Cloudera Data Services 将私有 AI 引入数据中心

圣克拉拉，加利福尼亚州, Aug. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为业界唯一实现数据全域人工智能化的企业， Cloudera 今日宣布其最新版 Cloudera Data Services 正式发布，支持本地部署私有 AI，使企业能够在防火墙内安全使用 GPU 加速的生成式 AI 功能。 依托内置治理机制与混合云环境的可移植性，企业如今能够在自有数据中心构建并扩展主权数据云，彻底消除安全顾虑。 Cloudera 是唯一能够通过同一云原生服务，在本地和公有云环境提供完整数据生命周期的供应商。

对敏感数据与知识产权安全的担忧，始终是阻碍各行业企业采用人工智能的关键因素。 Accenture 研究显示，77% 的企业缺乏保护核心模型、数据管道和云基础设施所需的基础数据与 AI 安全实践。 Cloudera 直击企业 AI 应用中最关键的安全与知识产权风险，助力客户将从原型到投产的周期，从数月缩短至数周。

本次发布让企业数据中心也能享受 Cloudera Data Services 的诸多优势。 用户能够大幅降低基础设施成本，简化数据生命周期管理，显著提升数据团队的工作效率。 他们还能加快工作负载的部署，通过自动化复杂任务来强化安全性，并缩短 AI 部署实现价值的时间。 除了提升从业者体验和企业的准备度外，用户如今还能在防火墙内享受云原生的敏捷性，实现安全无忧的高效规模化扩展。

作为本次发布的一部分， Cloudera AI Inference Service 和 AI Studios 现已支持在数据中心部署。 这两款工具此前仅限于云端使用，现专为突破企业 AI 应用的诸多瓶颈而设计。 此次发布赋能企业加速 AI 应用落地，支持在自有数据中心的安全防护下构建并运行 GenAI 应用，切实保障敏感知识产权牢牢守护在防火墙内。 以下是各项服务在本地化部署中所带来的价值体现：

由 NVIDIA 加速的本地版 Cloudera AI Inference 服务 是业界首批提供嵌入式 NVIDIA NIM 微服务功能的 AI 推理服务之一。 Cloudera 现将其简化大规模 AI 模型部署和管理的能力扩展到数据中心。 该安全且可扩展的引擎可直接在数据已安全驻留的数据中心内，部署并管理 AI 生产生命周期。

Cloudera AI Studios 本地版让 AI 应用的全生命周期更加开放普及，借助低代码模板赋能团队轻松构建与部署 GenAI 应用及智能代理。

根据 Forrester Consulting 受 Cloudera 委托开展的独立 Total Economic Impact™ (TEI) 研究显示，一家具有代表性的受访客户复合型企业采用本地部署的 Cloudera Data Services 后，工作负载部署实现价值的速度提升了 80%，数据从业者及平台团队的生产力提升了 20%，且凭借现代化云原生架构总体节省了 35% 的成本。 该研究还指出，企业在运营效率方面取得了显著提升：部分企业的硬件利用率从 30% 提升至 70%，并反馈在完成现代化改造后，所需容量减少了 25% 至 50% 以上。

“过去企业被迫拼凑复杂脆弱的自建方案来实现本地 AI 部署，”行业分析师 Sanjeev Mohan 表示， “如今，推动 AI 应用的紧迫性已无可否认，但围绕数据安全的担忧同样不可忽视。 企业真正需要的，是在不牺牲安全性的前提下，既能简化 AI 应用流程，又能提升生产力的解决方案。”

Cloudera 首席产品官 Leo Brunnick 表示：“Cloudera Data Services On-Premises 在本地环境中提供真正的云原生体验，在不牺牲安全性和控制力的前提下提供敏捷性和效率。 本次发布是数据现代化的重要里程碑，标志着从单体式集群向敏捷、容器化应用套件的转型。”

“BNI 很荣幸成为 Cloudera AI Inference 服务的早期采用者，”BNI 首席信息官 Toto Prasetio 表示， “该项技术为我们安全高效地扩展生成式 AI 项目提供了关键基础设施，同时确保符合印尼日益变化的监管环境。 这标志着我们在为印尼民众提供更智能、更快捷、更可靠的数字银行解决方案方面迈出了重要一步。”

该产品正在 Cloudera 年度数据与 AI 系列会议 EVOLVE25 上进行演示，首站将于本周在新加坡启幕。 立即注册 EVOLVE25 ，了解 Cloudera 如何为企业数据所在的任何场景提供行业领先的数据服务，从而赋能无处不在的 AI 应用。

如需了解 Cloudera Data Services 如何加速 AI 的采用与实施，请于 2025 年 10 月 15 日太平洋时间上午 8 点 | 东部时间上午 11 点 | 格林尼治时间下午 4 点 | 中欧时间下午 5 点收看 ClouderaNow ， 或直接联系我们 ，也可访问 Cloudera AI Inference 。

关于 Cloudera

Cloudera 是唯一一家深受大型企业信赖、能够将 AI 融入其任意数据环境的数据与 AI 平台企业。 与其他供应商不同，Cloudera 依托成熟的开源技术，融合公有云、本地数据中心与边缘环境，打造统一的云端体验。 作为大数据领域的先驱，Cloudera 赋能企业全面掌控各类数据，运用 AI 技术，以提升数据安全、治理能力，以及实时与预测性见解。 全球各行业顶级品牌依赖 Cloudera 重塑决策方式，最终提升盈利能力，防范威胁，甚至挽救生命。

如需了解更多信息，请访问 Cloudera.com ，并在 LinkedIn 和 X 上关注我们。Cloudera 及相关标识为 Cloudera, Inc 的商标或注册商标。所有其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

