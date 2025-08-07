ZenaTech adquiere Cardinal Civil Resources, una firma de topografía e ingeniería con sede en Virginia que opera en tres estados y atiende a clientes institucionales, incluyendo el Departamento de Transporte de EE. UU.

VANCOUVER, Columbia Británica, Aug. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) (“ZenaTech”), un proveedor de soluciones tecnológicas empresariales especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drones como un Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anunció el cierre de su octava y mayor adquisición en el segmento de Drones como un Servicio (DaaS) hasta la fecha. La empresa adquirió Cardinal Civil Resources , una firma de topografía e ingeniería con sede en Williamsburg, Virginia, con operaciones en Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. La adquisición expande la presencia de DaaS de ZenaTech en la región sureste y aumenta la cartera de clientes institucionales de alto perfil, incluyendo el Departamento de Transporte de EE. UU. (USDOT). La adquisición además ocurre en un momento crucial para el sector nacional de drones, coincidiendo con la reciente directiva política, Propuesta BVLOS (Más allá del alcance visual) presentada por el Secretario de Transporte de EE. UU., Sean P. Duffy , centrada en expandir el uso comercial de sistemas no tripulados en todo el país.

Cardinal Civil Resources, fundada en 2010 por un veterano del sector de levantamiento topográfico e ingeniería, se ha ganado una sólida reputación por ejecutar proyectos complejos de levantamiento topográfico y cartografía para el USDOT y otras agencias federales, así como agencias estatales, municipios y clientes municipales destacados. La cartera comercial de Cardinal incluye un constructor de viviendas líder nacional, así como constructores residenciales personalizados, constructores de proyectos multifamiliares a gran escala, hangares de aeropuertos y el Servicio de Parques Nacionales de EE. UU., lo que refleja la amplitud de sus operaciones y la profundidad de las relaciones con clientes de confianza.

"Esta octava adquisición no solo expande aún más nuestra presencia nacional, sino que nos conecta con una base consolidada de clientes gubernamentales y comerciales de nivel superior a largo plazo", dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "Las relaciones de confianza de Cardinal, desde agencias de transporte hasta constructoras de viviendas de renombre nacional, proporcionan una base sólida para escalar nuestro modelo de Drones como un Servicio (DAAS) en el sudeste. Con la propuesta regulatoria BVLOS recientemente presentada por el Secretario de Transporte de EE. UU. y el creciente impulso nacional en torno a la modernización de la infraestructura, creemos que DaaS de ZenaTech está bien posicionado para liderar donde la innovación responde a la demanda".

Cardinal Civil Resources mejora las capacidades DaaS de ZenaTech en las siguientes áreas clave:

Operaciones establecidas en el sudeste y entrada inmediata en mercados de alto crecimiento en Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, regiones con inversiones sostenidas en infraestructura y contrataciones públicas.

y entrada inmediata en mercados de alto crecimiento en Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, regiones con inversiones sostenidas en infraestructura y contrataciones públicas. Contratos gubernamentales plurianuales con agencias federales, estatales y municipios clave, que proporcionan ingresos estables a largo plazo y profundizan la experiencia de la empresa en proyectos del sector público

con agencias federales, estatales y municipios clave, que proporcionan ingresos estables a largo plazo y profundizan la experiencia de la empresa en proyectos del sector público Base de clientes comerciales y constructores, que abarca constructores de viviendas nacionales, constructores residenciales, instalaciones aeroportuarias y servicios de parques, abre nuevos segmentos verticales para la implementación escalable de Drones como un Servicio



La normativa propuesta por el Secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, el 5 de agosto para expandir las operaciones más allá de la línea visual (BVLOS) elimina la necesidad de exenciones caso por caso, reemplazándolas con un marco regulatorio simplificado y estandarizado. Este cambio desata un uso más amplio de drones en varios proyectos gubernamentales de infraestructura terrestre y vial. La empresa considera que la adquisición de Cardinal ocurre en el momento ideal, implementando la avanzada tecnología de drones de ZenaDrone con la experiencia comprobada de Cardinal en levantamientos topográficos para ofrecer resultados más rápidos, eficientes, seguros y precisos para proyectos gubernamentales, especialmente en áreas extensas de levantamiento topográfico o en terrenos remotos e inaccesibles, ideales para el uso de drones BVLOS.

ZenaTech ya ha completado ocho adquisiciones en EE. UU. como parte de su objetivo de adquirir y establecer 25 ubicaciones de Dron como un Servicio (DAAS) en todo el país para mediados del próximo año. El modelo DaaS de la empresa ofrece acceso flexible y bajo demanda a servicios con drones para topografía, inspecciones, automatización y más, eliminando la necesidad de que los clientes inviertan en hardware y software de drones, pilotos, mantenimiento o cumplimiento normativo. La empresa está adquiriendo empresas de ingeniería de levantamientos topográficos y otros negocios con alto potencial de innovación, para avanzar su visión nacional de una plataforma de negocios con drones escalable, habilitada por tecnología y multiservicios, anclada en una base de clientes existente y oportunidades de ingresos recurrentes.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es un proveedor de soluciones de tecnología empresarial especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Dron como un Servicio (DaaS), soluciones empresariales de software como un servicio (SaaS) y computación cuántica para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, gubernamental e industrial, y con drones implementados en los sectores agrícola, defensa, logística y estudios topográficos de terrenos, el portafolio de soluciones de ZenaTech contribuye a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está desarrollando su negocio DaaS y una red en Estados Unidos.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone , una subsidiaria de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones empresariales que pueden incorporar software de aprendizaje automático, IA, modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización ha evolucionado a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 es utilizado para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano es utilizado para la gestión de inventario y seguridad en los sectores almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior IQ Square diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

