PCGR pour prendre des décisions financières, opérationnelles et de planification et évaluer la performance continue de GXO.

En ce qui concerne nos objectifs financiers de croissance organique du chiffre d’affaires, d’EBITDA ajusté, de BPA ajusté dilué et de taux de conversion du flux de trésorerie disponible pour l’exercice 2025, le rapprochement entre les indicateurs non conformes aux PCGR et les indicateurs conformes correspondants est laborieux, du fait de la variabilité et de la complexité des éléments de rapprochement décrits ci-dessus que nous excluons de ces indicateurs cibles non conformes aux PCGR. La nature variable de ces éléments pouvant avoir un effet sensible sur nos résultats financiers conformes aux PCGR à venir, nous ne sommes pas en mesure de préparer les prévisionnels de recettes et de flux de trésorerie conformément aux PCGR nécessaires pour fournir la réconciliation correspondante.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de l’article 27A de la loi fédérale américaine Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi fédérale américaine Securities Exchange Act (loi sur les bourses de valeurs) de 1934, dans sa version modifiée. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques caractérise ou peut caractériser des déclarations prospectives, y compris nos perspectives de croissance 2025 de notre chiffre d’affaires organique, de notre EBITDA ajusté, de notre bénéfice par action dilué ajusté et de notre taux de conversion du flux de trésorerie disponible. Dans certains cas, les déclarations prospectives se caractérisent par l’emploi de termes prospectif tels que « anticiper », « estimer », « croire », « continuer », « pourrait », « avoir l’intention de », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « devrait », « sera », « s’attendre à », « objectif », « projection », « prévision(s) », « but », « orientations », « perspectives », « effort », « cible », « trajectoire » ou d’autres expressions de même sens et leur forme négative. Toutefois, l’absence de ces termes ne signifie pas que les déclarations ne soient pas de nature prospective. Ces déclarations prospectives reposent sur certaines hypothèses et analyses établies par la Société à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, du contexte actuel et des développements ultérieurs attendus, et sur d’autres facteurs que la Société juge appropriés en fonction des circonstances.

Elles induisent des risques connus ou non, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les niveaux d’activité, les performances ou les réalisations diffèrent sensiblement des futurs résultats, niveaux d’activité, performances ou réalisations qui y sont explicitement ou implicitement exprimés. Les facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible ou d’y contribuer comprennent, sans toutefois s’y limiter, les risques décrits dans les documents déposés auprès de la SEC par nos soins, ainsi que les éléments suivants : les conditions économiques en général ; les enjeux inhérents à la chaîne d’approvisionnement, y compris les pénuries de main-d’œuvre ; les effets de la concurrence et de la pression tarifaire qui en découle ; notre capacité à aligner nos investissements en immobilisations, y compris l’équipement, les centres opérationnels et les entrepôts, sur les demandes de nos clients ; notre aptitude à réussir nos projets d’intégration et à concrétiser les synergies anticipées, les économies de coûts et les opportunités d’amélioration des bénéfices découlant de nos acquisitions, y compris celle de Wincanton ; les acquisitions infructueuses ou d’autres risques ou développements nuisant à notre situation financière et à nos résultats ; notre capacité à développer et à mettre en œuvre des systèmes informatiques appropriés et à prévenir leurs défaillances ou leurs violations ; notre endettement ; notre capacité à lever des capitaux d’emprunt et des capitaux propres ; les litiges ; les questions sociales, y compris notre aptitude à gérer nos sous-traitants, et les risques associés aux conflits sociaux chez nos clients et aux efforts des organisations syndicales pour mobiliser leurs employés ; les risques associés aux régimes à prestations définies destinés à nos collaborateurs actuels et passés ; notre capacité à attirer ou à conserver les talents nécessaires ; l’augmentation des charges associées à la main-d’œuvre ; les fluctuations des taux de change ; celles des taux d’intérêt fixes et variables ; celles de la confiance et de la dépense des consommateurs ; les questions liées à nos droits de propriété intellectuelle ; la réglementation gouvernementale, y compris les lois environnementales, les lois de conformité commerciale, ainsi que les modifications apportées aux politiques commerciales et aux régimes fiscaux à l’international ; les actions gouvernementales ou politiques, y compris la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne ; les catastrophes naturelles, les attaques terroristes ou incidents similaires ; l’atteinte à notre réputation ; une perturbation matérielle des opérations de la Société ; notre incapacité à atteindre les niveaux attendus de croissance du chiffre d’affaires, de génération de trésorerie, d’économies de coûts, d’amélioration de la rentabilité et des marges, de discipline fiscale ou de renforcement de la compétitivité et des opérations prévues ou ciblées ; notre incapacité à gérer correctement les stocks de nos clients ; l’impact d’éventuelles cyberattaques et violations de nos technologies de l’information ou de la sécurité de nos données ; notre incapacité à piloter avec succès des initiatives technologiques ; notre capacité à atteindre nos objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance ; et une décision de l’administration fiscale des États-Unis (« l’IRS ») prévoyant de traiter la distribution ou certaines opérations de scission connexes comme des transactions imposables. D’autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives, qui doivent donc être interprétées à la lumière de ces facteurs.

Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont assorties de ces mises en garde et rien ne garantit que les résultats réels ou les développements que nous anticipons se réaliseront ou, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur notre organisation ou sur nos activités ou exploitations. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué ne sont valables qu’à leur date de publication, et nous déclinons toute obligation de les mettre à jour à la suite de nouvelles circonstances ou de nouveaux événements, d’évolutions des attentes ou en cas de survenance d’événements imprévus, sauf si la loi l’exige.

Contact investisseurs Kristine Kubacki, Analyste financière +1 (203) 769-7206 kristine.kubacki@gxo.com Contact média Matthew Schmidt +1 (203) 307-2809 matt.schmidt@gxo.com





GXO Logistics, Inc. Condensed Consolidated Statements of Operations (Unaudited) Three Months Ended

June 30, Six Months Ended

June 30, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2025 2024 2025 2024 Revenue $ 3,299 $ 2,846 $ 6,276 $ 5,302 Direct operating expense 2,813 2,389 5,371 4,445 Selling, general and administrative expense 272 270 533 519 Depreciation and amortization expense 110 99 219 191 Transaction and integration costs 14 15 36 34 Restructuring costs and other 2 1 19 17 Regulatory matter(1)and litigation expense (1 ) (3 ) 65 60 Operating income 89 75 33 36 Other income (expense), net (10 ) 1 (15 ) 7 Interest expense, net (36 ) (23 ) (68 ) (36 ) Income (loss) before income taxes 43 53 (50 ) 7 Income tax expense (15 ) (14 ) (17 ) (4 ) Net income (loss) 28 39 (67 ) 3 Net income attributable to noncontrolling interests (“NCI”) (2 ) (1 ) (3 ) (2 ) Net income (loss) attributable to GXO $ 26 $ 38 $ (70 ) $ 1 Earnings (loss) per share Basic $ 0.23 $ 0.32 $ (0.60 ) $ 0.01 Diluted $ 0.23 $ 0.32 $ (0.60 ) $ 0.01 Weighted-average shares used in computation of earnings (loss) per share Basic 114,812 119,427 116,890 119,350 Diluted 115,055 119,683 116,890 119,680

(1) En 2024, les autorités fiscales italiennes ont remis en cause la déductibilité des versements effectués au titre de la TVA en faveur de certains prestataires de service. Pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2025, la Société a respectivement libéré 1 million de dollars et comptabilisé 65 millions de dollars de dépenses liées à cette affaire, y compris des frais juridiques.





GXO Logistics, Inc. Condensed Consolidated Balance Sheets (Unaudited) June 30, December 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2025 2024 ASSETS Current assets Cash and cash equivalents $ 205 $ 413 Accounts receivable, net of allowance of $11 and $15 1,950 1,799 Other current assets 434 429 Total current assets 2,589 2,641 Long-term assets Property and equipment, net of accumulated depreciation of $1,974 and $1,732 1,264 1,160 Operating lease assets 2,646 2,329 Goodwill 3,827 3,549 Intangible assets, net of accumulated amortization of $724 and $618 1,008 986 Other long-term assets 592 601 Total long-term assets 9,337 8,625 Total assets $ 11,926 $ 11,266 LIABILITIES AND EQUITY Current liabilities Accounts payable $ 691 $ 776 Accrued expenses 1,381 1,271 Current debt 90 110 Current operating lease liabilities 732 647 Other current liabilities 516 385 Total current liabilities 3,410 3,189 Long-term liabilities Long-term debt 2,596 2,521 Long-term operating lease liabilities 2,139 1,898 Other long-term liabilities 806 623 Total long-term liabilities 5,541 5,042 Commitments and Contingencies Stockholders’ Equity Common Stock, $0.01 par value per share; 300,000 shares authorized, 119,808 and 119,496 shares issued and 114,452 and 119,496 shares outstanding, respectively 1 1 Treasury stock, at cost; 5,356 and 0 shares, respectively (202 ) — Preferred Stock, $0.01 par value per share; 10,000 shares authorized, 0 issued and outstanding — — Additional Paid-In Capital (“APIC”) 2,645 2,629 Retained earnings 616 686 Accumulated Other Comprehensive Income (Loss) (“AOCIL”) (120 ) (313 ) Total stockholders’ equity before NCI 2,940 3,003 NCI 35 32 Total equity 2,975 3,035 Total liabilities and equity $ 11,926 $ 11,266





GXO Logistics, Inc. Condensed Consolidated Statements of Cash Flows (Unaudited) Six Months Ended June 30, (In millions) 2025 2024 Cash flows from operating activities: Net income (loss) $ (67 ) $ 3 Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by operating activities Depreciation and amortization expense 219 191 Stock-based compensation expense 23 19 Deferred tax benefit (25 ) (16 ) Other 7 10 Changes in operating assets and liabilities Accounts receivable 18 56 Other assets 39 (8 ) Accounts payable (151 ) (82 ) Accrued expenses and other liabilities (31 ) (8 ) Net cash provided by operating activities 32 165 Cash flows from investing activities: Capital expenditures (125 ) (161 ) Proceeds from sale of property and equipment 2 10 Acquisition of businesses, net of cash acquired — (863 ) Net cash used in investing activities (123 ) (1,014 ) Cash flows from financing activities: Common stock repurchased (200 ) — Proceeds from debt, net — 1,085 Net borrowings under revolving credit facilities 8 — Repayments of debt, net (55 ) (196 ) Repayments of finance lease obligations (24 ) (19 ) Taxes paid related to net share settlement of equity awards (7 ) (7 ) Net changes in bank overdraft positions 64 3 Other (13 ) (9 ) Net cash provided by (used in) financing activities (227 ) 857 Effect of exchange rates on cash and cash equivalents 40 (7 ) Net increase (decrease) in cash, restricted cash and cash equivalents (278 ) 1 Cash, restricted cash and cash equivalents, beginning of period 485 470 Cash, restricted cash and cash equivalents, end of period $ 207 $ 471 Reconciliation of cash, restricted cash and cash equivalents Cash and cash equivalents $ 205 $ 469 Restricted Cash (included in Other long-term assets) 2 2 Total cash, restricted cash and cash equivalents $ 207 $ 471 Non-cash financing activities: Excise tax liability related to stock repurchases $ 2 $ —





GXO Logistics, Inc. Key Data Disaggregation of Revenue (Unaudited) Revenue disaggregated by geographical area was as follows: Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, (In millions) 2025 2024 2025 2024 United Kingdom $ 1,590 $ 1,289 $ 2,981 $ 2,202 United States 767 731 1,519 1,478 Netherlands 253 220 485 438 France 216 201 402 401 Spain 166 145 309 274 Italy 105 97 200 190 Other 202 163 380 319 Total $ 3,299 $ 2,846 $ 6,276 $ 5,302





Le chiffre d’affaires de la Société peut également se ventiler selon le secteur d’activité principal de ses clients. La ventilation du chiffre d’affaires par secteur d’activité se présente comme suit :

Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, (In millions) 2025 2024 2025 2024 Omnichannel retail $ 1,626 $ 1,316 $ 3,048 $ 2,338 Technology and consumer electronics 402 363 795 745 Industrial and manufacturing 403 331 765 597 Food and beverage 359 326 673 642 Consumer packaged goods 290 290 574 585 Other 219 220 421 395 Total $ 3,299 $ 2,846 $ 6,276 $ 5,302





GXO Logistics, Inc. Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITDA and Adjusted EBITDA Margins (Unaudited) Three Months Ended

June 30, Six Months Ended

June 30, Year

Ended

December

31, 2024 Trailing

Twelve

Months

Ended

June 30,

2025 (In millions) 2025 2024 2025 2024 Net income (loss) attributable to GXO $ 26 $ 38 $ (70 ) $ 1 $ 134 $ 63 Net income attributable to NCI 2 1 3 2 4 5 Net income (loss) $ 28 $ 39 $ (67 ) $ 3 $ 138 $ 68 Interest expense, net 36 23 68 36 103 135 Income tax expense 15 14 17 4 8 21 Depreciation and amortization expense 110 99 219 191 415 443 Transaction and integration costs 14 15 36 34 76 78 Restructuring costs and other 2 1 19 17 27 29 Regulatory matter and litigation expense (1 ) (3 ) 65 60 59 64 Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts 8 (1 ) 18 (4 ) (11 ) 11 Adjusted EBITDA(1) $ 212 $ 187 $ 375 $ 341 $ 815 $ 849 Revenue $ 3,299 $ 2,846 $ 6,276 $ 5,302 Operating income $ 89 $ 75 $ 33 $ 36 Operating income margin(2) 2.7 % 2.6 % 0.5 % 0.7 % Adjusted EBITDA margin(1)(3) 6.4 % 6.6 % 6.0 % 6.4 %

(1) Veuillez vous reporter à la rubrique « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

(2) La marge de résultat d’exploitation s’obtient en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires de la période de référence.

(3) La marge d’EBITDA ajusté se calcule par la division de l’EBITDA ajusté par le chiffre d’affaires de la période de référence.





GXO Logistics, Inc. Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITA and Adjusted EBITA Margins (Unaudited) Three Months Ended

June 30, Six Months Ended

June 30, Year

Ended

December

31, 2024 Trailing

Twelve

Months

Ended

June 30,

2025 (In millions) 2025 2024 2025 2024 Net income (loss) attributable to GXO $ 26 $ 38 $ (70 ) $ 1 $ 134 $ 63 Net income attributable to NCI 2 1 3 2 4 5 Net income (loss) $ 28 $ 39 $ (67 ) $ 3 $ 138 $ 68 Interest expense, net 36 23 68 36 103 135 Income tax expense 15 14 17 4 8 21 Amortization of intangible assets acquired 30 22 59 41 108 126 Transaction and integration costs 14 15 36 34 76 78 Restructuring costs and other 2 1 19 17 27 29 Regulatory matter and litigation expense (1 ) (3 ) 65 60 59 64 Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts 8 (1 ) 18 (4 ) (11 ) 11 Adjusted EBITA(1) $ 132 $ 110 $ 215 $ 191 $ 508 $ 532 Revenue $ 3,299 $ 2,846 $ 6,276 $ 5,302 Adjusted EBITA margin(1)(2) 4.0 % 3.9 % 3.4 % 3.6 %

(1) Veuillez vous reporter à la rubrique « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

(2) La marge d’EBITA ajusté s’obtient en divisant le montant de l’EBITA ajusté par celui du chiffre d’affaires de la période de référence.





GXO Logistics, Inc. Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted Net Income and Adjusted Earnings Per Share (Unaudited) Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2025 2024 2025 2024 Net income (loss) $ 28 $ 39 $ (67 ) $ 3 Net income attributable to NCI (2 ) (1 ) (3 ) (2 ) Net income (loss) attributable to GXO $ 26 $ 38 $ (70 ) $ 1 Amortization of intangible assets acquired 30 22 59 41 Transaction and integration costs 14 15 36 34 Restructuring costs and other 2 1 19 17 Regulatory matter and litigation expense (1 ) (3 ) 65 60 Unrealized (gain) loss on foreign currency contracts 8 (1 ) 18 (4 ) Income tax associated with the adjustments above(1) (13 ) (6 ) (27 ) (29 ) Adjusted net income attributable to GXO(2) $ 66 $ 66 $ 100 $ 120 Adjusted basic EPS(2) $ 0.57 $ 0.55 $ 0.86 $ 1.01 Adjusted diluted EPS(2) $ 0.57 $ 0.55 $ 0.85 $ 1.00 Weighted-average shares used in computation of adjusted earnings per share Basic 114,812 119,427 116,890 119,350 Diluted(3) 115,055 119,683 117,160 119,680

(1) Le taux d’imposition applicable est aligné sur le taux effectif annuel en vigueur selon les PCGR.

(2) Veuillez vous reporter à la rubrique « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

(3) En vertu de la clause d’anti-dilution, les 270 000 actions sont respectivement exclues du calcul du bénéfice par action dilué (PCGR) comptabilisé pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2025.





GXO Logistics, Inc. Other Reconciliations (Unaudited) Reconciliation of Cash Flows from Operations to Free Cash Flow: Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, (In millions) 2025 2024 2025 2024 Cash flows from operations(1) $ 3 $ 115 $ 32 $ 165 Capital expenditures (47 ) (88 ) (125 ) (161 ) Proceeds from sale of property and equipment 1 4 2 10 Free cash flow(2) $ (43 ) $ 31 $ (91 ) $ 14

(1) Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d’exploitation.

(2) Voir le paragraphe « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.



Reconciliation of Revenue to Organic Revenue:

Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30, (In millions) 2025 2024 2025 2024 Revenue $ 3,299 $ 2,846 $ 6,276 $ 5,302 Revenue from acquired business(1) (168 ) — (655 ) — Foreign exchange rates (127 ) — (94 ) — Organic revenue(2) $ 3,004 $ 2,846 $ 5,527 $ 5,302 Revenue growth(3) 15.9 % 18.4 % Organic revenue growth(2)(4) 5.6 % 4.2 %

(1) La Société exclut le chiffre d’affaires dégagé par les entreprises qu’elle acquiert pour les périodes de référence non comparables.

(2) Voir le paragraphe « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

(3) La croissance du chiffre d’affaires, exprimée en pourcentage, se calcule comme l’écart entre les chiffres d’affaires d’une période de référence à l’autre, divisés par ceux de la période précédente.

(4) La croissance organique du chiffre d’affaires, exprimée en pourcentage, se calcule comme l’écart entre les chiffres d’affaires organiques d’une période de référence à l’autre, divisés par ceux de la période précédente.





GXO Logistics, Inc. Liquidity Reconciliations (Unaudited) Reconciliation of Total Debt and Net Debt: (In millions) June 30, 2025 Current debt $ 90 Long-term debt 2,596 Total debt(1) $ 2,686 Plus: Bank overdrafts (included in Other current liabilities) 64 Less: Cash and cash equivalents (excluding restricted cash) (205 ) Net debt(2) $ 2,545

(1) Y compris les contrats de location-financement et d’autres dettes pour un montant de 405 millions de dollars au 30 juin 2025.

(2) Voir le paragraphe « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.



Reconciliation of Total debt to Net income Ratio:

(In millions) June 30, 2025 Total debt $ 2,686 Trailing twelve months net income $ 68 Debt to net income ratio 39.5x

Reconciliation of Net Leverage Ratio:

(In millions) June 30, 2025 Net debt(1) $ 2,545 Trailing twelve months adjusted EBITDA(1) $ 849 Net leverage ratio(1) 3.0x

(1) Voir le paragraphe « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.





GXO Logistics, Inc. Return on Invested Capital (Unaudited) Adjusted EBITA, net of income taxes paid: Six Months Ended June 30, Year Ended

December 31,

2024 Trailing Twelve

Months Ended

June 30, 2025 (In millions) 2025 2024 Adjusted EBITA(1) $ 215 $ 191 $ 508 $ 532 Less: Cash paid for income taxes (10 ) (19 ) (43 ) (34 ) Adjusted EBITA, net of income taxes paid(1) $ 205 $ 172 $ 465 $ 498

(1) Voir le paragraphe « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

Return on Invested Capital (ROIC):

June 30, (In millions) 2025 2024 Average Selected Assets: Accounts receivable, net $ 1,950 $ 1,909 $ 1,930 Other current assets 434 419 427 Property and equipment, net 1,264 1,093 1,179 Selected Liabilities: Accounts payable $ (691 ) $ (690 ) $ (691 ) Accrued expenses (1,381 ) (1,286 ) (1,334 ) Other current liabilities(1) (452 ) (399 ) (426 ) Invested capital $ 1,124 $ 1,046 $ 1,085 Trailing twelve months net income to average invested capital 6.3 % Operating return on invested capital(2)(3) 45.9 %

(1) Au 30 juin 2025 et 2024, hors les 64 millions de dollars et 3 millions de dollars respectifs de découvert bancaire.

(2) Voir le paragraphe « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

(3) Le ratio de rendement opérationnel du capital investi s’obtient en divisant l’EBITA ajusté des douze derniers mois, net d’impôts sur le revenu, par le capital investi moyen.