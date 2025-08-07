인도네시아 국영은행인 BNI, Cloudera와 파트너십 강화하며 AI 기반 비즈니스 전환 가속화

BNI가 Cloudera의 안전하고 확장 가능한 플랫폼을 통해 디지털 전환의 다음 단계에 나선 가운데, 실시간 인사이트, 고급 머신러닝, 기관 간 협업을 실현할 기반 마련에 나섰다.

싱가포르, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- [EVOLVE25] –어떤 데이터 환경에서도 AI 기능을 접목시키는 Cloudera는 인도네시아 국영은행인 Bank Negara Indonesia (이하 BNI)이 기업 전반에 걸친 인공지능(AI) 혁신을 확대하기 위해 Cloudera와의 파트너십 강화에 나섰다고 오늘 발표했다. BNI는 Cloudera의 오픈 하이브리드 데이터 플랫폼을 활용하여 데이터 수집, 거버넌스, 분석, 머신러닝을 하나의 통합된 환경으로 결합함으로써 AI 공급망을 간소화하고 있다.

BNI는 NVIDIA NIM마이크로서비스 기반의 Cloudera AI Inferencing을 초기 도입한 선도적인 기업 중 하나다. 이 온프레미스 서비스는 오픈소스 대규모 언어 모델(LLM)을 NVIDIA 가속 컴퓨팅 환경에서 안전하고 신뢰성 있게 배포할 수 있도록 해주며, 이를 통해 BNI는 민감한 데이터에 대한 완전한 통제를 유지하면서도 생성형 AI를 안전하게 확장할 수 있다. 전체 시스템 구축은 2025년 말까지 완료될 예정이며, BNI는 성능, 컴플라이언스, 회복탄력성 확보를 위해 Cloudera 및 NVIDIA 기술과 긴밀히 협력 중이다.

BNI의 최고정보책임자(CIO) Toto Prasetio는 “Cloudera의 AI 추론(Inference) 서비스를 가장 먼저 도입한 금융기관 중 하나가 된 것에 대해 자긍심을 느낀다. 이 기술은 우리가 생성형 AI의 비전을 안전하고 효율적으로 확장할 수 있는 기반 인프라를 제공하며, 동시에 인도네시아의 변화하는 규제 환경에도 충실히 부합한다.”며 도입 취지를 밝혔다. 그는 이어 “이는 인도네시아 국민에게 더 스마트하고 빠르며 책임 있는 디지털 금융 서비스를 제공하겠다는 우리의 목표 실현을 향한 중요한 진전이라고 본다.”고 덧붙였다.

BNI는 Cloudera를 선택한 이유로 인도네시아 규제 요건에 대응하는 높은 정합성과 기업 규모의 AI 지원 역량을 꼽았다. Cloudera의 통합 데이터 플랫폼은 강력한 거버넌스, 종단 간(end-to-end) 보안, 하이브리드 배포 유연성을 제공함으로써, 인도네시아 금융감독청(OJK) 및 인도네시아 중앙은행(BI)의 규제를 준수하고, BNI의 데이터 주권(data sovereignty) 목표도 동시에 달성할 수 있게 한다. 또한, 오픈소스 기반의 AI 및 머신러닝 기능을 통해 예측 분석, 금융사기 탐지, 고객 맞춤화를 안전하고 효율적으로 확장할 수 있다.

AI 추론 시스템 통합이 진행 중인 가운데, BNI는 이미 다음과 같이 머신러닝을 활용한 다양한 서비스를 운영하고 있다:

상품 추천: 고객 이력에 기반해 관련 금융 상품을 제안

공급망 분석: 자재 흐름과 공급업체 네트워크를 최적화하여 효율성 향상 및 운영 리스크 감소

온라인 도박 탐지: 실시간 모니터링 및 머신러닝 모델을 활용해 의심 계정을 탐지·동결·보고함으로써, 인도네시아 금융거래보고분석센터(PPATK), 정보통신부(Kominfo), 금융감독청(OJK), 중앙은행(BI) 등과 협력하여 국가 차원의 도박 근절 활동에 기여

상품 지식 챗봇: 고객 응대 직원을 위해 AI 기반의 응답 시스템을 통해 상품 문의에 효과적으로 대응

이탈 예측: 이탈 가능성이 높은 고객을 식별하고 선제적 대응을 통해 고객 유지율 향상



Cloudera 아시아태평양 및 일본 지역 수석부사장인 Remus Lim은 “BNI가 인도네시아에서 AI 기반 금융의 다음 단계를 선도해 나가는 가운데, 이들과의 파트너십을 더욱 강화하게 되어 매우 기대감이 크다,”라고 밝혔다. 그는 이어 “BNI는 Cloudera의 AI 추론 서비스와 통합 데이터 플랫폼을 채택함으로써, 생성형 AI를 안전하고 대규모로 실현하는 길을 선도하고 있다. 이번 협업은 인도네시아 금융기관이 신뢰할 수 있고 확장 가능하며 규제에 대응 가능한 AI 인프라를 갖출 수 있도록 지원하려는 Cloudera의 확고한 의지를 보여준다.”고 덧붙였다.

BNI가 데이터 아키텍처 현대화를 지속해 나가는 가운데, Cloudera와 그 AI 생태계는 BNI가 인도네시아 디지털 금융 환경에서 안전하고 책임 있는 리더십을 발휘할 수 있도록 지원하고 있다.

