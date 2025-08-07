Bank Negara Indonesia 与 Cloudera 加强合作，旨在全面推动 AI 驱动的业务转型

Cloudera 提供安全且可扩展的平台，助力 BNI 迈入数字化转型新阶段，实现实时洞察、高级机器学习以及跨机构协同合作。

新加坡, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- [EVOLVE25] – 作为全球唯一能够将 AI 无缝应用于任何数据环境的公司，Cloudera 今日宣布，Bank Negara Indonesia (BNI) 正在着手与 Cloudera 加强合作，全面推动 AI 创新在该银行各层面的广泛应用。 BNI 正借助 Cloudera 的开放式混合数据平台，整合数据摄取、治理、分析与机器学习，构建统一高效的运行环境，全面优化 AI 供应链。

BNI 是首批采用基于 NVIDIA NIM 微服务架构的 Cloudera AI Inferencing 的企业之一。 该本地部署服务基于 NVIDIA 加速计算平台，可实现开源大型语言模型 (LLM) 的安全可靠运行，助力 BNI 在确保敏感数据全程可控的同时，稳步推进生成式 AI 能力的规模化扩展。 此次全面部署预计将于 2025 年底完成，BNI 将与 Cloudera 及 NVIDIA 紧密合作，确保在每个环节实现卓越的性能、合规性与稳定性。

“我们很自豪成为首批采用 Cloudera AI Inference 服务的金融机构之一。 该技术为我们搭建了基础架构，使我们发展生成式 AI 的志向得以安全高效地扩展，同时确保始终符合印尼不断变化的监管要求。”BNI 首席信息官 Toto Prasetio 表示， “这是我们在为印尼人民打造更智能、更快捷、更具责任感的数字银行服务的道路上迈出的重要一步。”

BNI 之所以选择 Cloudera，正因其高度契合印尼监管要求，且具备支持企业级 AI 应用的强大实力。 Cloudera 统一数据平台具备稳健的治理能力、端到端安全保障以及灵活的混合部署方案，既确保全面遵循印尼金融服务管理局 (Indonesian Financial Services Authority, OJK) 和 Bank Indonesia (BI) 的监管规定，又助力 BNI 实现数据主权目标。 其 AI 与机器学习能力，依托开源架构，助力 BNI 高效且安全地扩展预测分析、欺诈检测和客户个性化服务。

在进行推理集成的同时，BNI 已积极运用机器学习，着力实现以下目标：

产品推荐 ：根据客户历史数据，精准推荐相关银行产品。

：根据客户历史数据，精准推荐相关银行产品。 供应链分析 ：优化物料流和供应商网络，以提升效率，降低运营风险。

：优化物料流和供应商网络，以提升效率，降低运营风险。 网络赌博检测 ：利用实时监控和机器学习模型检测、冻结并上报可疑账户，以此协助印尼金融交易报告与分析中心 (Financial Transaction Reports and Analysis Center, PPATK)、通信与信息部 (Kominfo)、OJK 和 BI 共同打击国内赌博活动。

：利用实时监控和机器学习模型检测、冻结并上报可疑账户，以此协助印尼金融交易报告与分析中心 (Financial Transaction Reports and Analysis Center, PPATK)、通信与信息部 (Kominfo)、OJK 和 BI 共同打击国内赌博活动。 产品知识聊天机器人 ：为客户经理配备 AI 驱动的客户咨询回复工具。

：为客户经理配备 AI 驱动的客户咨询回复工具。 客户流失预测：识别潜在流失客户，采取主动干预措施，提升客户留存率。





“我们非常高兴与 BNI 深化合作，共同引领印尼银行业迈向 AI 驱动的未来发展阶段。”Cloudera 亚太和日本区高级副总裁 Remus Lim 表示， “通过采用 Cloudera 的 AI Inference 与统一数据平台，BNI 正引领生成式 AI 大规模安全运营。 此次合作彰显我们赋能印尼金融机构的坚定决心，致力于打造值得信赖、可扩展且符合监管规范的 AI 基础设施。”

随着 BNI 持续推进数据架构现代化，Cloudera 及其 AI 生态系统正助力该银行在印尼数字金融领域实现安全且负责任的领先地位。

关于 Cloudera

Cloudera 是唯一一家深受大型企业信赖、能够将 AI 融入其任意数据环境的数据与 AI 平台企业。 与其他供应商不同，Cloudera 依托成熟的开源技术，融合公有云、本地数据中心与边缘环境，打造统一的云端体验。 作为大数据领域的先驱，Cloudera 赋能企业全面掌控各类数据，运用 AI 技术，以提升数据安全、治理能力，以及实时与预测性见解。 全球各行业顶级品牌依赖 Cloudera 重塑决策方式，最终提升盈利能力，防范威胁，甚至挽救生命。



如需了解更多信息，请访问 Cloudera.com，并在 LinkedIn 和 X 上关注我们。Cloudera 及相关标识为 Cloudera, Inc 的商标或注册商标。所有其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

