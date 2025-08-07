バンク・ネガラ・インドネシア (Bank Negara Indonesia)、AI主導のビジネス変革を拡大すべくクラウデラ (Cloudera) との提携を強化

クラウデラの安全かつスケーラブルなプラットフォームが、バンク・ネガラ・インドネシアの次なるデジタルトランスフォーメーションを支え、リアルタイムのインサイト、高度な機械学習、機関横断的な連携を可能にする。

シンガポール発 , Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- [EVOLVE25] – AIをあらゆるデータに提供する唯一の企業であるクラウデラは本日、バンク・ネガラ・インドネシア (BNI) が、企業全体における人工知能 (AI) イノベーションの拡大に向けて、クラウデラとの提携を深化させていることを発表した。 クラウデラのオープンかつハイブリッドなデータプラットフォームを活用することで、BNIはAIサプライチェーンの合理化を図り、データの取り込み、ガバナンス、分析、機械学習を1つの統合された環境に集約している。

BNIは、エヌビディア (NVIDIA) NIMマイクロサービス上に構築されたクラウデラAIインフェレンス (Cloudera AI Inference) の最初の導入機関の1つである。 このオンプレミスサービスは、エヌビディアの加速コンピューティング上でオープンソースの大規模言語モデル (LLM) を安全かつ信頼性高く展開可能とし、BNIが機密データの完全な制御を維持しながら生成AIの導入規模を拡大できるようにする。 BNIは、あらゆる段階でパフォーマンス、コンプライアンス、レジリエンスを確保するため、クラウデラおよびエヌビディアの技術と緊密に連携しながら、2025年末までに本格導入を完了させる予定である。

「当行がクラウデラのAI推論サービスを採用した最初の金融機関の1つであることを誇りに思います。 このテクノロジーは、当行の生成AIに対する取り組みを、安全かつ効率的に拡大するためのインフラを提供し、インドネシアにおける進化する規制環境への準拠も可能にします」と、BNIの最高情報責任者 (CIO) であるトト・プラセティオ (Toto Prasetio) は述べている。 「これは、インドネシア国民に対して、よりスマートで迅速かつ責任あるデジタルバンキングサービスを提供するという当行の目標に向けた大きな前進です」。

BNIがクラウデラを選定した理由は、インドネシアの規制要件との強い整合性と、エンタープライズ規模でのAI支援能力にある。 クラウデラの統合型データプラットフォームは、堅牢なガバナンス、エンドツーエンドのセキュリティ、柔軟なハイブリッド展開を提供し、インドネシア金融サービス庁 (OJK) およびインドネシア銀行 (BI) の規制への準拠を確保しながら、BNIのデータ主権に関する目標も支援する。 同社のAIおよび機械学習機能は、オープンソースを基盤とすることで、BNIが予測分析、不正検知、顧客のパーソナライゼーションを、安全かつ効率的に拡大することを可能にする。

推論統合が進行中である一方、BNIはすでに機械学習を以下の用途に活用している。

プロダクトレコメンデーション ：顧客履歴に基づいて関連性の高い銀行商品を提案。

：顧客履歴に基づいて関連性の高い銀行商品を提案。 サプライチェーン分析 ：資材の流れや取引先ネットワークを最適化し、効率向上と業務リスクの低減を実現。

：資材の流れや取引先ネットワークを最適化し、効率向上と業務リスクの低減を実現。 オンラインギャンブル検出 ：リアルタイム監視と機械学習モデルを用いて不審なアカウントを検知・凍結・通報し、インドネシア金融取引報告分析センター (PPATK)、情報通信省 (Kominfo)、金融サービス庁 (Financial Transaction Reports and Analysis Center, OJK)、インドネシア銀行 (BI) と連携して、国家的なギャンブル防止対策に貢献。

：リアルタイム監視と機械学習モデルを用いて不審なアカウントを検知・凍結・通報し、インドネシア金融取引報告分析センター (PPATK)、情報通信省 (Kominfo)、金融サービス庁 (Financial Transaction Reports and Analysis Center, OJK)、インドネシア銀行 (BI) と連携して、国家的なギャンブル防止対策に貢献。 商品知識向けチャットボット ：リレーションシップマネージャーに対し、顧客からの問い合わせに対するAI駆動の回答を提供。

：リレーションシップマネージャーに対し、顧客からの問い合わせに対するAI駆動の回答を提供。 チャーン予測：離反リスクの高い顧客を特定し、継続率を高めるために積極的なエンゲージメント施策を講じる。





クラウデラアジア太平洋・日本地域担当シニアバイスプレジデントであるレマス・リム (Remus Lim) は以下のように述べている。「BNIがインドネシアにおけるAI主導のバンキングの次なる段階を切り拓く中で、同社とのパートナーシップをさらに深められることを非常に嬉しく思います」。 「クラウデラのAI推論および統合データプラットフォームを採用することで、BNIは生成AIを安全かつ大規模に業務運用する先導的存在となっています。 この協業は、信頼性が高くスケーラブルで、規制対応可能なAIインフラによって、インドネシアの金融機関を支援していくという当社のコミットメントを示すものです」。

BNIがデータアーキテクチャの近代化を進める中で、クラウデラとそのAIエコシステムは、同社がインドネシアのデジタル金融環境で安全かつ責任あるリーダーシップを発揮できるよう支援している。

