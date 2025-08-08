Cloudera, 프라이빗 AI를 데이터 센터로 확장하는 서비스 출시

캘리포니아주 산타클라라, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI를 모든 데이터 환경에 적용할 수 있도록 지원하는 Cloudera 가 온프레미스 환경에 프라이빗 AI를 도입하고, 기업들이 방화벽 내부에서 안전하고 GPU 가속화된 생성형 AI 기능을 활용할 수 있도록 Cloudera Data Services를 출시한다고 발표했다. 기업들은 빌트인 거버넌스와 하이브리드 이동성을 통해 자체 데이터 센터에서 데이터 클라우드를 독자적으로 구축하고 확장할 수 있으며, 보안 문제를 제거할 수 있다. Cloudera는 온프레미스와 퍼블릭 클라우드 환경 모두에서 동일한 클라우드 네이티브 서비스로 데이터의 전반적인 수명 주기를 관리하는 유일한 벤더이다.

민감한 데이터와 지적재산권을 보호하는 문제는 전 산업에 걸쳐 기업들이 AI 도입을 망설이는 핵심 요인이다. Accenture 에 따르면, 기업의 77%가 핵심 모델, 데이터 파이프라인, 클라우드 인프라를 보호하기 위해 필수적인 데이터 및 AI 보안 관행을 갖추지 않았다. Cloudera는 기업용 AI의 보안 및 지적재산권 보호를 방해하는 가장 큰 위험을 직접 해결함으로써, 고객사들이 프로토타입에서 생산 단계까지 걸리는 시간을 월에서 주 단위로 단축할 수 있도록 돕는다.

이번 출시는 Cloudera Data Services의 이점을 기업들의 데이터 센터에 제공한다. 사용자는 인프라 비용을 큰 폭으로 절감하고, 데이터 수명 주기를 간소화할 수 있으며, 결과적으로 데이터 팀의 생산성을 향상한다. 또한 워크로드 할당을 가속화하고, 복잡한 작업 자동화로 보안을 강화하며, AI 도입에 따른 가치 창출 기간을 단축할 수 있다. 실무자 경험을 개선하고 기업의 대비를 돕는다는 점 외에도, 사용자는 방화벽 내부에서 클라우드 네이티브 민첩성을 확보해 보안을 희생하는 일 없이 규모를 효율적으로 키울 수 있다.

이번 출시에 따라 Cloudera AI Inference Service 와 AI Studios 모두 데이터 센터에서 이용할 수 있다. 두 도구 모두 기업용 AI 도입의 최대 장애물을 허물기 위해 설계된 것으로, 예전에는 클라우드에서만 이용이 가능했다. 이번 출시를 통해 기관들은 AI 도입에 속도를 낼 수 있고, 민감한 지적재산을 방화벽 내부에서 보호할 수 있도록 자체 데이터 센터의 보안 환경 내에서 생성형 AI 애플리케이션을 안전하게 구축하고 가동할 수 있다. 각 서비스가 온프레미스 환경에서 제공하는 이점은 다음과 같다.

NVIDIA 로 가속화되어 온프레미스 환경을 지원하는 Cloudera AI Inference 서비스는 업계 최초의 AI 추론 서비스 중 하나로, 내장된 NVIDIA NIM 마이크로 서비스 기능을 제공한다. 이제 Cloudera는 대규모의 AI 모델 구축 및 관리를 간소화하는 능력을 데이터 센터로 확장해가고 있다. 안전하고 확장이 용이한 엔진을 통해 데이터를 안전하게 저장해놓은 데이터 센터에서 AI 생산 주기를 효율적으로 관리할 수 있다.

업계 최초의 AI 추론 서비스 중 하나로, 내장된 NVIDIA NIM 마이크로 서비스 기능을 제공한다. 이제 Cloudera는 대규모의 AI 모델 구축 및 관리를 간소화하는 능력을 데이터 센터로 확장해가고 있다. 안전하고 확장이 용이한 엔진을 통해 데이터를 안전하게 저장해놓은 데이터 센터에서 AI 생산 주기를 효율적으로 관리할 수 있다. 온프레미스 환경을 지원하는 Cloudera AI Studios는 AI 애플리케이션의 전체 수명 주기를 평등하게 만들어 팀이 생성형 AI 애플리케이션과 에이전트를 구축하고 배포할 수 있도록 로우코드(low-code) 템플릿을 제공한다.

Cloudera의 의뢰로 Forrester Consulting이 실시한 Total Economic Impact™(TEI) 연구 에 따르면, 인터뷰에 응한 고객사 중 온프레미스 환경에서 Cloudera Data Services를 도입한 기업들은 워크로드 할당에 따른 가치 창출 기간을 80% 단축했고, 데이터 시행 전문가와 플랫폼 팀의 생산성을 20% 향상했으며, 첨단 클라우드 네이티브 아키텍처를 통해 총 비용을 35% 절감했다. 또한 이 연구 결과, 운영 효율성의 상당한 이점이 확인되었다. 일부 기업은 하드웨어 활용률이 30%에서 70%로 높아졌고, 첨단화 후로 필요한 용량이 25%에서 50% 가까이 감소했다.

산업 애널리스트 Sanjeev Mohan은 “그동안 기업들은 AI를 온프레미스 환경에서 운영하기 위해 복잡하고 취약한 자체 설계 솔루션을 활용할 수밖에 없었다. 오늘날AI 도입은 반드시 필요하지만, 데이터 보안을 둘러싼 우려 역시 상당하다. 이에 기업들은 AI 도입을 간소화하고 생산성을 높이고, 동시에 보안을 타협하지 않는 솔루션을 요구하고 있다”라고 말했다.

Cloudera의 최고제품책임자 Leo Brunnick은 “Cloudera Data Services On-Premises는 온프레미스 환경에서 진정한 클라우드 네이티브 경험을 구현하며 보안 및 제어 기능을 타협하지 않으면서 민첩성과 효율성을 제공한다. 이번 출시는 단일 클러스터에서 민첩하고 컨테이너화된 애플리케이션 세트로 이전하는 데이터 첨단화를 위한 중요한 단계”라고 말했다.

BNI의 최고정보책임자 Toto Prasetio는 “BNI는 Cloudera AI 추론 서비스의 초기 도입사인 것이 자랑스럽다. 이 기술은 인도네시아의 역동적인 규제 환경을 준수하는 한편 생성형 AI 이니셔티브를 좀 더 안전하고 효율적으로 확장하기 위한 필수 인프라를 제공한다. 이는 인도네시아 국민에게 더욱 스마트하고 신속하며 신뢰할 수 있는 디지털 뱅킹 솔루션을 제공하는 우리 목표의 유의미한 진일보를 의미한다”라고 말했다.

이번 제품은 이번주에 열리는 Cloudera의 연례 데이터 및 AI 컨퍼런스 EVOLVE25에서 시연된다. EVOLVE25 에 등록하면 Cloudera가 기업 데이터가 존재하는 모든 곳에 업계를 선도하는 데이터 서비스를 제공해 어떻게 AI를 구현하는지 자세히 알 수 있다.

Cloudera Data Services가 어떻게 AI 도입과 실행을 가속화하는지 더 자세히 알고 싶다면, 2025년 10월 15일 오전 8시(태평양 표준시) | 오전 11시(동부 표준시) | 오후 4시(그리니치 표준시) | 오후 5시(중앙유럽 표준시)에 방송되는 ClouderaNow 에서 확인할 수 있다. 혹은 직접 연락하거나 , Cloudera AI Inference 를 방문하면 된다.

Cloudera 소개

Cloudera는 데이터가 존재하는 어디에서든 AI를 적용할 수 있도록 지원하는 유일한 데이터 및 AI 플랫폼 기업으로, 전 세계 대형 조직들이 신뢰하는 파트너이다. 다른 공급업체들과 달리, Cloudera는 검증된 오픈소스 기반 위에 퍼블릭 클라우드, 온프레미스 데이터 센터, 엣지를 아우르는 일관된 클라우드 경험을 제공하고 있다. 빅데이터 분야의 개척자인 Cloudera는 기업이 AI를 모든 형태의 데이터에 적용하고, 100%의 데이터를 완전하게 통제할 수 있도록 지원하여 보안, 거버넌스, 실시간 및 예측 분석 역량을 향상시키고 있다. 전 세계 산업 전반의 대표 브랜드들이 Cloudera를 통해 의사결정을 혁신하고, 수익성을 높이며, 위협으로부터 보호하고, 심지어 생명을 구하는 데까지 활용하고 있다.

자세한 내용은 홈페이지 (Cloudera.com)를 방문하거나 LinkedIn 과 X 계정을 팔로잉해 더 알아보세요. Cloudera 및 관련 명칭은 Cloudera, Inc.의 상표 또는 등록상표에 해당한다. 기타 회사 및 제품명은 해당 소유자의 상표일 수 있다.

연락처 정보

Jess Hohn-Cabana

cloudera@v2comms.com