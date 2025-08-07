Galapagos creëert nieuw inschrijvingsrechtenplan

Mechelen, België; 7 augustus 2025, 22.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt vandaag aan dat haar Raad van Bestuur 1.800.000 inschrijvingsrechten heeft gecreëerd onder een nieuw inschrijvingsrechtenplan.

De Raad van Bestuur van Galapagos heeft op 7 augustus 2025 “Inschrijvingsrechtenplan 2025 (B)”, bestemd voor leden van het personeel van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen, goedgekeurd binnen het kader van het toegestaan kapitaal. Onder dit inschrijvingsrechtenplan werden 1.800.000 inschrijvingsrechten gecreëerd in het kader van beloningen aan het senior management (onder voorbehoud van aanvaarding).

De inschrijvingsrechten hebben een uitoefentermijn van 8 jaar vanaf de datum van de uitgifte en een uitoefenprijs van €28,16. De inschrijvingsrechten toegekend onder Inschrijvingsrechtenplan 2025 (B) kunnen in principe niet worden uitgeoefend vóór de derde verjaardag van de datum van uitgifte. Elk inschrijvingsrecht geeft het recht om bij uitoefening in te schrijven op één nieuw Galapagos aandeel. Als de inschrijvingsrechten worden uitgeoefend, zal Galapagos voor de daaruit voortvloeiende nieuwe aandelen een aanvraag indienen om ze te laten opnemen tot verhandeling op een gereglementeerde markt. De inschrijvingsrechten op zich zullen niet worden genoteerd aan een beurs.

Op datum van vandaag bedraagt het maatschappelijk kapitaal van Galapagos €356.444.938,61; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten bedraagt 65.897.071, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de “noemer”); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie. Het totaal aantal rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt (i) 12.018.471 inschrijvingsrechten onder verschillende uitstaande inschrijvingsrechtenplannen in hoofdzaak bestemd voor werknemers, wat overeenstemt met 12.018.471 stemrechten die kunnen worden verkregen door de uitoefening van die inschrijvingsrechten, en (ii) één inschrijvingsrecht uitgegeven aan Gilead Therapeutics om in te schrijven op een maximum aantal aandelen dat voldoende is om het aandeelhouderschap van Gilead en haar verbonden vennootschappen te brengen tot 29,9% van het daadwerkelijk uitgegeven en uitstaande aantal aandelen na de uitoefening van het inschrijvingsrecht. Dit houdt evenwel geen rekening met de 1.800.000 inschrijvingsrechten van Inschrijvingsrechtenplan 2025 (B) die werden gecreëerd onder voorbehoud van aanvaarding. Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht uitstaan.

Over Galapagos

Galapagos is een biotechnologiebedrijf met vestigingen in Europa, de VS, en Azië, dat zich toelegt op de ontwikkeling van baanbrekende geneesmiddelen voor meer levensjaren en levenskwaliteit. We richten ons op grote onvervulde medische behoeften en combineren diepgaande wetenschap, technologie en samenwerkingsbenaderingen om een brede pijplijn te creëren van best-in-class geneesmiddelen. Met mogelijkheden van laboratorium tot patiënt, inclusief een gedecentraliseerde celtherapieproductieplatform, zetten we ons in om de status-quo uit te dagen en resultaten te leveren voor onze patiënten, werknemers en aandeelhouders. Ons doel is om te voldoen aan de huidige medische behoeften en om te anticiperen op de toekomst van de gezondheidszorg en deze vorm te geven, zodat onze innovaties bij diegenen terechtkomen die ze het hardst nodig hebben. Ga voor meer informatie naar www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X.

Voor meer informatie, neem contact op met:

Media:

Marieke Vermeersch

+32 479 490 603

media@glpg.com Investeerders:

Glenn Schulman

+1 412 522 6239

ir@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit persbericht. Wij wijzen uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.

Bijlage