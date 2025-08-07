Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social

(Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

NEW YORK, 07 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Place de cotation : Euronext Growth

Code ISIN : FR0010425595

Date Nombre total d’actions composant le capital social Nombre total de droits de vote 31/07/2025 100 325 229 89 428 630



À propos de Cellectis

Cellectis est une société de biotechnologie au stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d’édition de génome TALEN® pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves. Cellectis développe les premiers produits thérapeutiques d’immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR T, inventant le concept de cellules CAR T ingéniérées sur étagère et prêtes à l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancer, et une plateforme de développement de thérapies géniques dans d’autres indications thérapeutiques. Grâce à ses capacités de production entièrement internalisées, Cellectis est l'une des rares sociétés dans l’édition du génome à contrôler la chaîne de valeur de la thérapie cellulaire et génique de bout en bout.

Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implantée à New York et à Raleigh aux États-Unis. Cellectis est cotée sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS). Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com et suivez Cellectis sur LinkedIn et X.

Contact média :

Pascalyne Wilson, Director, Communications, +33 (0)7 76 99 14 33, media@cellectis.com

Contacts pour les relations avec les investisseurs :

Arthur Stril, Chief Financial Officer & Chief Business Officer, +1 (347) 809 5980, investors@cellectis.com





Pièce jointe