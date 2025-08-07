TC Transcontinental fait l’acquisition d’entreprises du Groupe Canva afin d’accélérer la croissance de ses activités de marketing sur le lieu de vente

MONTRÉAL, 07 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B) annonce l’acquisition de deux entreprises du Groupe Canva Inc., soit Mirazed Inc., située à Saint-Hubert (Québec), et Intergraphics Decal Limited, établie à Winnipeg (Manitoba). Cette transaction stratégique fait suite à celle de Middleton Group en juin dernier et renforce la position de TC Transcontinental, un chef de file dans le marketing sur le lieu de vente.

Mirazed est reconnue pour son expertise de pointe en sérigraphie et impression numérique grand format, en fabrication de présentoirs promotionnels ainsi qu’en affichage au point de vente. Intergraphics, pour sa part, se distingue par son savoir-faire en sérigraphie industrielle et en impression numérique. Ensemble, ces entreprises regroupent plus de 200 personnes qualifiées et disposent d’installations de production de premier plan, qui viendront accroitre de manière significative les capacités de TC Transcontinental au Québec et dans l’Ouest canadien.

« Cette seconde acquisition stratégique en quelques mois vient non seulement bonifier notre offre, mais elle nous positionne pour accélérer notre croissance dans un segment en demande, celui du marketing sur le lieu de vente », souligne Patrick Brayley, vice-président principal, Secteur des services au commerce de détail et de l’impression. « Nous sommes ravis d’accueillir les équipes talentueuses de Mirazed et d’Intergraphics, dont le savoir-faire enrichira notre proposition de valeur auprès de nos clients. »

Au cours de l’exercice financier clos le 27 octobre 2024, les activités de marketing sur le lieu de vente de TC Transcontinental ont généré des revenus de plus de 200 millions de dollars. Ces activités ont connu un essor important au cours des dernières années grâce à la croissance interne et aux acquisitions, et comptent sur un réseau pancanadien où œuvrent plus de 1 200 employés.

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et pour les services au commerce de détail au Canada, de même que le plus important imprimeur au Canada. La Société est également le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. Fondée en 1976, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 7 600 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de 2,8 milliards $ pour l'exercice clos le 27 octobre 2024. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc.

