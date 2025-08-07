Krutrim 與 Cloudera 合作推動印度人工智能 (AI) 創新發展

新加坡, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- [EVOLVE25] - Cloudera 作為唯一將 AI 引入任何數據環境的公司，今天宣佈印度自主雲端平台 Krutrim 正與 Cloudera 合作，為 Krutrim Cloud 上的 Ola 提供大規模分析與數據湖工作負載支援。 基於 Cloudera 的解決方案快將開放予 Krutrim 的其他企業客戶使用。

此策略合作夥伴關係將協助 Krutrim 充分發揮數據與 AI 潛力，推動業務變革、提升客戶體驗，並支援大規模先進數據工程、AI 訓練及推理的發展。

Krutrim 正在打造垂直整合的雲端基礎架構，以滿足企業級需求，涵蓋運算、儲存、數據管理及專為印度市場設計的 AI 終端應用。 當中的 AI 運算堆疊包括針對印度多元語言與文化環境度身訂造的文本、語音及影片基礎模型。

Krutrim 運用 Cloudera 的數據平台及諮詢服務，開發出能夠即時處理多源大規模數據集的解決方案，為 Ola 提供更快速的精確智能分析。 平台容易擴展，而且安全可靠，讓 Krutrim 能向全印度企業、初創公司及研究人員提供 AI 數據湖解決方案。

Krutrim 高級副總裁兼業務主管 Navendu Agarwal 指出：「我們專注打造印度雲端，深度整合基礎架構、數據與 AI 能力，以進一步滿足印度市場的獨特需求。Cloudera 進駐 Krutrim 後，將為客戶提供擴充能力及高效性能，以便自信地發展數據湖用例，並協助企業在印度自主雲端上創建和封裝經濟高效的解決方案。」

Cloudera 印度與南亞區域副總裁 Mayank Baid 指出：「Krutrim 為印度建構強大 AI 基礎設施的願景，與 Cloudera 透過數據實現可信企業 AI 的使命如出一轍。 Ola Group 已在此技術堆疊上運行關鍵任務工作負載，並與我方專業服務團隊合作改善數據品質、管治及自然語言存取，我們對於共同開發和實踐能夠推動印度企業廣泛採用的解決方案框架深感興奮。 藉此合作夥伴關係，Cloudera 作為印度快速演變技術環境中數據驅動轉型首選合作夥伴的地位有所鞏固，Krutrim 致力打造印度優先企業級雲端以滿足企業嚴格要求的承諾也得以彰顯。」

