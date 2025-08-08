クラウデラ・データ・サービス (Cloudera Data Services)、データセンターにプライベートAIを提供

カリフォルニア州サンタクララ発, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- データが存在する場所にAIをもたらす唯一の企業である クラウデラ は本日、クラウデラ・データ・サービスの最新リリースを発表し、オンプレミスでのプライベートAI提供を開始した。これにより、企業はファイアウォール内で安全かつGPU加速された生成AI機能を活用できるようになる。 ガバナンス機能を標準装備し、ハイブリッドな可搬性を備える本ソリューションにより、企業は自社のデータセンター内に独自の主権型データクラウドを構築・拡張し、セキュリティ上の懸念を排除することが可能となる。 クラウデラは、オンプレミスおよびパブリッククラウドの両方で同一のクラウドネイティブサービスを提供し、データライフサイクル全体をカバーする唯一のベンダーである。

業界横断で企業がAI導入をためらう主な要因の1つが、機密データおよび知的財産の保護に対する懸念である。 アクセンチュア (Accenture) によると、77%の組織が重要なモデル、データパイプライン、クラウドインフラを保護するために必要な基本的なデータおよびAIのセキュリティ体制を欠いているという。 クラウデラは、企業AIにおける最大のセキュリティおよび知的財産リスクに直接対応し、顧客がプロトタイプから本番環境への移行を数か月から数週間へと加速させることを可能にしている。

今回のリリースにより、クラウデラ・データ・サービスの利点を企業のデータセンター内で活用できるようになった。 これにより、ユーザーはインフラコストを大幅に削減し、データライフサイクルを効率化することで、データチームの生産性を向上させることができる。 また、ユーザーはワークロードの導入を加速させ、複雑なタスクを自動化することでセキュリティを強化し、AI導入における価値創出までの時間を短縮することができる。 実務者の体験向上およびエンタープライズ対応の強化に加えて、ユーザーは自社のファイアウォールの内側でクラウドネイティブな機敏性を享受できるようになり、セキュリティを損なうことなく効率的な拡張が可能となる。

今回のリリースにより、 クラウデラAI推論サービス (Cloudera AI Inference Service) および AIスタジオ (AI Studios) の両方が、データセンター内でも利用可能となった。 これらのツールはいずれも、企業におけるAI導入の最大の障壁に取り組むために設計されており、これまではクラウド環境でのみ提供されていた。 今回の提供開始により、企業はAI導入を加速させ、自社のデータセンター内で安全に生成AIアプリケーションを構築・運用できるようになり、機密性の高い知的財産をファイアウォール内に保持することが可能となる。 以下に、各製品がオンプレミス環境でどのような価値を提供するかを示す。

エヌビディア (NVIDIA) によって加速されたクラウデラAI推論サービス は、オンプレミス環境で提供される業界初のAI推論サービスの1つであり、NVIDIA NIMマイクロサービス機能が組み込まれている。 クラウデラは、大規模なAIモデルの導入および管理を効率化する機能を、データセンターにも提供するようになった。 この安全でスケーラブルなエンジンは、AIのプロダクションライフサイクルを、データがすでに安全に存在するデータセンター内で導入・管理するのに役立つ。

は、オンプレミス環境で提供される業界初のAI推論サービスの1つであり、NVIDIA NIMマイクロサービス機能が組み込まれている。 クラウデラは、大規模なAIモデルの導入および管理を効率化する機能を、データセンターにも提供するようになった。 この安全でスケーラブルなエンジンは、AIのプロダクションライフサイクルを、データがすでに安全に存在するデータセンター内で導入・管理するのに役立つ。 クラウデラAIスタジオのオンプレミス提供により、AIアプリケーションのライフサイクル全体が民主化され、ローコードのテンプレートを通じて、チームが生成AIアプリケーションやエージェントを構築・導入できるようになる。

独立系調査会社 フォレスター・コンサルティング (Forrester Consulting) がクラウデラの委託により実施した「Total Economic Impact™(TEI)」調査 によると、クラウデラ・データ・サービスをオンプレミスで導入した顧客を代表する複合組織は、ワークロード導入までの価値実現時間が80%短縮され、データ担当者およびプラットフォームチームの生産性が20%向上し、モダンなクラウドネイティブアーキテクチャによって全体で35%のコスト削減を達成した。 この調査では、運用効率の大幅な向上も示されており、ハードウェアの使用率が30%から70%に向上した組織もあり、モダナイズ後の必要容量が25%から50%以上削減されたと報告されている。

「これまで企業は、オンプレミスでAIを運用するために複雑で壊れやすいDIYソリューションを寄せ集めるしかありませんでした」と業界アナリストのサンジーブ・モハン (Sanjeev Mohan) は述べている。 「現在、AIを導入する緊急性は否定できませんが、同様にデータセキュリティに対する懸念も否定できません。 企業に求められているのは、AI導入を効率化し、生産性を向上させると同時に、セキュリティを損なうことのないソリューションです」。

クラウデラの最高製品責任者 (CPO) であるレオ・ブルニック (Leo Brunnick) は次のように述べている。「クラウデラ・データ・サービス・オンプレミス (Cloudera Data Services On-Premises) は、真のクラウドネイティブ体験をオンプレミスで提供し、セキュリティや管理権限を損なうことなく、機敏性と効率性を実現します」。 「このリリースは、モノリシックなクラスターから、機敏でコンテナ化されたアプリケーション群への移行という、データ・モダナイゼーションにおける重要な前進です」。

BNIの最高情報責任者 (CIO) であるトト・プラセティオ (Toto Prasetio) は次のように述べている。「BNIは、クラウデラのAI推論サービスをいち早く導入したことを誇りに思います」。 「この技術は、インドネシアの変化する規制環境に準拠しながら、当社の生成AIの取り組みを安全かつ効率的に拡大するために不可欠な基盤を提供してくれます。 これは、インドネシアの人々に対して、よりスマートで迅速かつ信頼できるデジタルバンキングソリューションを提供するという当社の使命において、重要な前進を意味します」。

この製品は、今週シンガポールで開幕したクラウデラの年次データ・AIカンファレンスシリーズEVOLVE25でデモンストレーションされている。 企業のデータが存在する場所ならどこでも、AIを支える業界最先端のデータサービスを提供するクラウデラの取り組みについて詳しくは、 EVOLVE25 に登録されたい。

クラウデラ・データ・サービスがAIの導入と実行をいかに加速できるかについて詳しくは、2025年10月15日午前8:00 (米国太平洋時間) | 午前11:00 (米国東部時間) | 午後4:00 (グリニッジ標準時) | 午後5:00 (中央ヨーロッパ時間) に開催される クラウデラ・ナウ (ClouderaNow) を視聴するか、 同社に直接連絡するか 、または クラウデラAI推論 を閲覧されたい。

クラウデラについて

クラウデラは、大規模企業が自社のデータが存在するあらゆる場所にAIを適用する際に、信頼している唯一のデータとAIのプラットフォーム企業である。 他のプロバイダーとは異なり、クラウデラは、実証済みのオープンソース基盤を活用しながら、パブリッククラウド、オンプレミスデータセンター、エッジを集約する一貫したクラウド体験を提供している。 ビッグデータの先駆者として、クラウデラは企業がAIを適用し、あらゆる形式のすべてのデータを管理するのを支援し、セキュリティ、ガバナンス、リアルタイムおよび予測的洞察を向上させる。 あらゆる業界の世界最大手企業がクラウデラを信頼し、意思決定を変革して、最終的には利益の向上、脅威からの保護、さらには生命の救済を実現している。

詳細については、 Cloudera.com にアクセスし、 LinkedIn および X でフォローされたい。Clouderaおよび関連マークは、Cloudera, Inc.の商標または登録商標である。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である可能性がある。

問い合わせ先

ジェス・ホーン=カバナ (Jess Hohn-Cabana)

cloudera@v2comms.com