Krutrim 携手 Cloudera，推动印度 AI 驱动型创新

新加坡, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- [EVOLVE25] - 作为全球唯一能够将 AI 无缝应用于任何数据环境的公司，Cloudera 今日宣布，印度自主主权云平台 Krutrim 正与 Cloudera 合作，为 Ola 在 Krutrim Cloud 上的大规模分析及数据湖工作负载提供算力支持。 基于 Cloudera 的解决方案即将面向 Krutrim 的其他企业客户开放。

此项战略合作将助力 Krutrim 充分释放数据与 AI 的潜能，推动业务转型、优化客户体验，并为其规模化构建先进的数据工程、AI 训练与推理能力提供有力支撑。

Krutrim 正在打造一套垂直整合的云基础设施，专为满足企业级需求而设，涵盖计算、存储、数据管理，以及面向印度市场的 AI 驱动型终端应用。 其 AI 计算栈涵盖文本、语音与视频等基础模型，并针对印度多元的语言与文化环境进行本地化定制。

依托 Cloudera 的数据平台与咨询服务，Krutrim 开发出能够实时处理多源大规模数据集的解决方案，为 Ola 提供更快速、更精准的智能洞察。 该平台出色的可扩展性与安全性，可助力 Krutrim 为印度各地的企业、初创公司及研究人员提供 AI 驱动的数据湖解决方案。

Krutrim 高级副总裁兼业务主管 Navendu Agarwal 表示：“我们正专注于打造一体化整合基础设施、数据与 AI 的印度本土云平台，以更好地服务于这一市场的独特需求。借助 Cloudera 在 Krutrim 平台上的支持，客户将获得强大的可扩展性和性能，能够自信地推进数据湖应用，同时助力企业在印度自主主权云上打造和封装高效且具成本优势的解决方案。”

Cloudera 印度及南亚区域副总裁 Mayank Baid 表示：“Krutrim 致力于为印度打造强大的 AI 基础设施，这一愿景与 Cloudera 通过数据赋能可信赖企业级 AI 的使命高度契合。 Ola Group 已在该技术栈上运行关键业务负载，并与我们的专业服务团队紧密合作，提升数据质量、治理及自然语言访问能力。我们期待携手共建并实施这一解决方案框架，助力其在印度实现更广泛的企业级应用。 此次合作不仅巩固了 Cloudera 作为印度快速发展技术生态中数据驱动转型首选伙伴的地位，也彰显了 Krutrim 致力于打造满足企业高标准需求的‘印度优先’企业级云平台的坚定承诺。”

