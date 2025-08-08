Cloudera Data Services Membawa AI Peribadi ke Pusat Data

SANTA CLARA, California, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera , satu-satunya syarikat yang mengintegrasikan teknologi AI dengan data di mana sahaja, hari ini mengumumkan keluaran terbaharu Cloudera Data Services, yang memperkenalkan AI Peribadi secara setempat dan memberikan perusahaan keupayaan AI generatif yang selamat serta dipacu GPU di sebalik tembok api mereka. Dengan tadbir urus terbina dan kebolehan mudah alih hibrid, organisasi kini boleh membina dan menskalakan awan data berdaulat mereka sendiri di pusat data masing-masing, sekali gus menghapuskan kebimbangan keselamatan. Cloudera merupakan satu-satunya penyedia yang menawarkan keseluruhan kitaran hayat data dengan perkhidmatan asli awan yang sama, sama ada di premis mahupun di awan awam.

Kebimbangan terhadap keselamatan data sensitif dan harta intelek merupakan faktor utama yang menghalang penerimaan AI oleh perusahaan merentas pelbagai industri. Menurut Accenture , 77% organisasi tidak mempunyai amalan asas keselamatan data dan AI yang diperlukan untuk melindungi model kritikal, saluran data serta infrastruktur awan. Cloudera secara langsung menangani risiko keselamatan dan harta intelek terbesar dalam AI perusahaan, membolehkan pelanggan mempercepatkan perjalanan mereka daripada prototaip ke pengeluaran, daripada beberapa bulan kepada hanya beberapa minggu.

Keluaran ini membawa manfaat Cloudera Data Services terus ke pusat data sesebuah organisasi. Pengguna boleh mengurangkan kos infrastruktur secara ketara dan memperkemas kitar hayat data, sekaligus meningkatkan produktiviti pasukan data. Mereka juga boleh mempercepatkan pelaksanaan beban kerja, meningkatkan keselamatan melalui automasi tugas kompleks serta mencapai masa ke nilai yang lebih pantas bagi pelaksanaan AI. Selain pengalaman pengguna yang lebih baik dan kesediaan perusahaan yang dipertingkatkan, pengguna kini memperoleh ketangkasan asli awan di sebalik tembok api mereka, membolehkan penskalaan secara cekap tanpa menjejaskan keselamatan.

Sebagai sebahagian daripada keluaran ini, kedua-dua Cloudera AI Inference Service dan AI Studios kini tersedia di pusat data. Kedua-dua alat ini direka bentuk untuk menangani halangan terbesar dalam penerimaan AI perusahaan dan sebelum ini hanya tersedia di awan. Pelancaran ini memperkasakan organisasi untuk mempercepatkan penerimaan AI serta membina dan menjalankan aplikasi GenAI dengan selamat dalam pusat data mereka sendiri, bagi memastikan harta intelek sensitif kekal di sebalik tembok api mereka. Berikut ialah cara setiap penawaran memberikan nilai secara setempat:

Perkhidmatan Cloudera AI Inference, dipacu oleh NVIDIA di premis merupakan antara perkhidmatan inferens AI terawal dalam industri yang menawarkan keupayaan mikro perkhidmatan NVIDIA NIM secara terbina. Cloudera kini membawa keupayaannya untuk memperkemas pelaksanaan dan pengurusan model AI berskala besar ke pusat data. Enjin yang selamat dan boleh diskala ini membantu dalam pelaksanaan dan pengurusan kitar hayat pengeluaran AI terus di pusat data, di mana data telah pun disimpan dengan selamat.

Cloudera AI Studios di premis mendemokrasikan kitar hayat penuh aplikasi AI dengan menyediakan templat kod rendah yang memperkasakan pasukan untuk membangunkan dan menyebarkan aplikasi serta ejen GenAI.

Menurut kajian bebas " Total Economic Impact™" (TEI) yang dijalankan oleh Forrester Consulting dan ditaja oleh Cloudera, sebuah organisasi komposit yang mewakili pelanggan yang ditemu bual dan telah menggunakan Cloudera Data Services di premis mencatatkan masa pelaksanaan beban kerja yang 80% lebih pantas, peningkatan produktiviti sebanyak 20% dalam kalangan pengamal data dan pasukan platform serta penjimatan keseluruhan sebanyak 35% hasil daripada seni bina moden berasaskan awan asli. Kajian itu turut menyerlahkan peningkatan ketara dari segi kecekapan operasi, apabila beberapa organisasi berjaya mengoptimumkan penggunaan perkakasan daripada hanya 30% kepada 70% dan melaporkan pengurangan keperluan kapasiti sebanyak 25% hingga lebih 50% selepas proses pemodenan.

“Selama ini, perusahaan terpaksa bergelut dengan penyelesaian DIY yang rumit dan mudah terjejas semata-mata untuk menjalankan AI di premis mereka,” kata Sanjeev Mohan, penganalisis industri. “Hari ini, keperluan untuk menggunakan AI semakin mendesak, namun kebimbangan terhadap keselamatan data juga tidak dapat diketepikan. Apa yang diperlukan oleh perusahaan ialah penyelesaian yang memudahkan penerapan AI, meningkatkan produktiviti dan melakukannya tanpa menjejaskan aspek keselamatan.”

“Cloudera Data Services di premis menawarkan pengalaman sebenar berasaskan awan natif dalam persekitaran setempat—memberikan ketangkasan dan kecekapan tanpa mengorbankan keselamatan atau kawalan,” kata Leo Brunnick, Ketua Pegawai Produk Cloudera. “Keluaran ini menandakan langkah penting dalam pemodenan data, dengan peralihan daripada kelompok monolitik kepada rangkaian aplikasi kontena yang lebih tangkas dan fleksibel.”

"BNI berbangga menjadi antara pengguna terawal perkhidmatan AI Inference daripada Cloudera," kata Toto Prasetio, Ketua Pegawai Maklumat BNI. "Teknologi ini menyediakan infrastruktur penting untuk mengembangkan inisiatif AI generatif kami dengan selamat dan cekap, sambil mematuhi persekitaran peraturan yang dinamik di Indonesia. Ia menandakan kemajuan penting dalam misi kami untuk menawarkan penyelesaian perbankan digital yang lebih bijak, pantas dan boleh dipercayai kepada rakyat Indonesia."

Produk ini sedang diperagakan dalam siri persidangan tahunan Cloudera yang tertumpu kepada data dan AI, EVOLVE 25, yang bermula minggu ini di Singapura. Daftar untuk EVOLVE25 dan ketahui cara Cloudera menyediakan perkhidmatan data terkemuka industri di mana sahaja data perusahaan berada bagi menggerakkan AI di setiap peringkat.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara Cloudera Data Services boleh mempercepatkan penggunaan dan pelaksanaan AI, tonton ClouderaNow pada 15 Oktober 2025 jam 8:00 AM PT | 11:00 AM ET | 4:00 PM GMT | 5:00 PM CET, hubungi kami secara langsung atau layari Inferens AI Cloudera .

Perihal Cloudera

Cloudera merupakan satu-satunya syarikat platform data dan AI yang dipercayai oleh organisasi besar untuk membawa AI terus ke lokasi data mereka. Tidak seperti penyedia lain, Cloudera menawarkan pengalaman awan yang konsisten dengan penyatuan awan awam, pusat data di premis, dan edge — semuanya berlandaskan asas sumber terbuka yang telah terbukti. Sebagai perintis dalam bidang data besar, Cloudera memperkasakan perniagaan untuk menerapkan AI dan mengawal 100% data mereka dalam semua bentuk, sekaligus menambah baik keselamatan, tadbir urus serta cerapan masa nyata dan ramalan. Jenama terbesar dunia merentasi pelbagai industri bergantung kepada Cloudera untuk mengubah cara membuat keputusan demi meningkatkan keuntungan, melindungi daripada ancaman, malah menyelamatkan nyawa.

Untuk mengetahui lebih lanjut, layari Cloudera.com dan ikuti kami di LinkedIn dan X . Cloudera dan tanda berkaitan merupakan tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Cloudera, Inc. Semua syarikat dan nama produk lain mungkin merupakan tanda dagangan pemilik masing-masing.

