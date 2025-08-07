Saputo annonce ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2026 clos le 30 juin 2025

MONTRÉAL, 07 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (TSX: SAP) (nous, Saputo ou la Société) a divulgué aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de l’exercice 2026, clos le 30 juin 2025. À moins d’avis contraire, tous les montants inclus dans ce communiqué de presse sont exprimés en millions de dollars canadiens (CAD), sauf les données par action, et sont présentés conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS).

« Nous sommes ravis d’entamer l’exercice 2026 avec beaucoup de dynamisme. Notre performance du premier trimestre témoigne de la vigueur de nos activités à l’échelle mondiale et de l’efficacité de notre stratégie », a déclaré Carl Colizza, président et chef de la direction. « Nos bons résultats découlent de notre Secteur Canada qui a dépassé les attentes grâce à une solide exécution commerciale, de l’amélioration de la performance globale dans notre Secteur USA malgré les difficultés touchant les marchandises et des importants gains d’un exercice à l’autre dans nos Secteurs International et Europe. Notre exécution disciplinée, nos gains d'efficacité opérationnelle et nos efforts continus en matière de déploiement du capital favorisent à la fois la croissance du bénéfice et les rendements. Forts de nos flux de trésorerie d’exploitation robustes et de notre bilan solide, nous demeurons confiants dans notre capacité à investir pour générer une croissance durable, retourner du capital aux actionnaires et créer de la valeur à long terme. »

(non audité) Pour les périodes de trois mois

closes les 30 juin

2025 2024 Produits 4 631 4 606 BAIIA ajusté1 426 383 Marge du BAIIA ajusté1 9,2 % 8,3 % Bénéfice net 165 142 Bénéfice net par action (BPA) De base et dilué 0,40 0,33 Bénéfice net ajusté1 184 167 BPA ajusté1 De base et dilué 0,44 0,39 Entrées de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation 317 191 Dépenses d’investissement 65 98



FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Nous avons dégagé un BAIIA ajusté1 record pour un premier trimestre, soutenu par des résultats solides dans tous nos Secteurs. Nous avons tiré parti d’une exécution rigoureuse en ce qui a trait aux améliorations opérationnelles, aux initiatives commerciales et à nos efforts continus à l’égard de nos mesures soutenues d’optimisation des coûts.

Les produits se sont établis à 4,631 milliards de dollars, en hausse de 25 millions de dollars, ou 0,5 %, en raison de la hausse des prix de vente sur les marchés nationaux et internationaux du fromage et des ingrédients laitiers, tandis que les prix du marché des produits laitiers aux États-Unis3 ont diminué. Les volumes de ventes ont été plus élevés sur une base relative, compte tenu de l’incidence du dessaisissement dans notre Division Produits laitiers (Australie).

Le BAIIA ajusté 1 s’est chiffré à 426 millions de dollars, en hausse de 43 millions de dollars, ou 11,2 %, avec une marge 1 de 9,2 %, comparativement à 8,3 %.



Des améliorations opérationnelles, principalement attribuables aux initiatives d’efficience en cours découlant de nos récents investissements, l’exécution rigoureuse des commandes des clients et la gestion proactive des coûts ont contribué à la croissance des marges; Sur nos marchés nationaux, la hausse des prix de vente appliquée aux principales catégories de produits afin d’atténuer les pressions inflationnistes a préservé les marges; Sur nos marchés d’exportation, la relation favorable entre les prix sur les marchés internationaux du fromage et des ingrédients laitiers et le coût de la matière première, le lait, a eu une incidence positive sur nos résultats; Les volumes de ventes et la composition de produits avantageuse ont été déterminants; Conjoncture défavorable du marché américain des produits laitiers 3 par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent; Diminution des frais de vente et des frais généraux et d’administration.

s’est chiffré à 426 millions de dollars, en hausse de 43 millions de dollars, ou 11,2 %, avec une marge de 9,2 %, comparativement à 8,3 %.

Le bénéfice net a totalisé 165 millions de dollars, ou 0,40 $ par action (de base et dilué), en hausse de 23 millions de dollars ou 0,07 $ par action, respectivement. La hausse du bénéfice net est principalement attribuable à l’augmentation du BAIIA ajusté 1 et au profit lié à l'hyperinflation (position monétaire nette en Argentine) 3 , comparativement à une perte au trimestre correspondant de l’exercice précédent, contrebalancés en partie par des charges financières plus élevées et par une croissance des coûts de restructuration et des amortissements. L’augmentation du bénéfice par action reflète également les rachats d’actions ordinaires aux termes de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

et au profit lié à l'hyperinflation (position monétaire nette en Argentine) , comparativement à une perte au trimestre correspondant de l’exercice précédent, contrebalancés en partie par des charges financières plus élevées et par une croissance des coûts de restructuration et des amortissements. L’augmentation du bénéfice par action reflète également les rachats d’actions ordinaires aux termes de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Le bénéfice net ajusté 1 a totalisé 184 millions de dollars, ou 0,44 $ par action 1 (de base et dilué), en hausse de 17 millions de dollars, ou 0,05 $ par action, respectivement. L'augmentation du BPA ajusté 1 est principalement attribuable à la hausse du bénéfice net et reflète les rachats d’actions ordinaires aux termes de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

a totalisé 184 millions de dollars, ou 0,44 $ par action (de base et dilué), en hausse de 17 millions de dollars, ou 0,05 $ par action, respectivement. L'augmentation du BPA ajusté est principalement attribuable à la hausse du bénéfice net et reflète les rachats d’actions ordinaires aux termes de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités. Les entrées de trésorerie nettes liées aux activités d’exploitation ont totalisé 317 millions de dollars, en hausse de 126 millions de dollars, ou 66 %. La hausse est attribuable essentiellement à une augmentation du BAIIA ajusté 1 et à une utilisation moindre du fonds de roulement.

et à une utilisation moindre du fonds de roulement. La Société a retourné du capital aux actionnaires au moyen du rachat d'environ 4,7 millions d'actions ordinaires, pour un prix total d'achat de 123 millions de dollars et du versement de dividendes totalisant 79 millions de dollars.

Les dépenses d'investissement ont totalisé 65 millions de dollars et le solde de la trésorerie d’exploitation a été affecté principalement à la réduction de la dette nette2.

ÉVÉNEMENTS CLÉS

Le conseil d’administration a révisé la politique de dividende et a augmenté le dividende trimestriel, qui est passé de 0,19 $ l’action à 0,20 $ l’action, soit une hausse de 5,3 %. Le dividende trimestriel sera payable le 12 septembre 2025 aux actionnaires inscrits le 2 septembre 2025.

Le 1 er juin 2025, la nouvelle formule d’établissement du prix du lait approuvée aux termes de tous les décrets de mise en marché du lait fédéraux en vertu desquels nous exerçons nos activités aux États-Unis a pris effet. La nouvelle formule d’établissement du prix du lait n’a pas eu d’incidence significative sur les résultats du premier trimestre.

juin 2025, la nouvelle formule d’établissement du prix du lait approuvée aux termes de tous les décrets de mise en marché du lait fédéraux en vertu desquels nous exerçons nos activités aux États-Unis a pris effet. La nouvelle formule d’établissement du prix du lait n’a pas eu d’incidence significative sur les résultats du premier trimestre. En juin 2025, nous avons annoncé nos engagements environnementaux pour 2030, y compris des objectifs scientifiques validés par l'initiative Science Based Targets (« SBTi »). Le 7 août 2025, nous avons publié notre Feuille de route pour le climat, qui fournit des détails supplémentaires sur notre plan d’action pour atteindre nos objectifs scientifiques, et qui est disponible dans la section « Notre promesse » du site Web de la Société à l’adresse www.saputo.com

1 Total des mesures sectorielles, mesure financière non conforme aux PCGR ou ratio non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du présent communiqué pour plus d’information, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio, ainsi qu’un rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers de base, selon le cas. 2 Se reporter à la rubrique « Glossaire » du rapport de gestion. 3 Se reporter à la rubrique « Analyse des facteurs ayant une incidence sur les activités et les résultats de la Société » du rapport de gestion.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des énoncés qui constituent des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés prospectifs portent notamment sur nos objectifs, nos perspectives, nos projets commerciaux, nos stratégies, nos convictions, nos attentes, nos cibles, nos engagements, nos buts, nos ambitions et nos plans stratégiques, y compris notre capacité à atteindre ces cibles, engagements et buts et à réaliser ces ambitions et plans stratégiques, et comprennent des énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « croire », « prévoir », « planifier », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « anticiper », « estimer », « projeter », « objectif », « continuer », « proposer », « viser », « s’engager », « assumer », « prédire », « chercher à », « potentiel », « but », « cibler » ou « engagement », dans leur forme affirmative ou négative, à l’emploi du conditionnel ou du futur ou à l’emploi d’autres termes semblables. À l’exception des énoncés de faits historiques, tous les énoncés qui figurent dans le présent communiqué peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable.

De par leur nature, les énoncés prospectifs sont exposés à des risques et à des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer significativement de ceux indiqués ou prévus dans ces énoncés prospectifs, ou sous-entendus par ceux-ci. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs se réaliseront et nous prévenons le lecteur que ces énoncés prospectifs ne constituent en aucune façon des énoncés de faits historiques ni des garanties quant au rendement futur. Les hypothèses, les attentes et les estimations qui ont servi à la préparation des énoncés prospectifs et les risques et incertitudes qui pourraient entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les attentes actuelles sont exposés dans nos documents déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, notamment à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion daté du 5 juin 2025, qui peut être consulté sur SEDAR+, sous le profil de la Société, au www.sedarplus.ca .

Ces risques et incertitudes comprennent notamment : la responsabilité du fait des produits; la disponibilité et les variations de prix du lait et des autres ingrédients laitiers, notre capacité à transférer les augmentations du coût des intrants, le cas échéant, à nos clients dans des conditions de marché concurrentielles; la chaîne d’approvisionnement sous tension et la concentration des fournisseurs; la fluctuation des prix des produits laitiers dans les pays où nous exerçons nos activités, ainsi que sur les marchés internationaux; les incertitudes économiques et géopolitiques; les changements apportés aux accords et politiques commerciaux internationaux, y compris ceux qui pourraient résulter des tarifs douaniers, des quotas, des barrières commerciales et d'autres restrictions similaires; l’évolution réelle ou perçue de la conjoncture économique ou de ralentissements économiques ou de récessions; l’évolution des tendances de consommation; notre capacité à trouver, à attirer et à retenir des personnes qualifiées; l’environnement hautement concurrentiel dans notre secteur d’activité; le regroupement de la clientèle; les cybermenaces et autres risques informatiques liés à l’interruption des activités, à la confidentialité, à l’intégrité des données et aux fraudes par compromission de courriels d’affaires; les changements apportés aux mesures de protection tarifaire des produits laitiers ou le retrait de celles-ci; l’interruption imprévue des activités; l’évolution de la législation et de la réglementation en matière d’environnement; les conséquences éventuelles des changements climatiques; l’attention accrue portée aux questions liées au développement durable; les menaces touchant la santé publique; l’incapacité de mettre en œuvre notre stratégie de croissance comme prévu ou d’intégrer adéquatement des entreprises acquises en temps utile et de manière efficace; l’incapacité d’effectuer les dépenses d’investissement comme prévu; les variations des taux d’intérêt et l’accès aux marchés des capitaux et du crédit. Il pourrait y avoir d'autres risques et incertitudes dont nous n'avons pas connaissance à l'heure actuelle, ou que nous jugeons négligeables, qui pourraient néanmoins nuire à nos activités, à notre situation financière, à notre situation de trésorerie, à nos résultats ou à notre réputation.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction en ce qui concerne, entre autres, les produits et les charges prévus; les environnements économique, industriel, concurrentiel et réglementaire dans lesquels nous exerçons nos activités ou qui seraient susceptibles d’avoir une incidence sur nos activités; les politiques en matière de commerce international; notre capacité à trouver, à attirer et à retenir des personnes qualifiées et issues de la diversité; notre capacité à attirer et à conserver des clients et des consommateurs; les résultats de nos efforts en matière de développement durable; l’efficacité de nos initiatives en matière d’environnement et de durabilité; nos coûts d’exploitation; le prix de nos produits finis sur les différents marchés où nous exerçons nos activités; la mise en œuvre réussie de notre stratégie de croissance; notre capacité à mettre en œuvre des projets de dépenses d’investissement comme prévu; notre dépendance à l'égard de tierces parties; notre capacité à réaliser des gains d’efficience et l’optimisation des coûts découlant des initiatives stratégiques; notre capacité à prédire, à identifier et à interpréter correctement les changements dans les préférences et la demande des consommateurs, à offrir de nouveaux produits pour répondre à ces changements et à réagir à l’innovation concurrentielle; notre capacité à tirer parti de la valeur de nos marques; notre capacité à stimuler la croissance des produits d'exploitation dans nos principales catégories de produits ou plateformes, ou à ajouter des produits dans des catégories à croissance plus rapide et plus rentables; les niveaux de l’offre et de la demande sur le marché pour nos produits; nos coûts liés à l’entreposage, à la logistique et au transport; notre taux d’imposition effectif; le taux de change du dollar canadien par rapport aux monnaies des marchés du fromage et des ingrédients laitiers. Nos objectifs et nos aspirations en matière de performance financière reposent sur des hypothèses qui portent entre autres sur ce qui suit : l'absence de détérioration importante de la conjoncture macroéconomique; les tarifs douaniers, les quotas, les barrières commerciales et autres restrictions similaires; notre capacité d'atténuer la pression de l'inflation sur les coûts; les marchés des ingrédients, les prix des marchandises, les taux de change; la conjoncture du marché de la main-d’œuvre; l'incidence de l'élasticité des prix; notre aptitude à accroître la capacité de production et la productivité de nos installations; l'efficacité de notre réseau et les initiatives d'optimisation des coûts; et la croissance de la demande visant nos produits. Notre capacité à réaliser nos engagements et à atteindre nos cibles et nos buts en matière d’environnement (collectivement, nos « cibles environnementales ») dépend, entre autres, du développement, de l'efficacité et du coût des solutions pour réduire les émissions dans les systèmes de production laitière; de la capacité de la Société et de notre secteur d'activité à élaborer des modèles incitatifs durables pour réduire les émissions; de la disponibilité et notre capacité à accéder aux technologies nécessaires et à les mettre en œuvre pour atteindre nos cibles environnementales moyennant des coûts raisonnables et soutenables; de l’évolution et de la performance des technologies, des innovations, ainsi que de l’utilisation et du déploiement futurs de la technologie et des résultats futurs attendus connexes; de l'accessibilité, à des coûts soutenables, des instruments liés au carbone et aux énergies renouvelables, pour lesquels le marché est encore en développement et qui sont exposés à un risque d'invalidation ou de renversement; de la réglementation environnementale et de notre capacité à tirer le meilleur de nos relations avec les fournisseurs et de nos efforts de promotion du développement durable.

La direction estime que ces estimations, attentes et hypothèses sont raisonnables à la date des présentes, et sont intrinsèquement assujetties à d’importantes incertitudes et éventualités commerciales, économiques, concurrentielles et autres concernant des événements futurs, et sont donc sujettes à changement par la suite. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir aux actionnaires de l’information au sujet de Saputo, notamment notre évaluation des futurs plans financiers, et ils peuvent ne pas convenir à d’autres fins. Il ne faut pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs, qui valent uniquement à la date où ils sont faits.

À moins d'indication contraire par Saputo, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué décrivent nos estimations, nos attentes et nos hypothèses en date du présent document et, par conséquent, sont susceptibles de changer après cette date. À moins que la législation en valeurs mobilières l’exige, Saputo ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qu’elle peut faire ou qui peuvent être faits, pour notre compte, à l’occasion, à la suite d’une nouvelle information, d’événements à venir ou autrement. Tous les énoncés prospectifs qui figurent aux présentes sont donnés expressément sous réserve de la présente mise en garde.

INFORMATION SECTORIELLE

SECTEUR CANADA (en millions de dollars CAD) Pour les périodes de trois mois

closes les 30 juin

2025 2024 Produits 1 321 1 253 BAIIA ajusté 170 153 Marge du BAIIA ajusté 12,9 % 12,2 % Amortissements 29 29



Produits

Les produits du premier trimestre de l’exercice 2026 ont totalisé 1,321 milliard de dollars, en hausse de 68 millions de dollars, ou 5,4 %, comparativement à 1,253 milliard de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent.

L’augmentation des produits est attribuable à la hausse des volumes de ventes dans tous nos segments de marché : détail, services alimentaires et industriel. L'augmentation découle essentiellement de nos catégories du lait, du fromage et des aliments laitiers. Nous avons également tiré parti d’une combinaison de produits favorable en raison de la croissance du lait à valeur ajoutée, des produits de culture bactérienne et des fromages de spécialité, qui a eu une incidence positive sur les produits. Dans notre catégorie des fromages de consommation courante, Armstrong est devenu le chef de file national de la catégorie, ce qui témoigne du fort dynamisme de la marque et de l’exécution commerciale efficace.

La hausse des produits s’explique également par l’augmentation des prix de vente mise en œuvre pour atténuer les pressions inflationnistes et la hausse des coûts de la matière première, le lait.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté du premier trimestre de l’exercice 2026 a totalisé 170 millions de dollars, en hausse de 17 millions de dollars, ou 11,1 %, comparativement à 153 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. La marge du BAIIA ajusté s’est établie à 12,9 %, en hausse par rapport à 12,2 %.

Les initiatives commerciales, qui ont contribué à la hausse des volumes de ventes, à la combinaison de produits favorable et à la hausse des prix, comme il est décrit ci-dessus, ont eu une incidence positive sur les résultats.

Les gains d’efficience sur le plan des frais de ventes, et des frais généraux et d’administration ont contribué à la hausse du BAIIA ajusté, principalement en raison des mesures d’optimisation des coûts.

Autres éléments

Les amortissements du premier trimestre de l'exercice 2026 ont totalisé 29 millions de dollars, stables comparativement à ceux du trimestre correspondant de l’exercice précédent.

SECTEUR USA (en millions de dollars CAD) Pour les périodes de trois mois

closes les 30 juin

2025 2024 Produits 2 128 2 085 BAIIA ajusté 171 162 Marge du BAIIA ajusté 8,0 % 7,8 % Amortissements 67 63



Produits

Les produits du premier trimestre de l’exercice 2026 ont totalisé 2,128 milliards de dollars, en hausse de 43 millions de dollars, ou 2,1 %, comparativement à 2,085 milliards de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Les produits ont augmenté du fait de la hausse des volumes de ventes dans les segments de détail et des services alimentaires. Nous avons tiré parti d’une combinaison de produits favorable, stimulée par la hausse des volumes de ventes dans les catégories des aliments laitiers et à valeur ajoutée. La croissance des volumes a été soutenue par la demande plus forte de plusieurs de nos plus importants clients, ce qui reflète la solidité de nos relations commerciales, la pertinence continuelle de notre offre et notre capacité à répondre à leurs besoins en constante évolution.

Les produits ont subi l’incidence négative de la baisse des prix des produits laitiers3 aux États-Unis, principalement attribuable à la diminution du prix moyen du beurre2, contrebalancée en partie par la fluctuation du prix moyen du bloc2. Toutefois, la hausse des prix de vente mise en œuvre pour atténuer les pressions inflationnistes a eu un effet positif sur les produits.

La conversion des dollars américains en dollars canadiens a eu une incidence favorable.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté du premier trimestre de l’exercice 2026 a totalisé 171 millions de dollars, en hausse de 9 millions de dollars, ou 5,6 %, comparativement à 162 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. La marge du BAIIA ajusté s’est établie à 8,0 %, en hausse par rapport à 7,8 %.

L’augmentation du BAIIA ajusté reflète les améliorations opérationnelles, principalement attribuables aux initiatives d’efficience en cours découlant de nos récentes dépenses d’investissement. Ces initiatives ont contribué à une réduction des coûts de chevauchement. En outre, l’exécution rigoureuse des commandes et la gestion proactive des coûts reflètent notre engagement en matière d'excellence opérationnelle en soutien à l'amélioration des marges.

La hausse des volumes de ventes et la combinaison de produits favorable, stimulées par nos initiatives commerciales, ont eu une incidence positive sur les résultats.

Les gains d’efficience sur le plan des frais de ventes, et des frais généraux et d’administration ont contribué à la hausse du BAIIA ajusté, principalement en raison des mesures d’optimisation des coûts.

Comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent, les conditions du marché des produits laitiers3 aux États-Unis ont été défavorables. Cette situation s’explique par la plus grande stabilité des prix des produits laitiers3 sur le marché américain au cours du présent exercice par rapport aux fluctuations favorables de ces prix au cours de l’exercice précédent.

La conversion des dollars américains en dollars canadiens a eu une incidence favorable.

Autres éléments

Les amortissements du premier trimestre de l'exercice 2026 ont totalisé 67 millions de dollars, en hausse de 4 millions de dollars comparativement à 63 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Cette hausse est essentiellement attribuable à l’incidence nette de la mise en service et de la mise hors service d’actifs dans le cadre de nos projets d’immobilisations stratégiques.

SECTEURS INTERNATIONAL ET EUROPE (en millions de dollars CAD) Pour les périodes de trois mois

closes les 30 juin

2025 2024 Produits secteur International 865 1 004 Produits secteur Europe 317 264 Produits secteurs International et Europe1 1 182 1 268 BAIIA ajusté secteur International 55 45 Marge du BAIIA ajusté secteur international 6,4 % 4,5 % BAIIA ajusté secteur Europe 30 23 Marge du BAIIA ajusté secteur Europe 9,5 % 8,7 % BAIIA ajusté secteur International et Europe1 85 68 Marge du BAIIA ajusté secteurs International et Europe1 7,2 % 5,4 % Amortissements secteur International 30 29 Amortissements secteur Europe 27 27 Amortissement secteur International et Europe1 57 56

1 Total des mesures sectorielles, mesure financière non conforme aux PCGR ou ratio non conforme aux PCGR. Voir la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du présent rapport de gestion pour plus d’information, y compris la définition et la composition de la mesure ou du ratio, ainsi qu’un rapprochement avec la mesure la plus comparable dans les états financiers de base, selon le cas.

SECTEUR INTERNATIONAL

Produits

Les produits du premier trimestre de l’exercice 2026 ont totalisé 865 millions de dollars, en baisse de 139 millions de dollars, ou 13,8 %, comparativement à 1,004 milliard de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Les volumes de ventes à l'exportation et sur nos marchés nationaux ont reculé par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Le recul des volumes de ventes sur nos marchés nationaux est principalement attribuable au dessaisissement de nos deux installations de transformation de lait frais et des activités de King Island Dairy de notre Division Produits laitiers (Australie). Les volumes de ventes à l’exportation ont diminué conformément à notre stratégie visant à repositionner les volumes de ventes vers nos marchés nationaux.

La hausse des prix sur les marchés internationaux du fromage et des ingrédients laitiers pour nos produits sur nos marchés d'exportation a eu une incidence favorable.

L’incidence négative sans effet sur la trésorerie liée à l'application de la comptabilisation de l’hyperinflation2, 3 aux produits de la Division Produits laitiers (Argentine), a mené à une diminution de 17 millions de dollars comparativement au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

La conversion des dollars australiens en dollars canadiens a eu une incidence défavorable.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté du premier trimestre de l’exercice 2026 a totalisé 55 millions de dollars, en hausse de 10 millions de dollars, ou 22,2 %, comparativement à 45 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. La marge du BAIIA ajusté s’est établie à 6,4 %, en hausse par rapport à 4,5 %.

La relation favorable entre les prix sur les marchés internationaux du fromage et des ingrédients laitiers et le coût de la matière première, le lait, a eu une incidence positive sur nos résultats. En Australie, nous avons tiré parti de la baisse des coûts du lait. En Argentine, les coûts du lait ont été plus élevés, mais les résultats reflètent un alignement plus favorable entre l’inflation et la dévaluation du peso argentin.

La disponibilité réduite du lait en Australie, en raison surtout de la sécheresse qui sévit dans les principales régions productrices de lait, a eu une incidence négative sur l’efficience et l’absorption des coûts fixes. Cette incidence a été atténuée par la stratégie d’optimisation de notre combinaison de produits.

L’incidence négative sans effet sur la trésorerie liée à l'application de la comptabilisation de l’hyperinflation2,3 aux résultats de la Division Produits laitiers (Argentine) a eu un effet défavorable de 5 millions de dollars comparativement au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Autres éléments

Les amortissements du premier trimestre de l’exercice 2026 ont totalisé 30 millions de dollars, en hausse de 1 million de dollars comparativement à 29 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Le profit lié à l’hyperinflation (position monétaire nette en Argentine)3 du premier trimestre de l’exercice 2026 a totalisé 1 million de dollars (perte de 10 millions de dollars au premier trimestre de l'exercice 2025).

SECTEUR EUROPE

Produits

Les produits du premier trimestre de l’exercice 2026 ont totalisé 317 millions de dollars, en hausse de 53 millions de dollars, ou 20,1 %, comparativement à 264 millions de dollars pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Les produits ont augmenté en raison de la hausse des prix de vente mise en œuvre pour atténuer les pressions inflationnistes et la hausse du coût du lait et des autres intrants.

La hausse des produits résulte également de l'augmentation des volumes de ventes. Les volumes de ventes de fromage en vrac ont augmenté, en raison de la hausse de l’approvisionnement en lait, à des prix de vente plus élevés. Les volumes de ventes d’ingrédients laitiers ont également augmenté à des prix de vente plus élevés. Ces augmentations ont été contrebalancées en partie par la diminution des volumes de vente dans les catégories autres que les fromages du segment de détail.

La conversion des livres sterling en dollars canadiens a eu une incidence favorable.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté du premier trimestre de l’exercice 2026 a totalisé 30 millions de dollars, en hausse de 7 millions de dollars, ou 30,4 %, comparativement à 23 millions de dollars au trimestre correspondant de l’exercice précédent. La marge du BAIIA ajusté s’est établie à 9,5 %, en hausse par rapport à 8,7 %.

L’amélioration de la performance s’explique principalement par la relation plus favorable entre les prix de vente et les coûts des intrants, qui a soutenu le recouvrement global de la marge, ce qui a compensé en partie l’incidence d’une combinaison de produits défavorable.

La conversion des livres sterling en dollars canadiens a eu une incidence favorable.

Autres éléments

Les amortissements du premier trimestre de l'exercice 2026 ont totalisé 27 millions de dollars, stables comparativement au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Les coûts de restructuration au premier trimestre de l’exercice 2026 ont totalisé 6 millions de dollars et comprennent des indemnités de départ liées à notre décision annoncée précédemment d’arrêter la fabrication de certains produits d’ingrédients laitiers fonctionnels d’ici le milieu de l’exercice 2026 ainsi qu’à l’optimisation des frais de vente et frais généraux et d’administration. Il n'y a eu aucun coût de restructuration au cours du premier trimestre de l'exercice 2025.

2 Se reporter à la rubrique « Glossaire » du rapport de gestion. 3 Se reporter à la rubrique « Analyse des facteurs ayant une incidence sur les activités et les résultats de la Société » du rapport de gestion.

PERSPECTIVES EF26

Nous demeurons optimistes à l’égard des perspectives à long terme de la Société et de sa capacité à composer avec les défis macroéconomiques actuels.

L’incidence directe des tarifs douaniers liés aux échanges commerciaux devrait être limitée et gérable à l'heure actuelle. Cependant, nous nous attendons à ce que l’évolution du contexte du commerce mondial et de la confiance des consommateurs influe sur les habitudes de consommation à court terme.

Nous nous attendons à une croissance organique des ventes, en particulier dans le Secteur USA, du fait d’un apport plus équilibré des volumes et des prix, soutenue par la croissance dans les principales catégories de vente au détail, l’expansion auprès de grands distributeurs de produits alimentaires, le démarrage progressif de notre installation de Franklin, au Wisconsin, la promotion accrue de nos marques et l’innovation.

Nous nous attendons à un apport supplémentaire des initiatives d'optimisation et d'augmentation de la capacité, en particulier dans le Secteur USA, ce qui devrait stimuler l'accroissement de la marge opérationnelle. La fermeture de l’installation de Green Bay, au Wisconsin, annoncée précédemment, devrait avoir lieu d'ici la clôture du troisième trimestre.

Nous nous attendons à ce que les marchés des produits laitiers aux États-Unis soient tributaires de l’offre de lait et de la demande de produits laitiers, dans un contexte de volatilité persistante à court et à moyen terme.

Le 1 er juin 2025, la nouvelle formule d’établissement du prix du lait approuvée aux termes de tous les décrets de mise en marché du lait fédéraux en vertu desquels nous exerçons nos activités a pris effet aux États-Unis. Cette modification devrait avoir une incidence positive sur les résultats du Secteur USA.

juin 2025, la nouvelle formule d’établissement du prix du lait approuvée aux termes de tous les décrets de mise en marché du lait fédéraux en vertu desquels nous exerçons nos activités a pris effet aux États-Unis. Cette modification devrait avoir une incidence positive sur les résultats du Secteur USA. Nous nous attendons à ce que le Secteur Canada continue de dégager de bons résultats grâce au soutien des gains d'efficacité opérationnelle qui se poursuivent, des tendances favorables sur le plan des volumes et de la combinaison de produits, des initiatives commerciales ciblées et des efforts disciplinés de réduction des coûts.

Le Secteur International devrait tirer parti de l’optimisation de la combinaison de produits et des réductions de coûts en Australie, malgré des coûts du lait plus élevés du fait de la dynamique concurrentielle du marché, tandis qu’en Argentine, une disponibilité accrue du lait, une baisse des coûts du lait, un raffermissement des exportations et une relation plus stable entre la monnaie et l’inflation sont attendus.

Le Secteur Europe devrait enregistrer une amélioration de ses résultats grâce aux initiatives de rétablissement des marges, notamment l’établissement des prix avec rigueur et l’accélération des volumes, l’arrivée à maturité d’initiatives lancées précédemment et l’accent continu mis sur l’efficience.

Nous nous attendons à tirer parti des récentes améliorations des prix sur les marchés des ingrédients laitiers à l’échelle mondiale, notamment le raffermissement des prix dans les principales catégories des marchandises au cours du premier semestre de l’exercice.

Nous nous attendons à ce que les frais de vente et les frais généraux et d’administration subissent l’incidence de l’augmentation des coûts de la main-d’œuvre, y compris les hausses salariales, et de l’augmentation planifiée des dépenses en publicité et en promotions. Nous prévoyons atténuer en partie ces coûts plus élevés au moyen de l’optimisation continue des frais de vente et des frais généraux et d’administration et de simplifications structurelles.

Nous continuerons de mettre l’accent sur l’amélioration de notre fonds de roulement et la génération de solides flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation. Nous nous attendons à des dépenses d’investissement totalisant environ 360 millions de dollars pour l’exercice 2026.

Nous prévoyons poursuivre les rachats d’actions dans le cadre de notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités, compte tenu de la solidité de notre bilan et des solides flux de trésorerie attendus des activités d’exploitation.

MESURES NON CONFORMES AUX PCGR

Nous présentons nos résultats financiers conformément aux PCGR et nous évaluons généralement notre performance financière à l’aide de mesures financières qui sont établies selon les PCGR. Cependant, le présent communiqué renvoie également à certaines mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières qui n’ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR, lesquelles sont décrites dans la présente section.

Nous utilisons des mesures et des ratios non conformes aux PCGR pour fournir aux investisseurs des mesures supplémentaires leur permettant d’apprécier et d’évaluer notre rendement opérationnel et notre situation financière d’une période à l’autre. Nous sommes d’avis que ces mesures constituent des mesures supplémentaires importantes, puisqu’elles éliminent les éléments qui sont moins représentatifs du rendement de nos activités de base et qui pourraient fausser l’analyse des tendances en ce qui concerne notre rendement opérationnel et notre situation financière. Nous utilisons également des mesures non conformes aux PCGR pour faciliter les comparaisons de la performance financière et opérationnelle d’une période à l’autre, pour préparer les prévisions et les budgets annuels et pour déterminer les composantes de la rémunération des membres de la direction. Nous croyons que ces mesures non conformes aux PCGR, en plus des mesures financières calculées conformément aux PCGR, permettent aux investisseurs d’évaluer les résultats d’exploitation, la performance sous-jacente et les perspectives de la Société de la même manière que la direction. Ces mesures sont présentées à titre complémentaire pour permettre une meilleure compréhension des résultats d’exploitation, mais elles ne remplacent pas les résultats conformes aux PCGR.

Ces mesures financières non conformes aux PCGR n’ont aucune signification normalisée en vertu des PCGR et il est improbable qu’elles soient comparables à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. La façon dont nous calculons ces mesures peut être différente des méthodes employées par d’autres sociétés et, par conséquent, il se peut que notre définition de ces mesures financières non conformes aux PCGR ne soit pas comparable à celle des mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. De plus, ces mesures ne doivent pas être considérées en remplacement de l’information financière connexe préparée selon les PCGR. Les composantes de chacune des mesures non conformes aux PCGR utilisées dans le présent communiqué et leur classement sont décrits dans la présente section.

MESURES FINANCIÈRES ET RATIOS NON CONFORMES AUX PCGR

Une mesure financière non conforme aux PCGR est une mesure financière qui décrit la performance financière, la situation financière ou les flux de trésorerie de la Société, excluant un montant qui est inclus, ou incluant un montant qui est exclu, de la composition des mesures financières les plus directement comparables présentées dans les états financiers de la Société. Un ratio non conforme aux PCGR s’entend d’une mesure financière présentée sous la forme d’un ratio, d’une fraction ou d’un pourcentage, ou une représentation similaire, et qui compte au moins une mesure financière non conforme aux PCGR parmi ses composantes.

Les descriptions des mesures financières et des ratios non conformes aux PCGR que nous utilisons, de même que les rapprochements avec les mesures financières conformes aux PCGR les plus directement comparables, sont présentés ci-après, selon le cas.

Bénéfice net ajusté

Le bénéfice net ajusté est défini comme le bénéfice net avant les éléments suivants (lorsqu'ils surviennent) : les coûts de restructuration, l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions d’entreprises, le (profit) à la cession d'actifs, la charge de dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles et la perte liée (le profit lié) à l'hyperinflation (position monétaire nette en Argentine), déduction faite de l’impôt sur le résultat applicable. Nous sommes d’avis que le bénéfice net ajusté fournit de l’information utile aux investisseurs, puisque cette mesure financière donne des précisions en ce qui a trait à nos activités en cours en éliminant l’incidence d’éléments non liés à l’exploitation ou hors trésorerie. De plus, étant donné notre historique en matière d’acquisition d’entreprises, nous estimons que le bénéfice net ajusté constitue une mesure plus représentative de la performance de la Société par rapport à son groupe de référence, notamment en raison de l’application de diverses méthodes comptables relativement à l’amortissement des immobilisations incorporelles acquises.

Nous estimons également que le bénéfice net ajusté est utile pour les investisseurs, puisque cette mesure les aide à repérer les tendances sous-jacentes dans nos activités qui pourraient autrement être cachées par des radiations, des charges, des produits ou des recouvrements susceptibles de varier d’une période à l’autre. Nous sommes d’avis que les analystes, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent aussi le bénéfice net ajusté pour évaluer la performance des émetteurs. Le fait d’exclure ces éléments ne signifie pas qu’ils sont non récurrents. Cette mesure n’a aucune signification normalisée en vertu des PCGR et il est donc peu probable qu’elle soit comparable à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés.

Le tableau suivant présente un rapprochement, déduction faite de l’impôt sur le résultat applicable, du bénéfice net et du bénéfice net ajusté.

Pour les périodes de trois mois

closes les 30 juin

2025 2024 Bénéfice net 165 142 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions d'entreprises1 15 15 Coûts de restructuration2 5 — Perte liée (profit lié) à l'hyperinflation (position monétaire nette en Argentine)2 (1 ) 10 Bénéfice net ajusté 184 167 Produits 4 631 4 606

1 L'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions d'entreprises est inclus dans le poste « Amortissements », tel que présenté dans les états consolidés intermédiaires résumés du résultat net.

2 Éléments présentés dans les états consolidés intermédiaires résumés du résultat net.

BPA ajusté de base et BPA ajusté dilué

Le BPA ajusté de base (bénéfice net ajusté par action ordinaire de base) et le BPA ajusté dilué (bénéfice net ajusté par action ordinaire dilué) sont des ratios non conformes aux PCGR et ils n’ont aucune signification normalisée en vertu des PCGR. Par conséquent, il est peu probable que ces mesures soient comparables à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. La Société définit le BPA ajusté de base et le BPA ajusté dilué comme étant le bénéfice net ajusté divisé par le nombre moyen pondéré, de base et dilué, d’actions ordinaires en circulation au cours de la période. Le bénéfice net ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour plus de détails sur le bénéfice net ajusté, se reporter à l’analyse qui figure plus haut dans la section portant sur le bénéfice net ajusté.

Nous utilisons le BPA ajusté de base et le BPA ajusté dilué, et sommes d’avis que certains analystes, investisseurs et autres parties intéressées utilisent aussi ces mesures, entre autres, pour évaluer la performance de notre entreprise sans tenir compte de l’incidence des coûts de restructuration, de l’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions d’entreprises, du (profit) à la cession d’actifs, de la charge de dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles, et de la perte liée (du profit lié) à l’hyperinflation (position monétaire nette en Argentine). Nous excluons ces éléments, car ils nuisent à la comparabilité de nos résultats financiers et pourraient fausser l’analyse des tendances liées à la performance de l’entreprise. Le BPA ajusté est aussi utilisé pour déterminer la rémunération incitative à long terme de la direction.

TOTAL DES MESURES SECTORIELLES

Un total des mesures sectorielles est une mesure financière qui correspond à un total partiel ou au total de deux secteurs à présenter ou plus et qui est présentée dans les notes annexes des états financiers consolidés intermédiaires résumés de Saputo, mais non dans ses états financiers de base. Le BAIIA ajusté consolidé est un total des mesures sectorielles.

Le BAIIA ajusté consolidé correspond au total du BAIIA ajusté de nos quatre secteurs géographiques. Nous présentons nos activités selon quatre secteurs : Canada, USA, International et Europe. Le Secteur Canada comprend la Division Produits laitiers (Canada). Le Secteur USA comprend la Division Produits laitiers (USA). Le Secteur International comprend la Division Produits laitiers (Australie) et la Division Produits laitiers (Argentine). Le Secteur Europe comprend la Division Produits laitiers (Royaume-Uni). Nous vendons nos produits dans trois segments différents, soit le segment de détail, le segment des services alimentaires et le segment industriel.

BAIIA ajusté et marge du BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté est défini comme le bénéfice net (la perte nette) avant les éléments suivants (lorsqu'ils surviennent) : l’impôt sur le résultat, les charges financières, la perte liée (le profit lié) à l'hyperinflation (position monétaire nette en Argentine), les coûts de restructuration, le (profit) à la cession d'actifs, la charge de dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles et les amortissements. Le bénéfice net (la perte nette) avant l'impôt sur le résultat, les charges financières, la perte liée (le profit lié) à l'hyperinflation, les coûts de restructuration, le (profit) à la cession d'actifs, la charge de dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles et les amortissements est une mesure qui est présentée dans les états consolidés du résultat net. La marge du BAIIA ajusté s’entend du BAIIA ajusté exprimé en pourcentage des produits.

Nous sommes d’avis que le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté fournissent des informations utiles aux investisseurs, puisqu’il s’agit de mesures couramment utilisées dans le secteur. Ces mesures sont aussi des indicateurs clés de la performance opérationnelle et financière de la Société excluant la variation attribuable aux effets des éléments mentionnés ci-dessous, et ils donnent une indication de la capacité de la Société à concrétiser les occasions de croissance de façon rentable, à financer ses activités courantes et à assurer le service de sa dette à long terme. Le BAIIA ajusté est un indicateur clé du bénéfice auquel a recours la direction aux fins de l’évaluation de la performance de chaque secteur et de la Société dans son ensemble et afin de prendre des décisions relatives à l’affectation des ressources. Nous sommes d’avis que les analystes, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent aussi le BAIIA ajusté pour évaluer la performance des émetteurs. Le BAIIA ajusté est aussi utilisé pour déterminer la rémunération incitative à court terme de la direction.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net et du BAIIA ajusté sur une base consolidée.

Pour les périodes de trois mois

closes les 30 juin

2025 2024 Bénéfice net 165 142 Impôt sur le résultat1 57 45 Charges financières1 46 38 Perte liée (profit lié) à l’hyperinflation (position monétaire nette en Argentine)1 (1 ) 10 Coûts de restructuration1 6 — Amortissements1 153 148 BAIIA ajusté 426 383 Produits 4 631 4 606 Marge du BAIIA ajusté 9,2 % 8,3 %

1 Chiffres présentés dans les états consolidés intermédiaires résumés du résultat net des périodes correspondantes, déduction faite de l’impôt sur le résultat applicable.

Les produits, le BAIIA ajusté et les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles de la colonne Total du Secteur International et du Secteur Europe représentent le total des mesures sectorielles, tel que rapproché au total des mesures consolidées dans les tableaux ci-dessous.

Pour les périodes de trois mois

closes les 30 juin 2025

Canada USA International Europe Total

International

et Europe Total

consolidé Produits 1 321 $ 2 128 $ 865 $ 317 $ 1 182 $ 4 631 $ BAIIA ajusté 170 $ 171 $ 55 $ 30 $ 85 $ 426 $ Amortissements 29 $ 67 $ 30 $ 27 $ 57 $ 153 $