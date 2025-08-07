Bank Negara Indonesia 與 Cloudera 強化合作夥伴關係，擴展 AI 驅動業務轉型

Cloudera 的平台安全可靠、方便擴展，將推動 BNI 下一階段的數碼轉型，實現即時洞察分析、先進機器學習及跨機構協作。

新加坡, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- [EVOLVE25] – Cloudera 作為唯一將 AI 引入所有數據環境的公司，今天宣佈 Bank Negara Indonesia (BNI) 正加強與其的合作夥伴關係，以擴展企業範圍內的人工智能 (AI) 創新。 BNI 利用 Cloudera 的開放式混合數據平台，優化 AI 供應鏈，整合數據攝取、管治、分析與機器學習於一體化環境中。

BNI 佔據先機，率先採用建基於 NVIDIA NIM 微服務的 Cloudera AI Inferencing技術。 此內部部署服務支援在 NVIDIA 加速運算上安全可靠地部署開源大型語言模型 (LLM)，讓 BNI 得以安全擴展生成式 AI，同時全面管控敏感數據。 預計在 2025 年底或之前能夠全面部署，BNI 將與 Cloudera 及 NVIDIA 技術緊密合作，確保每個環節都高效合規、穩健妥當。

BNI 資訊總監 Toto Prasetio 指出：「我們很榮幸成為首批採用 Cloudera AI Inference 服務的金融機構之一。 此技術為我們提供安全高效擴展生成式 AI 目標的基礎架構，同時配合印尼不斷變化的監管框架。 隨著我們致力向印尼人民提供更智能、更迅速、更負責任的數碼銀行服務，此實乃重要的一步。」

BNI 選擇 Cloudera 的原因是其高度符合印尼規例要求，並具備支援企業級 AI 的能力。 Cloudera 的統一數據平台提供強健管治、端到端安全性及混合部署彈性，確保符合印尼金融服務管理局 (Indonesian Financial Services Authority, OJK) 及 Bank Indonesia (BI) 的規例，也協助實現支援 BNI 的數據主權目標。 平台的 AI 及機器學習功能配合開源基礎，使 BNI 可以安全高效地擴展預測分析、欺詐偵測及客戶個人化服務。

在推論整合進行期間，BNI 已將機器學習應用於：

產品推薦 ：根據客戶記錄推薦相關銀行產品。

：根據客戶記錄推薦相關銀行產品。 供應鏈分析 ：優化物料流動及供應商網絡，以提升效率並減少營運風險。

：優化物料流動及供應商網絡，以提升效率並減少營運風險。 網上賭博偵測 ：透過即時監察及機器學習 (ML) 模型偵測、凍結並通報可疑帳戶，與印尼金融交易報告與分析中心 (Financial Transaction Reports and Analysis Center, PPATK)、印尼通訊與資訊部 (Kominfo)、印尼金融服務監管局 (OJK) 及印尼銀行 (BI) 協力推動全國反賭博行動。

：透過即時監察及機器學習 (ML) 模型偵測、凍結並通報可疑帳戶，與印尼金融交易報告與分析中心 (Financial Transaction Reports and Analysis Center, PPATK)、印尼通訊與資訊部 (Kominfo)、印尼金融服務監管局 (OJK) 及印尼銀行 (BI) 協力推動全國反賭博行動。 產品知識聊天機械人 ：透過 AI 回應機制協助客戶經理解答客戶的疑問。

：透過 AI 回應機制協助客戶經理解答客戶的疑問。 客戶流失預測：識別高風險客戶，並主動採取互動措施提升客戶留存率。





Cloudera 亞太及日本區高級副總裁 Remus Lim 表示：「我們很興奮能加強與 BNI 的合作，共同開創印尼 AI 銀行服務的新篇章。 憑著採用 Cloudera 的 AI Inference 及統一數據平台，BNI 成功以安全方式大規模實踐生成式 AI。 是次合作體現我們致力為印尼金融機構建立值得信賴、方便擴展的合規 AI 基礎架構。」

在 BNI 不斷推進數據架構現代化之際，Cloudera 與其 AI 生態系統正支持該銀行以安全負責的姿態引領印尼數碼金融發展。

關於 Cloudera

Cloudera 是大型企業唯一信賴的數據與 AI 平台公司，能在所有具備數據的地方引入 AI 技術。 有別於其他供應商，Cloudera 運用經驗證的開源基礎，提供融合公共雲端、本地數據中心與邊緣的統一雲端體驗。 作為大數據先驅，Cloudera 讓企業得以應用 AI 並全面掌握各類數據，以提高安全防護、管治能力及即時預測洞察分析。 全球各行各業的頂尖品牌均依賴 Cloudera 轉型決策流程，最終提升盈利、抵禦威脅，甚至拯救生命。



如欲了解更多資料，請瀏覽 Cloudera.com，並於 LinkedIn 和 X 關注我們。Cloudera 及相關商標均為 Cloudera, Inc. 的商標或註冊商標。所有其他公司和產品名稱可能為各自擁有者的商標。

