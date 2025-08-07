Krutrim, Cloudera와 협력해 인도 내 AI 기반 혁신 주도

싱가포르, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- [EVOLVE25] - AI를 모든 데이터 환경에 적용할 수 있도록 지원하는 Cloudera는 인도의 소버린 클라우드 플랫폼인 Krutrim이 Ola의 대규모 분석 및 데이터 레이크 워크로드를 Krutrim Cloud에서 처리하기 위해 Cloudera와 협력하고 있다고 오늘 발표했다. Cloudera 기반 솔루션은 곧 Krutrim의 다른 엔터프라이즈 고객들에게도 제공될 예정이다.

이번 전략적 파트너십을 통해 Krutrim은 데이터와 AI의 잠재력을 극대화해 비즈니스 혁신을 촉진하고, 고객 경험을 향상시키며, 대규모 데이터 엔지니어링, AI 학습 및 추론 환경을 지원할 수 있게 된다.

Krutrim은 인도 시장을 위해 설계된 엔터프라이즈급 수직 통합 클라우드 인프라를 구축 중이며, 여기에는 컴퓨팅, 스토리지, 데이터 관리, AI 기반 애플리케이션까지 포함된다. 또한, Krutrim의 AI 컴퓨팅 스택은 텍스트, 음성, 영상에 걸친 기초 모델을 포함하고 있으며, 인도의 다양한 언어와 문화적 특성에 최적화되어 있다.

Krutrim은 Cloudera의 데이터 플랫폼과 컨설팅 서비스를 활용해 다양한 데이터 소스에서 생성되는 대규모 데이터셋을 실시간으로 처리할 수 있는 솔루션을 개발했다. 이를 통해 Ola는 보다 빠르고 정확한 인텔리전스를 확보하게 되었으며, 해당 플랫폼의 확장성과 보안성은 Krutrim이 인도 전역의 기업, 스타트업, 연구자들에게 AI 기반 데이터 레이크 솔루션을 제공할 수 있도록 한다.

Krutrim의 비즈니스 총괄 및 수석 부사장인 Navendu Agarwal은 “우리는 인프라, 데이터, AI 전반에 걸친 통합 역량을 갖춘 ‘인도의 자체 클라우드’를 구축하는 데 주력하고 있다. Cloudera를 Krutrim에 통합함으로써, 고객들은 확장성과 성능 면에서 데이터 레이크 활용 사례를 자신 있게 추진할 수 있으며, 인도의 소버린 클라우드 상에서 비용 효율적인 솔루션을 설계하고 제공할 수 있는 역량을 갖추게 될 것이다.”라고 밝혔다.

Cloudera 인도 및 남아시아 지역 부사장 Mayank Baid는 “인도를 위한 강력한 AI 인프라를 구축하겠다는 Krutrim의 비전은 Cloudera가 지향하는 ‘신뢰할 수 있는 엔터프라이즈 AI를 데이터 기반으로 실현한다’는 사명과 완벽히 일치한다.”라고 밝혔다. 이어 “이미 Ola 그룹이 이 스택 위에서 미션 크리티컬 워크로드를 운영하고 있으며, 당사의 전문 서비스 팀과 함께 데이터 품질, 거버넌스, 자연어 기반 데이터 접근 등에 협력하고 있다. 우리는 이 솔루션 프레임워크를 공동 개발 및 구현하여 인도 내 더 넓은 기업에 도입되는 것이 확산되는 것을 기대하고 있다.”고 덧붙였다. 근느 또 “이번 파트너십은 Cloudera가 인도의 빠르게 진화하는 기술 환경에서 데이터 기반 혁신을 이끄는 ‘선호 파트너’로서의 입지를 더욱 강화하는 동시에, Krutrim이 엔터프라이즈급 요건을 충족하는 ‘인도 중심 클라우드’를 구축하겠다는 확고한 의지를 보여주는 중요한 사례에 해당한다.”고 설명했다.

